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FCバイエルン、ニュース：元ドイツ代表選手が守備を厳しい言葉で批判

元ドイツ代表のマルクス・バッベルが、今季ここまでのバイエルン・ミュンヘンの守備を厳しい言葉も交えて批判した。ただ、その発言のタイミングは今となってはやや疑問が残る。発言の直後、バイエルンは敵地アトレティコ・マドリー戦で随所に見事な守備を披露。ドイツ最多優勝を誇るチームは、圧巻のプレーを見せたダヨ・ウパメカノを中心に、8試合ぶりの無失点を達成したからだ。

現在はセンターバックの固定されたコンビがなく、レギュラーのダヨ・ウパメカノの相棒をキム・ミンジェとヨナタン・ターが交代で務めている。だが、バッベルはranのインタビューで、これをチームの守備が比較的もろい「主な理由ではない」と語った。

バッベルが問題視するのは、むしろ「失点時の信じられないような技術的ミス」だ。「本当に驚いている。失点の多くは1対1の場面で、相手選手の方が単純にタイミングで上回っている。私はそれを危惧している」と、自身もかつて通算7年間バイエルンでプレーした54歳は語った。

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FCバイエルンはブンデスリーガで第8節までに8失点を喫している。昨季の同時点ではわずか4失点だった。チャンピオンズリーグでは、守備面でノルウェーの格下バイキング・スタバンゲルと3-3で引き分けた試合が際立って悪い結果となった。「監督としても元ディフェンダーとしても、こうした不必要なミスが一番腹立たしい。あのレベルでは決して起きてはならないことだからだ」とバッベルは続けた。

特にセットプレーでは、バイエルンは「一歩遅れることがあまりに多い」という。「あんなに簡単な空中戦に負けている。私たちの現役時代なら、耳をつかんで照明塔につるされていただろう」とバッベルは語った。「絶対に許されなかったはずだし、メディアからも徹底的にたたかれただろう」

一方、現在は「もう誰もそのことを問題にしていないように感じる」という。「誰も『おい、ヨナタン・ター、なぜあの空中戦に勝てないんだ？ 君はセンターバックで、有利な位置にいる。それでは駄目だ』とは言わない。そして、それはチームメート、特にサイドバックにも同じように当てはまる」

バッベルは特に左サイドのナサニエル・ブラウンとアルフォンソ・デイヴィスについて、守備面で改善の余地がかなりあるとみている。「守備に関しては、もはや絶対的なトップクラスとは言い難い」と1996年の欧州王者は強調した。「攻撃面で明らかに能力があるし、集中していれば守備でも力を発揮する。だが、相手に多くのチャンスを与え、失点も多すぎる。2人とも間違いなく改善しなければならない」

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バイエルン・ミュンヘン、ニュース：バルサのフリック監督が元FCバイエルン選手を絶賛

バルセロナのハンジ・フリック監督は、アストン・ヴィラとのチャンピオンズリーグ戦を前に、相手チームのある選手を特に称賛した。

フリック監督はまずヴィラのチーム全体について、「シーズンのスタートは簡単ではなかったが、再び軌道に乗った。ボールを持ったときの自信や、攻撃の組み立て方を見れば分かる」と評価。さらに、FWニコラス・ジャクソンが「信じられないほど高いレベル」でプレーしていると付け加えた。

ジャクソンは昨季、チェルシーからFCバイエルンに期限付き移籍したが、ミュンヘンでは定位置をつかめなかった。34試合で11得点というまずまずの成績を残したものの、わずか1年でゼーベナー通りを去った。その後、チェルシーは移籍金5550万ユーロでジャクソンをヴィラに売却した。

25歳のジャクソンは最近、バーミンガムのクラブで本領を発揮し、直近のプレミアリーグ5試合で5得点を記録。10月末のマンチェスター・シティ戦では2得点を挙げ、ヴィラを2-1の勝利に導いた。

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FCバイエルン、ニュース：ナサニエル・ブラウンがキャリアの転機を明かす

バイエルン・ミュンヘンの左サイドバック、ナサニエル・ブラウンは、1.FCニュルンベルクでプロとしてのキャリアを始めた頃、成長を支えてくれたディーター・ヘッキングとの印象深い会話にも助けられたという。

ニュルンベルクでユースからトップチームに昇格した当初、ブラウンはチーム内で自分の居場所を見つけるのに苦労した。現在ヴォルフスブルクのスポーツ部門責任者を務めるヘッキングは、2020年から2024年までニュルンベルクでスポーツ担当取締役を務めた。経験豊富な指揮官は2023年2月から6月まで暫定的にチームの監督も担当。ブラウンがこの2部クラブで飛躍を遂げた時期だった。

ヘッキングはブラウンとほかの才能ある若手プロ選手数人を呼んで話をしたという。「厳しく叱られたわけではありません。でも、もっと自分を出すべきだと言われました。実際には良い選手なのに、それをまったく見せていないから、と」とブラウンはPrime Videoのインタビューで振り返った。「あれは間違いなく僕に大きな影響を与えました」

2022-23シーズン終盤、ブラウンはヘッキングの下でレギュラーに定着し、翌シーズンもその座を維持した。そして2024年、ブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトへ移籍。そこでドイツ代表に成長した左利きのブラウンは、この夏、移籍金5000万ユーロでバイエルンに加入し、2031年までの契約を結んだ。

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FCバイエルン、噂：FCバイエルンも関心か！ 守備の逸材への強い関心を認める

2月からトゥウェンテ・エンスヘデのテクニカルディレクターを務めるエリック・テン・ハーグが、トゥウェンテの若手センターバック、ルート・ナイスタットに欧州の複数の強豪クラブが関心を寄せていると認めた。

テン・ハーグはESPNの番組「Goedemorgen Eredivisie」で、「実際に彼への関心はある。欧州のトップ8に入るクラブのいくつかが彼について問い合わせてきた」と明かした。

ここ数カ月、ナイスタットにはバイエルン・ミュンヘンなどが関心を示していると報じられてきた。バルセロナとマンチェスター・ユナイテッドも、18歳のオランダ人選手の獲得を狙っているという。

テン・ハーグは、昨夏に強豪クラブへの移籍を急がなかったナイスタットの決断を称賛し、「もう1年トゥウェンテに残ると自らの意思で決めたことは注目に値する」と語った。若きディフェンダーは昨季後半にトゥウェンテで定位置をつかみ、現在はエールディヴィジで4位につけるチームの先発メンバーに欠かせない存在となっている。

ナイスタットとトゥウェンテの契約は2029年まで残っている。ただ、オランダ年代別代表の同選手がそれより早く退団する可能性が高いことは、テン・ハーグも承知している。「オランダのどのクラブも、毎年選手を売却しなければならない。欧州で競争力を保つには一定の予算が必要で、それを確保するには売却が必要なのだ」と語った。

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バイエルン・ミュンヘン：FCバイエルンの今後の試合