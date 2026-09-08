バイエルンのスターも含む！ 前回受賞者ウスマン・デンベレがバロンドールの優勝候補3人を挙げる

昨季受賞者のウスマン・デンベレが、バロンドール受賞候補のトップ3を挙げ、その中にはバイエルン・ミュンヘンのスーパースターも含まれていた。一方で自身については、この権威ある賞の候補者の一人として広い候補群に入るつもりはないとした。

「いいや、そういうことに自分は決して口を出さない。自分自身に投票することは絶対にない」とデンベレはFrance Footballで説明した。デンベレは昨季、ラミネ・ヤマルとPSGのチームメートであるヴィティーニャを抑えて世界最優秀選手の投票を制していた。

その上で、デンベレは自身の考える有力候補を挙げた。「順不同で、クバラ（クヴィチャ・クワラツヘリア、編集部注）、非常に非常に良いシーズンを送ったハリー・ケイン、そしてキリアン・エムバペだと思う！」

一方でデンベレによれば、「ほかにもまだたくさんいる。ミカエル・オリーズも入る可能性がある。信じられないようなシーズンを送ったからね。彼はブンデスリーガ最高の選手だった。ラミネ・ヤマルもそうだ。ファビアン・ルイス、パチョも……。あのパチョは忘れられがちなんだ。今年は彼が忘れられないことを願っている。彼にはその資格があるからね」と語った。

デンベレ「バロンドール？ PSGの選手の手に残るだろう」

もっとも、PSGで再びチャンピオンズリーグを制した後、フランス人のデンベレは「このトロフィーをめぐる争いの決着がまだついていないとは思わない。パリ・サンジェルマンの選手の手に残ると思う」とも話した。

一方、レアルのスーパースターであるエムバペは自らバロンドール獲得への意欲を示し、「世界最高の選手」と自称していた。これを受け、フランスのレジェンドから激しい批判を浴び、その発言は「子どもじみていて哀れだ」と評された。