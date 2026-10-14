バイエルンのコンパニ監督、自チームの選手に激怒し不満を公然と表明

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ヴァンサン・コンパニ監督がマイケル・オリーセに苦言を呈した。フランス人アタッカーは火曜夜のヴィキングFKとのチャンピオンズリーグの一戦（3-3）で退場処分を受けた。試合後の記者会見では、指揮官の強い不満が明らかになった。

バイエルン・ミュンヘンは試合序盤、予想外の2点ビハインドを背負った。しかし後半、ドイツのクラブはスコアをひっくり返し、3-2とリードした。

このスコアで迎えた場面で、オリーセが問題を起こす。フランス人アタッカーはボールを失った後にファウルを犯し、イエローカードを受けた。

その後、バイエルン・ミュンヘンの右ウイングはボールを拾い上げ、近距離からヴィキングの主将の顔に投げつけた。直ちに2枚目のイエローカードを受け、退場となった。

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試合終盤には、バイエルンが痛い同点弾を許した。ヘルマン・ハウゲンが空中戦でアルフォンソ・デイヴィスに競り勝ち、至近距離からヘディングで3-3とした。

試合後、コンパニ監督はオリーセの退場に強い不満を示した。マンチェスター・シティなどでプレーした元DFは「彼の行為は本当に信じられないほど愚かだ。ただ、本人もそれは分かっている」と切り出した。

「我々の選手がこのような形で退場することは受け入れられない。まったく不要な行為だった」。ベルギー人指揮官は苛立ちをにじませ、そう締めくくった。

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オリーセは今回の退場により、バイエルン・ミュンヘンの次のチャンピオンズリーグの試合に出場できない。次戦はホームでイングランド王者アーセナルと対戦するだけに、クラブにとってはなおさら痛手だ。