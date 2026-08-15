競り合いの場面で、オーストリア代表の同選手は明らかに右足を負傷した。オーストリア人選手のひざ、あるいは太もも、もしくはその両方に問題があったのかは、映像からははっきりと確認できなかった。

それでもライマーは激しい痛みを抱えているように見え、バイエルンのスタッフ2人に支えられてピッチを後にし、その場で直ちにテーピング処置を受けた。

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指揮官バンサン・コンパニは29歳のライマーに代えて、試合開始9分にサシャ・ボエを投入した。この移籍期間中にミュンヘンを離れる見込みの選手だ。

昨季ブンデスリーガ3位チームとのこの一戦は、来週土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップを前にしたバイエルンのテストマッチとしては最後から2試合目となる。ドイツ記録的王者は火曜日、2部クラブの1. FCハイデンハイムとも対戦する。

バイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合