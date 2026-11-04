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バイエルン、ニュース：元ドイツ代表が守備を痛烈批判

元ドイツ代表のマルクス・バッベル氏が、今季ここまでのバイエルン・ミュンヘンの守備について、時に厳しい言葉を交えながら批判した。

現在はセンターバックの固定されたコンビがなく、不動のダヨ・ウパメカノの相棒をキム・ミンジェとヨナタン・ターが交代で務めている。しかしバッベル氏は、最多優勝を誇るバイエルンの守備が比較的脆い「主な理由ではない」とranのインタビューで語った。

むしろバッベル氏が問題視するのは、「失点時の信じられないような基本技術のミス」だ。「本当に驚いている。失点は1対1の場面から生まれることが非常に多く、相手選手の方が単純にタイミングがいい。これは危機的だと思う」と、かつてバイエルンで通算7年間プレーした54歳は述べた。

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バイエルンはブンデスリーガで第8節までに8失点を喫している。昨季の同時点ではわずか4失点だった。チャンピオンズリーグでは、守備面でノルウェーの格下バイキング・スタバンゲルとのアウェー戦で喫した3-3の引き分けが際立って悪い結果となった。「監督として、そして元ディフェンダーとして、こうした不要なミスに最も腹が立つ。このレベルでは決して起きてはならないからだ」とバッベル氏は続けた。

特にセットプレーでは、バイエルンの選手たちは「一歩遅れることがあまりに多い。あんな簡単なヘディングの競り合いに負けたら、私たちがプロだった頃なら、耳を持って照明塔につるされていただろう」とバッベル氏は語る。「まったく容認できないことで、メディアから徹底的にたたかれていただろう」

一方、現在は「誰もそれに腹を立てていないように見える」という。「誰も『おい、ヨナタン・ター、なぜあのヘディングの競り合いに勝てないんだ？ 君はセンターバックで、より有利な位置にいる。あってはならないことだ』とは言わない。彼のチームメイト、特にサイドバックにも同じことが言える」

バッベル氏は特に左サイドのナサニエル・ブラウンとアルフォンソ・デイヴィスについて、守備面で大きな改善の余地があるとみている。「守備に関しては、もはや文句なしのトップクラスとは言い難い」と1996年の欧州王者は強調した。「2人に攻撃面の能力があるのは明らかだし、集中していれば守備でも力を発揮できる。だが、あまりに多くのチャンスを与え、失点も重ねている。2人とも間違いなく改善しなければならない」

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バイエルン・ミュンヘン、ニュース：バルサのフリック監督が元バイエルンのスターを絶賛

バルセロナのハンジ・フリック監督が、アストン・ヴィラとのチャンピオンズリーグ戦を前に、相手チームのある選手を特に称賛した。

フリック監督はまずヴィラのチーム全体について、「シーズンの出だしは簡単ではなかったが、再び軌道に乗った。ボールを持ったときの自信と、攻撃の組み立て方にそれが表れている」と評価。さらに、FWニコラス・ジャクソンが「信じられないほど高いレベル」でプレーしていると付け加えた。

ジャクソンは昨季、チェルシーからバイエルンへ期限付き移籍したが、ミュンヘンでは定位置をつかめなかった。34試合で11得点というまずまずの数字を残したものの、わずか1年でゼーベナー通りを離れ、その後チェルシーは移籍金5550万ユーロでヴィラに売却した。

25歳のジャクソンは最近、バーミンガムのクラブで本領を発揮し、直近のプレミアリーグ5試合で5得点を挙げている。10月末のマンチェスター・シティ戦では2得点を決め、ヴィラを2-1の勝利に導いた。

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バイエルン、ニュース：ナサニエル・ブラウンがキャリアの転機となった出来事を明かす

バイエルン・ミュンヘンの左サイドバック、ナサニエル・ブラウンは、1.FCニュルンベルクでプロとして歩み始めた頃、成長を後押ししてくれたディーター・ヘッキング氏との会話から大きな影響を受けたという。

ニュルンベルクの下部組織からトップチームに上がった当初、ブラウンはチーム内で自分の居場所を見つけるのに苦労した。現在はヴォルフスブルクでスポーツ部門のマネージングディレクターを務めるヘッキング氏は、2020年から2024年までニュルンベルクでスポーツ担当役員を務めた。経験豊富な同氏は2023年2月から6月にかけて暫定的に監督も務めており、その時期にブラウンは2部の同クラブで飛躍を遂げた。

ヘッキング氏はブラウンと、ほかの才能ある若手プロ選手数人を呼び、話をしたという。「厳しく叱られたわけではありません。ただ、本当はいい選手なのにそれをまったく見せていないから、もっと自分を出すべきだと言われました」と、ブラウンはPrime Videoのインタビューで振り返った。「間違いなく、自分に大きな影響を与えた出来事です」

ブラウンは2022-23シーズン終盤にヘッキング氏の下でレギュラーに定着し、翌シーズンもその座を守った。その後、2024年にブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトへ移籍。フランクフルトでは左利きのブラウンがドイツ代表に成長し、今夏、移籍金5000万ユーロでバイエルンへ移った。契約は2031年までとなっている。

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バイエルン、噂：バイエルンも関心か！ 守備の逸材に強豪が注目していることが判明

2月からトゥウェンテ・エンスヘーデのテクニカルディレクターを務めるエリック・テン・ハーグ氏が、欧州の複数の強豪クラブがトゥウェンテの若手センターバック、ルード・ナイスタッドに関心を寄せていると認めた。

テン・ハーグ氏はESPNの番組「Goedemorgen Eredivisie」で、「実際に彼への関心はある。欧州のトップ8に入るクラブのいくつかが彼について問い合わせてきた」と明かした。

ここ数カ月、バイエルン・ミュンヘンがナイスタッドの獲得候補として報じられてきた。また、バルセロナとマンチェスター・ユナイテッドも、この18歳のオランダ人選手に関心を示しているという。

「彼が意識的にトゥウェンテにもう1年残ることを選んだのは注目に値する」とテン・ハーグ氏は、昨夏にビッグクラブへの移籍を急がなかったナイスタッドの決断を称えた。この若手ディフェンダーは昨季後半にはすでにトゥウェンテで定位置をつかんでおり、現在はエールディヴィジ4位のチームで先発に欠かせない存在となっている。

ナイスタッドとトゥウェンテの契約は2029年まで残っている。しかしテン・ハーグ氏も、オランダの年代別代表選手である彼がそれより前に退団する可能性が高いことを理解している。「オランダのどのクラブも毎年、選手を売却しなければならない。欧州で競争力を保つには一定の予算が必要で、そのためには売却するしかない」と語った。

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バイエルン・ミュンヘン：今後の試合日程