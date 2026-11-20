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ハリー・ケインとスター選手のマイケル・オリーセが、1.FCケルンとの1-1の試合で負傷し、プレーを続けられなくなった。ケインの診断結果は深刻なものだった。

まず、 ケルンとの引き分け で開始から15分あまりが経過した頃、イングランド代表主将のケインがジョエル・シュミートとの競り合いの後に倒れ込んだ。シュミートは自陣ペナルティーエリア内で、背後からケインの足首に接触したが、同時にボールにも触れていた。

ケインはその後も足を引きずりながら数分間プレーを続けようとしたが、結局ピッチを退いた。代わってトム・ビショフが投入された。

ケインの詳しい診断結果が判明、離脱期間は？

負傷について問われたスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは「ハリーは脛腓靱帯断裂だ」と語った。「非常につらい夜だった。我々にとって極めて大きな痛手だ」と続けた。バロンドール受賞者の離脱期間を聞かれると、エーベルは口数少なに「イジと同じだ」と答えた。つまり、代表戦による中断期間前に同じく脛腓靱帯を断裂し、3～4カ月の離脱が見込まれていたイスマエル・サイバリと同じということだ。バイエルンの得点とアシストの立役者は、後半戦の一部も欠場する可能性が極めて高い。

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オリーセは松葉杖をついてスタジアムを後に

前半にはオリーセも、ケルンのDFトム・クラウスとの激しい競り合いで負傷した。フランス代表選手は前半を最後までプレーできたものの、ハーフタイム後はロッカールームから戻らなかった。代わって若手のティム・ビンダーが出場した。オリーセは松葉杖をついてアリアンツ・アレーナのスタジアム内部から姿を現した。

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ただ、初期診断はバイエルンにとって比較的明るいものだった。「マイケル・オリーセ は前足部の打撲と診断された。フランス人アタッカーは今後数日間、治療を受ける」と、最多優勝を誇るバイエルンが同日夜に発表した。正確な離脱期間や、週半ばに敵地で行われるリールとのチャンピオンズリーグの試合に間に合うかどうかは、まだ分かっていない。

ムシアラが復帰、それでも喜べるのか？

ケインとオリーセは、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、アルフォンソ・デイヴィスに続き、負傷でバイエルンを離れる攻撃陣の選手となった。ただ、ルイス・ディアスは少なくともメンバー復帰に向かっている。

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ジャマル・ムシアラは負傷を乗り越え、8週間ぶりに復帰した。67分に出場し、2-1とするゴールを決めかけた。しかし、そのムシアラ、正確には彼の能力が、再びバイエルン幹部から疑問視された。 今回はカール＝ハインツ・ルンメニゲだ。ムシアラが以前の姿に戻らなければ、給与について話し合うことになると率直に示唆した 。バイエルンでムシアラに対するキャンペーンが展開されているような気配が、徐々に漂い始めている。