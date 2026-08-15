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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

翻訳者：

バイエルンのスターに懸念　コンラート・ライマー、厳しいテストマッチで負傷し早々に交代

ブンデスリーガ
バイエルン 対 シュトゥットガルト
バイエルン
シュトゥットガルト

土曜午後に行われたRBライプツィヒとのミュンヘンのチームによるプレシーズン2試合目のテストマッチは、衝撃的な場面で幕を開けた。右サイドバックのライマーは、わずか数分でプレー続行不能となった。

競り合いの場面で、オーストリア代表の同選手は明らかに右足を負傷した。オーストリア人選手のひざ、あるいは太もも、もしくはその両方に問題があったのかは、映像からははっきりと確認できなかった。

それでもライマーは激しい痛みを抱えているように見え、バイエルンのスタッフ2人に支えられてピッチを後にし、その場で直ちにテーピング処置を受けた。

FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images


指揮官バンサン・コンパニは29歳のライマーに代えて、試合開始9分にサシャ・ボエを投入した。この移籍期間中にミュンヘンを離れる見込みの選手だ。

昨季ブンデスリーガ3位チームとのこの一戦は、来週土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップを前にしたバイエルンのテストマッチとしては最後から2試合目となる。ドイツ記録的王者は火曜日、2部クラブの1. FCハイデンハイムとも対戦する。

ブンデスリーガ
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VFB

バイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合

日付

大会

試合

8月18日（火）午後6時

テストマッチ

1. FCハイデンハイム vs. FCバイエルン

8月22日（土）午後8時30分

DFLスーパーカップ

ボルシア・ドルトムント vs. FCバイエルン

8月28日（金）午後8時30分

ブンデスリーガ

FCバイエルン vs. VfBシュトゥットガルト

9月2日（水）午後8時45分

DFBポカール

VfLオスナブリュック vs. FCバイエルン

9月5日（土）午後6時30分

ブンデスリーガ

FCシャルケ vs. FCバイエルン

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