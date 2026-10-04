「あと数年して、彼が何百万ものゴールを決めることにうんざりしたら」と、ピアースはtalkSPORTの解説者としてそう語り、「おそらく守備的MFでプレーするようになるだろう」

マンチェスター・シティの元指揮官で、イングランド代表でファビオ・カペッロのアシスタントも務めたピアースは、キャリア終盤に前線から中盤へ下がったウェイン・ルーニーの例を挙げた。

ピアースによれば、ケインはまだしばらくゴールを量産し、その後はより低い位置からでも「彼の試合知能とパス能力によって、イングランドのクオーターバックとしてさらに5年プレーできる」という。

ハリー・ケインはポジション変更について何と話している？

ピッチのあらゆる場所に姿を見せたケインを擁し、イングランドは土曜日にクロアチアを7-0で粉砕。イングランドのキャプテンは2得点を挙げ、流動的な攻撃の中で圧巻のジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、アンソニー・ゴードンと何度もポジションを入れ替えながら、彼らもまた試合に大きな足跡を残した。

「いつもみんなと冗談で、いつかセンターバックか守備的MFでプレーしてみたいって言っているんだ」と、試合後にケインは語り、守備で貢献することにも大きな楽しさを感じていると強調した。31歳の本人は「ボールがあってもなくても、自分は効果的でいられると感じている」と話した。

ケインはすでに圧倒的なイングランド歴代最多得点記録を89ゴールまで伸ばした。さらに、異なる3つの暦年で少なくとも10得点を記録した初のイングランド人にもなった。火曜日のチェコ戦に出場すれば、母国の歴代最多出場記録でGKのレジェンド、ピーター・シルトンが持つ125試合に並ぶことになる。

ハリー・ケインを筆頭にしたイングランド歴代最多得点者

順位 選手 得点 出場試合 割合（得点/試合） 活動期間 1 ハリー・ケイン 89 124 0.72 2015年から 2 ウェイン・ルーニー 53 120 0.44 2003–2018 3 サー・ボビー・チャールトン 49 106 0.46 1958–1970 4 ギャリー・リネカー 48 80 0.60 1984–1992 5 ジミー・グリーブス 44 57 0.77 1959–1967 6 マイケル・オーウェン 40 89 0.45 1998–2008 7 ビビアン・ウッドワード 38 32 1.19 1903–1911 8 ナット・ロフサウス 30 33 0.91 1950–1958 9 アラン・シアラー 30 63 0.48 1992–2000 10 サー・トム・フィニー 30 77 0.39 1946-1958



