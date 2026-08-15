競り合いの場面で、オーストリア代表の同選手は明らかに右足を負傷した。オーストリア人選手のひざ、あるいは太もも、もしくはその両方に問題があったのかは、映像からははっきりと確認できなかった。
それでもライマーは激しい痛みを抱えているように見え、バイエルンのスタッフ2人に支えられてピッチを後にし、その場で直ちにテーピング処置を受けた。Getty Images
指揮官バンサン・コンパニは29歳のライマーに代えて、試合開始9分にサシャ・ボエを投入した。この移籍期間中にミュンヘンを離れる見込みの選手だ。
昨季ブンデスリーガ3位チームとのこの一戦は、来週土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップを前にしたバイエルンのテストマッチとしては最後から2試合目となる。ドイツ記録的王者は火曜日、2部クラブの1. FCハイデンハイムとも対戦する。
バイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合
日付
大会
試合
8月18日（火）午後6時
テストマッチ
1. FCハイデンハイム vs. FCバイエルン
8月22日（土）午後8時30分
DFLスーパーカップ
ボルシア・ドルトムント vs. FCバイエルン
8月28日（金）午後8時30分
ブンデスリーガ
FCバイエルン vs. VfBシュトゥットガルト
9月2日（水）午後8時45分
DFBポカール
VfLオスナブリュック vs. FCバイエルン
9月5日（土）午後6時30分
ブンデスリーガ
FCシャルケ vs. FCバイエルン