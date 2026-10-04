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翻訳者：

バイエルンのスターに衝撃移籍の可能性？ 元イングランド代表スターがハリー・ケインの新たなポジション案を提起

UEFAネーションズリーグ リーグA
イングランド 対 チェコ
イングランド
チェコ

ケインがビルドアップにも関わり、守備でも下がって働くFWであることは、今では誰もが知っている。スチュアート・ピアースは、このバイエルンの点取り屋にはさらに多くのことができると見ており、完全な役割転換さえ可能だと考えている。

「あと数年して、彼が何百万ものゴールを決めることにうんざりしたら」と、ピアースはtalkSPORTの解説者としてそう語り、「おそらく守備的MFでプレーするようになるだろう」

マンチェスター・シティの元指揮官で、イングランド代表でファビオ・カペッロのアシスタントも務めたピアースは、キャリア終盤に前線から中盤へ下がったウェイン・ルーニーの例を挙げた。

ピアースによれば、ケインはまだしばらくゴールを量産し、その後はより低い位置からでも「彼の試合知能とパス能力によって、イングランドのクオーターバックとしてさらに5年プレーできる」という。

ハリー・ケインはポジション変更について何と話している？

ピッチのあらゆる場所に姿を見せたケインを擁し、イングランドは土曜日にクロアチアを7-0で粉砕。イングランドのキャプテンは2得点を挙げ、流動的な攻撃の中で圧巻のジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、アンソニー・ゴードンと何度もポジションを入れ替えながら、彼らもまた試合に大きな足跡を残した。

「いつもみんなと冗談で、いつかセンターバックか守備的MFでプレーしてみたいって言っているんだ」と、試合後にケインは語り、守備で貢献することにも大きな楽しさを感じていると強調した。31歳の本人は「ボールがあってもなくても、自分は効果的でいられると感じている」と話した。

ケインはすでに圧倒的なイングランド歴代最多得点記録を89ゴールまで伸ばした。さらに、異なる3つの暦年で少なくとも10得点を記録した初のイングランド人にもなった。火曜日のチェコ戦に出場すれば、母国の歴代最多出場記録でGKのレジェンド、ピーター・シルトンが持つ125試合に並ぶことになる。

ハリー・ケインを筆頭にしたイングランド歴代最多得点者

順位

選手

得点

出場試合

割合（得点/試合）

活動期間

1

ハリー・ケイン

89

124

0.72

2015年から

2

ウェイン・ルーニー

53

120

0.44

2003–2018

3

サー・ボビー・チャールトン

49

106

0.46

1958–1970

4

ギャリー・リネカー

48

80

0.60

1984–1992

5

ジミー・グリーブス

44

57

0.77

1959–1967

6

マイケル・オーウェン

40

89

0.45

1998–2008

7

ビビアン・ウッドワード

38

32

1.19

1903–1911

8

ナット・ロフサウス

30

33

0.91

1950–1958

9

アラン・シアラー

30

63

0.48

1992–2000

10

サー・トム・フィニー

30

77

0.39

1946-1958


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