バイエルン指揮官、練習中に倒れる
バイエルンのコンパニ監督は金曜日、リザーブチームの練習中に倒れたことを受け、追加の検査を受ける。40歳の指揮官はクラブの練習施設で体調を崩し、詳細な検査が必要となっている。
倒れた原因は現時点で不明で、医師らが確定診断を急いでいる。スポーツ担当役員のマックス・エーベルは、ベルギー人指揮官の容体は現在安定していると明かし、サポーターを安心させた。
クラブが容体の安定を確認、検査は継続
バイエルンは詳細な検査結果を待ちながら、最大限の注意を払って対応している。エーベルは、金曜日の出来事の後、コンパニ本人と妻の双方と直接話したことを明かした。また、医師らは倒れた根本的な原因の特定に注力していると説明した。
『ESPN』によると、エーベルは「検査ではすでにいくつかの結果が出ているが、具体的に何が原因で、回復までどれほどかかるのかを判断するには、さらなる結果が必要だ」と語った。「彼が戻るのは、体調が回復してからだ。復帰時期を設定するつもりはない。復帰時期を設定するつもりはない。何が問題なのかを突き止める必要があり、その後に回復までの期間が問題になる。数日ではなく、数週間単位の話だ」
練習場で倒れる前にはウイルス感染症
今回倒れたのは、バーンリー前監督にとって体調不良が続いた後のことだ。コンパニは先週からウイルス感染症と闘っており、アシスタントのアーロン・ダンクスは以前、その影響が脚にも及んでいると明かしていた。
Related Topics
ベルギー人指揮官はバイエルンがライプツィヒに6-1で勝利した試合で終始座ったままで、火曜日の練習も欠席して自宅で休養した。しかし、アーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合では、再びタッチラインに立っていた。
この欧州での試合後、コンパニは体調不良を押して続けようとし、体からの警告を聞き入れなかったと公に認めた。その判断が、金曜日の懸念を呼ぶ事態につながったとみられる。
バイエルン指揮官は長期離脱の見込み
バイエルンは、2024年の就任以来ドイツリーグを2度制した監督を長期間欠く事態に備えなければならない。チームは日曜日、フライブルクとのアウェー戦でブンデスリーガの戦いに戻る。コンパニが回復に専念する間、コーチングスタッフがトップチームの指揮を執る必要がある。