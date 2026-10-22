バイエルンに関するその他のニュース、特集、噂：

「4500万ユーロを受け取るべき！」レジェンドがオリーズとの即時契約延長を要求

バイエルンの獲得候補、契約延長に向けた交渉を明かす

ヒッツルスペルガーが注目の人事問題を指摘「バイエルンが話題にしたくないのは理解できる」

バイエルン、ニュース：マテウスがオリーズを巡りクラブに明確な要求

ローター・マテウスは、現在のバイエルン・ミュンヘンでのマイケル・オリーズの給与は明らかに低すぎると考えている。ドイツ代表最多出場記録を持つマテウスは、そのためクラブ幹部に対し、フランス人選手との契約を早期に延長し、給与を大幅に引き上げるよう勧めている。そうしなければ、ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは今後数年で、この傑出した選手を失う可能性がある。

「もちろん契約期間にもよる。オリーズは今、あらゆる道が開かれている年齢だ。契約を延長しなければ、1、2年後にはもうバイエルンでプレーしていないだろう。バイエルンが彼を移籍金なしで手放すことは絶対にないからだ」と、マテウスは『Bild』の番組『Lothar legt los』で語った。

オリーズの現在の年俸は約1400万ユーロとされる。しかしマテウスの見方では、これではミュンヘンのクラブにとっての彼の競技面での重要性が十分に評価されていない。65歳のマテウスは、このウイングをすでにクラブの最高給選手たちと同じ給与水準にあるべき選手とみている。

次の試合 SCF ブンデスリーガ 12:30 FCB 視聴する

「バイエルンの選手たちがどれくらい稼いでいるかは知られている。彼はおそらく給与ランキングで7位か8位だ。だが、この1年半は超一流の選手にふさわしいパフォーマンスを見せている。だから給与を調整し、契約期間も1年か数年延ばせるはずだ。どうしてもこの選手を引き留めたいなら、給与を引き上げなければならない。ムシアラやケインと同じ水準までだ」とマテウスは説明した。

バイエルンがオリーズを長期にわたってクラブにとどめるために全力を尽くすべきだという点に、マテウスは疑いを持っていない。フランス人選手の売却は、彼にとって選択肢にない。「私なら、あのような選手は決して売らず、できるだけ長く引き留めようとする。ただ、そのためには当然、金銭面でもう一段上積みしなければならない」と強調した。

24歳のオリーズは、相応の昇給に値することを毎週ピッチ上で示している。バロンドール級のシーズンを過ごした後、新シーズンの序盤も世界最高クラスの選手の一人に数えられる。公式戦最初の10試合ですでに9ゴール、5アシストという見事な数字を残している。

「彼は競技面で私たちを喜ばせるだけではない。見ていて非常に楽しい。私は違いを生み出す選手を見たくてスタジアムへ行く。かつてのメッシやマラドーナに似ている。オリーズがボールを愛しているだけでなく、ボールも彼を愛している」と、ドイツ代表最多出場記録を持つマテウスは絶賛した。

こうした活躍で、フランス人選手が欧州の強豪クラブの注目を集めているのも不思議ではない。レアル・マドリーもオリーズに強い関心を寄せているとされる。報道によれば、レアル・マドリーは昨夏、このフランス人選手を獲得候補に挙げていたが、具体的なオファーは一度も出さなかった。彼のパフォーマンスとバイエルンにとっての重要性を考えれば、獲得にはいずれにせよ多額の費用がかかるだろう。移籍金が2億ユーロを超える可能性は現実的だ。

オリーズとバイエルンの契約は現在、2029年まで残っている。しかし、クラブ幹部は契約の早期延長を目指している。

Getty Images

バイエルン、ニュース：「私のオフィスから出ていけ！」マテウスがヘーネスの激怒を明かす

ローター・マテウスとウリ・ヘーネスには、数十年にわたる歴史がある。2人の関係は、マテウスがまだバイエルン・ミュンヘンの選手としてプレーし、ヘーネスがマネジャーとしてクラブの運営を担っていた時代に始まった。今回、マテウスは当時のエピソードを披露し、現在は名誉会長を務めるヘーネスが激怒した一件を明かした。

前述の番組で、ドイツ代表最多出場記録を持つマテウスは、1990年代にバイエルンから科された罰金を振り返った。「私に科された最も高額な罰金は1万ドイツマルクだった。ボグナー社のために、許可なく山で広告写真を撮影したからだ。ヴィリー・ボグナーに、何枚か写真を撮ってほしいと頼まれた」と語った。

現在65歳のマテウスは続けて、当時の経緯を説明した。「そこで立って写真を撮ってもらった。広告撮影に同行していたRTLのカメラもあった。場所は駐車場のすぐ上で、車まで下り坂を約50メートル滑っただけだった」

