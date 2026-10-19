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バイエルン、ニュース：ラルフ・フェールマンはヨナス・ウルビヒに懐疑的、大物GKの獲得を予想

元ブンデスリーガGKのラルフ・フェールマンは、ヨナス・ウルビヒにすでにバイエルン・ミュンヘンの正GKを務めるだけの資質があるとは確信していない。

フェールマンはSport1の「ドッペルパス」で、バイエルンのGKをめぐる話題について「正直に言えば、私は非常に懐疑的に見ている」と語った。かつてシャルケでゴールを守ったフェールマンは、ウルビヒを「動きをロボットのようにプログラムされた、実に優れたGKで、本当に一流だ」と評価しつつ、「だが、話しているのはバイエルン・ミュンヘンのことだ」と続けた。ドイツの最多優勝クラブでは「単に完璧なGKであるだけでは足りない。オーラや一定の経験、存在感が必要だ」との見方を示した。

マヌエル・ノイアーが予想どおり来夏に現役を引退した場合、バイエルンではウルビヒが新たな正GKになる予定だ。ノイアーがアウクスブルクとの2-2の試合で不運なパフォーマンスを見せた後には、ウルビヒを今季中にバイエルンの先発GKにすべきではないかという議論さえ起きた。直近のバイキング・スタバンゲル戦（3-3）とRBライプツィヒ戦（6-1）では、ノイアーが足の問題で欠場したため、23歳のウルビヒがミュンヘンのゴールを守った。

フェールマンはウルビヒへの疑念を説明するため、元バイエルンGKのヤン・ゾマーを引き合いに出した。2022-23シーズンに半年間バイエルンでプレーした後、インテルへ移籍したスイス人GKについて、38歳のフェールマンは「彼がバイエルン・ミュンヘンにいたときも、すでに厳しい目で見られていた」と語った。ゾマーは現在、クラブ・ブルッヘでプレーしている。

フェールマンはまた、過去に若いGKがバイエルンの正GKという重圧に耐えられなかった例にも言及した。「過去にはミヒャエル・レンジングやトーマス・クラフトの例があった。バイエルン・ミュンヘンの重みを背負えるGKを自前で育て上げるのは難しい」と述べた。

バイエルンの下部組織出身のレンジングは、長くオリバー・カーンの控えとして学び、2008年に「ティターン」の後継者となるはずだった。しかし、2010年にバイエルンを去ったレンジングも、トーマス・クラフトも、長期にわたってポジションを確立することはできなかった。クラフトは2011年初め、若手GKとして経験豊富なハンス＝イェルク・ブットからバイエルンのゴールを守る座を奪ったが、わずか数カ月後には再び控えに回った。そしてバイエルンがシャルケからノイアーを新たな正GKとして獲得したため、2011年夏にヘルタ・ベルリンへ移籍した。

一方、フェールマンはバイエルン加入当初のノイアーとウルビヒを比較するつもりはないという。「マヌエル・ノイアーはシャルケですでに非常に多くの試合に出場し、チャンピオンズリーグでも代表でもプレーしていた。シャルケで確固たる地位を築いていたし、経験と存在感があり、それをすでに証明していた。ヨナス・ウルビヒにはそれが見られない」と元シャルケGKは語った。バイエルンがウルビヒに全面的に託すとは考えておらず、代わりに著名なライバルを迎えると予想する。「バイエルン・ミュンヘンは、大金を要する絶対的なトップGKをもう一人買うと思う」とフェールマンは推測した。

しかし、元バイエルンのスター選手シュテファン・エッフェンベルクは、フェールマンに明確に反論した。「そうは思わない」と、フェールマンの補強予想について語った。「忘れてはいけない。ウルビヒにはブンデスリーガでの出場経験があり、チャンピオンズリーグの決勝トーナメントでもプレーしている。君が挙げた点はすべてウルビヒにも当てはまる」。エッフェンベルクは、ウルビヒのような若いGKにとって「マヌエル・ノイアーのそばで学ぶ以上に良いことはない。そしてノイアーもそれを受け入れている。『このGKを信頼している』と言えるのは、さらに大きな強みだ」と述べた。

ウルビヒは2025年初めにケルンからミュンヘンへ移籍した。新たにドイツ代表入りを果たしたウルビヒは、今季ここまで公式戦通算4試合に出場している。バイエルンとの契約は2029年までとなっている。

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バイエルン、ニュース：マックス・エーベルルがサシャ・ボエを特別に称賛。それでも売却候補のままか

昨季後半戦にガラタサライへ期限付き移籍していたサシャ・ボエは、夏にバイエルンを完全に去るはずだった。しかし、この右サイドバックの獲得先が見つからず、バイエルンに残ることになった。

それでもボエは練習で決して手を抜かず、常に全力で取り組んできた。バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督はその姿勢に応え、土曜日のRBライプツィヒ戦（6-1）で26歳のボエを終了まで約15分のところで投入し、今季初出場の機会を与えた。

バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルルは、事実上構想外となっていたボエを特別に称賛した。「うれしかった！ ミンジェ（キム、編集部注）に少し問題があったので、交代しなければならなかった。サシャは練習で100％の力を出している。全力で取り組んでいる」と語った。さらに「彼は、ここでの自分の状況が極めて厳しいと分かっている。それでも今回は出番が来た。監督は練習での取り組みに報いた。それはうれしいことだ」と続けた。

ただし、『ビルト』によれば、ボエに関するバイエルンの方針は変わっておらず、フランス人DFは可能であれば今冬の移籍市場で売却される見通しだ。ボエとバイエルンの契約は2028年まで残っている。

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バイエルン・ミュンヘン、ニュース：マヌエル・ノイアーはアーセナル戦で復帰できるか？

水曜日に行われるアーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番で、マヌエル・ノイアーがバイエルン・ミュンヘンのゴールに戻るかどうかは、依然として不透明だ。

土曜日のRBライプツィヒ戦（6-1）の後、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルルは、40歳のノイアーがこのザクセン州のクラブとの試合と、その数日前のバイキング・スタバンゲル戦（3-3）を欠場した理由について、足に液体がたまっていたと説明した。「水曜日までに間に合うか見てみる」と語り、イングランド王者との試合でのノイアーの復帰について明言を避けた。

一方、『キッカー』は、バイエルン内部では楽観的な見方が広がっていると報じた。それによれば、ドイツの最多優勝クラブの首脳陣は、ノイアーが水曜日に出場可能になると考えている。出場できない場合は、再びヨナス・ウルビヒが代役を務めることになる。

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バイエルン・ミュンヘン、試合日程：今後の試合