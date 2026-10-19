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Oliver Maywurm
翻訳者：

バイエルンのニュースと噂：「相当な金がかかる」FCBが重要なポジションにトップスターを獲得か？

ブンデスリーガ
移籍情報
ヨナス・ウルビヒ
バイエルン

元ブンデスリーガのGKラルフ・フェールマンは、ヨナス・ウルビヒがバイエルン・ミュンヘンの正GKにふさわしいか懐疑的で、興味深い見解を示した。FCBに関するニュースと噂。

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バイエルン、ニュース：ラルフ・フェールマンはヨナス・ウルビヒに懐疑的、大物GKの獲得を予想

元ブンデスリーガGKのラルフ・フェールマンは、ヨナス・ウルビヒにすでにバイエルン・ミュンヘンの正GKを務めるだけの資質があるとは確信していない。

フェールマンはSport1の「ドッペルパス」で、バイエルンのGKをめぐる話題について「正直に言えば、私は非常に懐疑的に見ている」と語った。かつてシャルケでゴールを守ったフェールマンは、ウルビヒを「動きをロボットのようにプログラムされた、実に優れたGKで、本当に一流だ」と評価しつつ、「だが、話しているのはバイエルン・ミュンヘンのことだ」と続けた。ドイツの最多優勝クラブでは「単に完璧なGKであるだけでは足りない。オーラや一定の経験、存在感が必要だ」との見方を示した。

マヌエル・ノイアーが予想どおり来夏に現役を引退した場合、バイエルンではウルビヒが新たな正GKになる予定だ。ノイアーがアウクスブルクとの2-2の試合で不運なパフォーマンスを見せた後には、ウルビヒを今季中にバイエルンの先発GKにすべきではないかという議論さえ起きた。直近のバイキング・スタバンゲル戦（3-3）とRBライプツィヒ戦（6-1）では、ノイアーが足の問題で欠場したため、23歳のウルビヒがミュンヘンのゴールを守った。

フェールマンはウルビヒへの疑念を説明するため、元バイエルンGKのヤン・ゾマーを引き合いに出した。2022-23シーズンに半年間バイエルンでプレーした後、インテルへ移籍したスイス人GKについて、38歳のフェールマンは「彼がバイエルン・ミュンヘンにいたときも、すでに厳しい目で見られていた」と語った。ゾマーは現在、クラブ・ブルッヘでプレーしている。

フェールマンはまた、過去に若いGKがバイエルンの正GKという重圧に耐えられなかった例にも言及した。「過去にはミヒャエル・レンジングやトーマス・クラフトの例があった。バイエルン・ミュンヘンの重みを背負えるGKを自前で育て上げるのは難しい」と述べた。

バイエルンの下部組織出身のレンジングは、長くオリバー・カーンの控えとして学び、2008年に「ティターン」の後継者となるはずだった。しかし、2010年にバイエルンを去ったレンジングも、トーマス・クラフトも、長期にわたってポジションを確立することはできなかった。クラフトは2011年初め、若手GKとして経験豊富なハンス＝イェルク・ブットからバイエルンのゴールを守る座を奪ったが、わずか数カ月後には再び控えに回った。そしてバイエルンがシャルケからノイアーを新たな正GKとして獲得したため、2011年夏にヘルタ・ベルリンへ移籍した。

一方、フェールマンはバイエルン加入当初のノイアーとウルビヒを比較するつもりはないという。「マヌエル・ノイアーはシャルケですでに非常に多くの試合に出場し、チャンピオンズリーグでも代表でもプレーしていた。シャルケで確固たる地位を築いていたし、経験と存在感があり、それをすでに証明していた。ヨナス・ウルビヒにはそれが見られない」と元シャルケGKは語った。バイエルンがウルビヒに全面的に託すとは考えておらず、代わりに著名なライバルを迎えると予想する。「バイエルン・ミュンヘンは、大金を要する絶対的なトップGKをもう一人買うと思う」とフェールマンは推測した。

しかし、元バイエルンのスター選手シュテファン・エッフェンベルクは、フェールマンに明確に反論した。「そうは思わない」と、フェールマンの補強予想について語った。「忘れてはいけない。ウルビヒにはブンデスリーガでの出場経験があり、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでもプレーしている。君が挙げた点はすべてウルビヒにも当てはまる」。エッフェンベルクは、ウルビヒのような若いGKにとって「マヌエル・ノイアーのそばで学ぶ以上に良いことはない。そしてノイアーもそれを受け入れている。『このGKを信頼している』と言えるのは、さらに大きな強みだ」と述べた。

ウルビヒは2025年初めにケルンからミュンヘンへ移籍した。新たにドイツ代表入りを果たしたウルビヒは、今季ここまで公式戦通算4試合に出場している。バイエルンとの契約は2029年までとなっている。

FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images

バイエルン、ニュース：マックス・エーベルルがサシャ・ボエを特別に称賛。それでも売却候補のままか

昨季後半戦にガラタサライへ期限付き移籍していたサシャ・ボエは、夏にバイエルンを完全に去るはずだった。しかし、この右サイドバックの獲得先が見つからず、バイエルンに残ることになった。

それでもボエは練習で決して手を抜かず、常に全力で取り組んできた。バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督はその姿勢に応え、土曜日のRBライプツィヒ戦（6-1）で26歳のボエを終了まで約15分のところで投入し、今季初出場の機会を与えた。

バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルルは、事実上構想外となっていたボエを特別に称賛した。「うれしかった！　ミンジェ（キム、編集部注）に少し問題があったので、交代しなければならなかった。サシャは練習で100％の力を出している。全力で取り組んでいる」と語った。さらに「彼は、ここでの自分の状況が極めて厳しいと分かっている。それでも今回は出番が来た。監督は練習での取り組みに報いた。それはうれしいことだ」と続けた。

ただし、『ビルト』によれば、ボエに関するバイエルンの方針は変わっておらず、フランス人DFは可能であれば今冬の移籍市場で売却される見通しだ。ボエとバイエルンの契約は2028年まで残っている。

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images

バイエルン・ミュンヘン、ニュース：マヌエル・ノイアーはアーセナル戦で復帰できるか？

水曜日に行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番で、マヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンのゴールに戻るかどうかは、依然として不透明だ。

土曜日のRBライプツィヒ戦（6-1）の後、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルルは、40歳のノイアーがこのザクセン州のクラブとの試合と、その数日前のバイキング・スタバンゲル戦（3-3）を欠場した理由について、足に液体がたまっていたと説明した。「水曜日までに間に合うか見てみる」と語り、イングランド王者との試合でのノイアーの復帰について明言を避けた。

一方、『キッカー』は、バイエルン内部では楽観的な見方が広がっていると報じた。それによれば、ドイツの最多優勝クラブの首脳陣は、ノイアーが水曜日に出場可能になると考えている。出場できない場合は、再びヨナス・ウルビヒが代役を務めることになる。

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

バイエルン・ミュンヘン、試合日程：今後の試合

日時

大会

対戦カード

10月21日（水）21時

チャンピオンズリーグ

バイエルン vs アーセナル

10月25日（日）17時30分

ブンデスリーガ

フライブルク vs バイエルン

10月28日（水）20時45分

DFBポカール

バイエルン vs マクデブルク

10月31日（土）18時30分

ブンデスリーガ

バイエルン vs ドルトムント

11月3日（火）21時

チャンピオンズリーグ

アトレティコ・マドリー vs バイエルン

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