しかし、科された1万ドイツマルク、換算すると約5113ユーロの罰金が、マテウスの給与から差し引かれることはなかった。1990年のワールドカップ優勝メンバーであるマテウスは、1カ月後にそのことに気づき、自らヘーネスに尋ねることにした。

「給与明細を持って ヘーネスのオフィスに行き、こう言ったんだ。『ウリ、許可なくスキーをしたとして科された1万ドイツマルクの罰金を、差し引き忘れているよ。そもそも私はスキーなんてしていなかったんだけどね』」。だが、バイエルンのマネジャーの反応は友好的とは程遠かった。「すると彼は『私のオフィスから出ていけ！』と言った」とマテウスは振り返った。

結局、元バイエルンのマテウスが罰金を支払うことはなかった。「1万ドイツマルクという額はメディアに出たが、実際に支払われることはなかった」と明言した。

Imago

バイエルン、噂：スター選手流出の恐れ

バイエルン・ミュンヘンでは、ドイツ女子代表のクララ・ビュールが退団する兆候が強まっている。『Sport Bild』によると、この攻撃的な選手が来夏、移籍金なしでドイツ王者を離れる可能性を示す材料は多いという。

関心を寄せるクラブは多い。同誌によれば、最有力候補は数カ月前からビュールとの関連が伝えられているバルセロナだという。だが、ほかにも欧州の数多くの強豪クラブが25歳の選手の獲得を検討しているとされる。アーセナル、チェルシーに加え、マンチェスター・シティ、ロンドン・シティ・ライオネス、オリンピック・リヨンも移籍先候補に挙がっている。

ビュールのバイエルンでの現在の年俸は約30万ユーロとされ、チーム最高額を受け取っている。しかし報道によれば、スペイン、イングランド、フランスへ移籍すれば、給与が倍になる可能性さえある。

先週には『kicker』が、この件について最終決定はまだ下されていないと報じていた。ビュール自身も最近、将来について明言を避けている。「どんな可能性も考えられる」と、10月には『ZDF』で語った。同時に、ドイツ代表選手はバイエルンで「とても、とても居心地よく」感じていると強調し、「ミュンヘンにいれば何が得られるか分かっている」と話した。

それでもバイエルンの幹部は、早期に見通しが立つことを望んでいる。女子サッカー部門ディレクターのビアンカ・レヒは、クラブとしてできれば年末までに今後についての決断に至りたいと説明した。

競技面では、ビュールの退団はバイエルンにとって大きな痛手となる。ドイツ王者の中心選手の一人であり、今季もその重要性を見事に示している。10試合を終えて、すでに7ゴール、9アシストを記録。『Soccerdonna』によると、推定市場価値は165万ユーロで、世界で3番目に市場価値の高い選手でもある。バイエルンとの契約は2027年まで残っている。

Getty Images

バイエルン、ニュース：元バイエルンのスター、パリーニャがファンと感動のひととき

ジョアン・パリーニャがベンフィカで心温まる行動を見せ、特別なひとときを生み出した。夏にボーナス込みで約1400万ユーロの移籍金でバイエルンから古巣へ移ったポルトガル人選手は、若いファンの念願をかなえた。

15歳のマティルデはインスタグラムで、ベンフィカのスタジアムを訪れ、ウイングのアンドレアス・シェルデルップに直接会いたいという願いを伝えていた。パリーニャはその願いを知り、『Bild』によると、すぐに自ら実現に向けた手配を引き受けた。マティルデは、わずかな接触でも痛みを伴うことがある、蝶の病気と呼ばれるまれな遺伝性皮膚疾患を患っている。

感動的な対面の場で、ミッドフィルダーは若いファンに心のこもった言葉をかけた。「君は本当のチャンピオンだ。そのことを決して疑わないでほしい。チームメートも私も、君のことをとても尊敬している。これで私たちは友達だ。これからも連絡を取り合おう。またスタジアムで何度も会えることを願っている」とパリーニャは語った。

それだけではない。ポルトガル人選手はマティルデにベンフィカのユニフォームを贈り、さらにクラブのほかのスター選手や監督、クラブ会長にも会えるようにした。

その後、マティルデはインスタグラムで感謝を伝え、フォロワーに自身の気持ちをつづった。「人生では時々、簡単ではない試練に直面します。でも、今日のような日は、世界をより美しくしてくれる人たちがいることを思い出させてくれます」と投稿した。

最後に、パリーニャとベンフィカへ直接言葉を送った。「病気があっても、夢を見て、魔法のような瞬間を経験していい女の子なのだと感じさせてくれて、ありがとう」

Imago

バイエルン・ミュンヘン、試合日程：今後の試合