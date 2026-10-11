ヨシュア・キミッヒにとって、FCバイエルンのFCアウクスブルク戦は、自身を巡る最近の議論が始まった場所への早々の帰還となった。9日前、キミッヒはアウクスブルクで行われたドイツ代表のギリシャ戦で0-1の敗戦を喫した際、極めて不運なパフォーマンスを見せていた。

その後、31歳のキャプテンはメンバー入れ替えに伴い、予定通りチームを離れなければならなかった。キミッヒ不在の間、ドイツの中盤ではバイエルンの同僚アレクサンダル・パブロヴィッチとトム・ビショフが好印象を残した。そしてファンや専門家の間では、ドイツ代表にキミッヒは本当にまだ必要なのかという議論が活発に交わされるようになった。

「正直に言えば、全く追っていなかった。でも、何か少し騒ぎになっていたことはそれでも耳に入ってくる」と、キミッヒはアウクスブルク再訪の際に語った。FCバイエルンは打ち合いとなった試合で2-2の引き分けに終わり、キミッヒは中盤の中央で、いつものようにパブロヴィッチの隣でまずまずのパフォーマンスを見せた。

DFBチームで長年レギュラーを務めてきたことに触れつつ、キミッヒはこの議論についてあえて落ち着いた様子を見せた。「僕はもう11年間ここにいる。この世界がどう機能するかは分かっている。僕が集中できるし、集中しなければならない唯一のことは自分のパフォーマンスだ。それを僕はやっている。この11年間ずっとやってきたし、これからもそうし続ける。最後にプレーするのは、いつだって最高の選手たちだ。この10年間、最高の選手たちの一員でいることはかなりうまくできていたと思う」

マックス・エーベル、ヨシュア・キミッヒを巡る「ばかげた」議論に憤慨

一方、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは力強くキミッヒを擁護した。「ヨシュア・キミッヒのクオリティーが疑問視されていたことは把握している。それは全くもってばかげていると思う」とエーベルは話した。「彼は先頭に立ってチームを引っ張るリーダーだ。そう、彼はここ数年、大会でそれほど成功してこなかったチームの顔でもある。でも、ヨシュア・キミッヒは私にとって傑出したドイツ人選手だ。こういう選手が自分たちの陣容にいることを喜ぶべきだ」

キミッヒ自身は、ギリシャ戦でのミスの後、本来はどうしてもドイツ代表に残りたいと考えており、その希望を公にも内部にも伝えていた。だが、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップは譲らず、軽い調子のひと言でこの議論をさらにあおりさえした。「それはヨーに言えることだ」とクロップは説明した。「何度も尋ねれば尋ねるほど、自分が望むものを手にできる可能性は低くなる」

キミッヒ本人によれば、クロップの対応や発言に腹を立てているわけではないという。残留の可能性は、ギリシャ戦での低調なパフォーマンスとは無関係に、どうやら最初のオランダ代表戦（1-1）の直後にはすでに感じ取っていたようだ。その理由は、バイエルンの同僚ジャマル・ムシアラの負傷だった。ムシアラは本来、代表ウィークの全期間をチームとともに過ごす予定だったが、オランダ戦のウォーミングアップ中に筋繊維断裂を負い、離脱を余儀なくされた。

「あの後、こう思ったんだ。ジャマルは2週間ともメンバーに入る予定だったし、もしかしたらまた扉が開くかもしれないってね」とキミッヒは説明した。だが、フィン・ダーメン、ニコ・シュロッターベック、セルジュ・ニャブリを除けば、メンバー入れ替え後もキミッヒの代わりに最終的に招集メンバーへ残ったのは、3人の初招集組、フィリップ・トロイ、ヤニック・エンゲルハルト、バンバセ・コンテだけだった。

Getty Images



