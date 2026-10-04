「あと数年して、彼が何百万ものゴールを決めることにうんざりしたら」と、ピアースはtalkSPORTの解説者としてそう語り、「おそらく守備的MFでプレーするようになるだろう」
マンチェスター・シティの元指揮官で、イングランド代表でファビオ・カペッロのアシスタントも務めたピアースは、キャリア終盤に前線から中盤へ下がったウェイン・ルーニーの例を挙げた。
ピアースによれば、ケインはまだしばらくゴールを量産し、その後はより低い位置からでも「彼の試合知能とパス能力によって、イングランドのクオーターバックとしてさらに5年プレーできる」という。
ハリー・ケインはポジション変更について何と話している？
ピッチのあらゆる場所に姿を見せたケインを擁し、イングランドは土曜日にクロアチアを7-0で粉砕。イングランドのキャプテンは2得点を挙げ、流動的な攻撃の中で圧巻のジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、アンソニー・ゴードンと何度もポジションを入れ替えながら、彼らもまた試合に大きな足跡を残した。
「いつもみんなと冗談で、いつかセンターバックか守備的MFでプレーしてみたいって言っているんだ」と、試合後にケインは語り、守備で貢献することにも大きな楽しさを感じていると強調した。31歳の本人は「ボールがあってもなくても、自分は効果的でいられると感じている」と話した。
ケインはすでに圧倒的なイングランド歴代最多得点記録を89ゴールまで伸ばした。さらに、異なる3つの暦年で少なくとも10得点を記録した初のイングランド人にもなった。火曜日のチェコ戦に出場すれば、母国の歴代最多出場記録でGKのレジェンド、ピーター・シルトンが持つ125試合に並ぶことになる。
ハリー・ケインを筆頭にしたイングランド歴代最多得点者
順位
選手
得点
出場試合
割合（得点/試合）
活動期間
1
ハリー・ケイン
89
124
0.72
2015年から
2
ウェイン・ルーニー
53
120
0.44
2003–2018
3
サー・ボビー・チャールトン
49
106
0.46
1958–1970
4
ギャリー・リネカー
48
80
0.60
1984–1992
5
ジミー・グリーブス
44
57
0.77
1959–1967
6
マイケル・オーウェン
40
89
0.45
1998–2008
7
ビビアン・ウッドワード
38
32
1.19
1903–1911
8
ナット・ロフサウス
30
33
0.91
1950–1958
9
アラン・シアラー
30
63
0.48
1992–2000
10
サー・トム・フィニー
30
77
0.39
1946-1958