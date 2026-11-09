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ウリ・ヘーネスがジャマル・ムシアラについて注目を集める発言をした。ローター・マテウスは、これを批判というより奮起を促すものと捉えている。

元ドイツ代表のマテウスは、Sky90で、バイエルン・ミュンヘンの大御所であるヘーネスはムシアラを攻撃するつもりなどなく、むしろさらなる刺激を与えたかったのではないかとの見方を示した。

「彼は少し挑発しているんです。ムシアラをただ大事に守るだけでなく、時には逆境と戦うことも必要です。ウリはあの発言で、あえて反発を招こうとしたのだと思います。私は、彼がああいうことを言うのも構わないと思います。今は都合のいいことばかり言って、ムシアラが戻ってくるのをただ待っているわけにはいきません。彼は今、実力を示さなければならない。この状況を乗り越えなければならないんです」とマテウスは説明した。

ヘーネスは先に、BRの番組「Sonntags-Stammtisch」で、ムシアラがバイエルンにとって再び違いを生み出す選手になれるのか、強い疑問を示していた。「私たちはジレンマに直面している。彼には簡単には治らない病気がある。ただ、薬である程度はコントロールできる。だが、かつてのパフォーマンスを再び発揮できるかどうかは……」

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ムシアラは2025年夏のクラブワールドカップで重傷を負って以降、何度も復帰を阻まれ、9月末からは筋繊維断裂に苦しんでいる。さらに、今シーズンに向けた準備期間中に2度倒れたことを受け、ドイツ代表のムシアラには神経学的な機能障害があり、一時的に短時間起こるものの治療しやすい欠神発作を引き起こすことが明らかになった。これはてんかん発作の一種だ。

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マテウスによれば、今重要なのはムシアラがピッチに戻り、最高の状態を取り戻すことだという。「誰もがジャマルの復帰を期待しています。ウリもあの発言で、結局はそのことをはっきり言ったんです。おそらく彼を少し奮い立たせ、これからの数週間、数カ月間、懸命に取り組んで再び戻ってきてほしかったのでしょう。もし私がジャマル・ムシアラの立場なら、ウリに『僕は戻ってきた』と示すには十分な動機になります。そうなれば、ウリが誰よりも喜ぶはずです。ジャマルが再びバイエルン・ミュンヘンの力になるのですから」

ジャマル・ムシアラは負傷からいつ復帰するのか？

ムシアラが現在、単なる筋繊維断裂以上の問題を抱えているのではないかという疑念は、マテウスがすでに先週示していた。今回、ドイツ代表歴代最多出場記録を持つマテウスはさらに踏み込み、「外部に説明されているような軽い筋肉の負傷だとは思いません。何かが起きたのでしょう。筋繊維断裂で7週間も離脱することはありません。2度目の筋繊維断裂が起きたのかもしれませんし、負傷がもっと重かったのかもしれません」と語った。

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ムシアラの再度のピッチ復帰は、今月末の代表戦による中断期間を経て、バイエルンが11月21日に1.FCケルンと対戦する際になる見込みだ。ヘーネスによると、最近、髄膜への刺激症状で数日間入院していたヴァンサン・コンパニ監督も、その時には再びサイドラインに立てる可能性がある。

ムシアラの今シーズンの出場は、ここまでわずか4試合。ウニオン・ベルリンに7-0で大勝した試合では1ゴール、1アシストを記録したが、それ以外に得点への関与はない。