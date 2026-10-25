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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督が、金曜日のリザーブチームの練習中に倒れ、追加の検査を受けている。正確な原因は依然として不明だが、クラブ関係者はベルギー人指揮官の容体が安定していることを確認しており、数週間にわたって現場を離れる可能性がある。

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バイエルン指揮官、練習中に倒れる

バイエルンのコンパニ監督は金曜日、リザーブチームの練習中に倒れたことを受け、追加の検査を受ける。40歳の指揮官はクラブの練習施設で体調を崩し、詳細な検査が必要となっている。

倒れた原因は現時点で不明で、医師らが確定診断を急いでいる。スポーツ担当役員のマックス・エーベルは、ベルギー人指揮官の容体は現在安定していると明かし、サポーターを安心させた。

クラブが容体の安定を確認、検査は継続

バイエルンは詳細な検査結果を待ちながら、最大限の注意を払って対応している。エーベルは、金曜日の出来事の後、コンパニ本人と妻の双方と直接話したことを明かした。また、医師らは倒れた根本的な原因の特定に注力していると説明した。

『ESPN』によると、エーベルは「検査ではすでにいくつかの結果が出ているが、具体的に何が原因で、回復までどれほどかかるのかを判断するには、さらなる結果が必要だ」と語った。「彼が戻るのは、体調が回復してからだ。復帰時期を設定するつもりはない。復帰時期を設定するつもりはない。何が問題なのかを突き止める必要があり、その後に回復までの期間が問題になる。数日ではなく、数週間単位の話だ」

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練習場で倒れる前にはウイルス感染症

今回倒れたのは、バーンリー前監督にとって体調不良が続いた後のことだ。コンパニは先週からウイルス感染症と闘っており、アシスタントのアーロン・ダンクスは以前、その影響が脚にも及んでいると明かしていた。

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ベルギー人指揮官はバイエルンがライプツィヒに6-1で勝利した試合で終始座ったままで、火曜日の練習も欠席して自宅で休養した。しかし、アーセナルと2-2で引き分けたチャンピオンズリーグの試合では、再びタッチラインに立っていた。

この欧州での試合後、コンパニは体調不良を押して続けようとし、体からの警告を聞き入れなかったと公に認めた。その判断が、金曜日の懸念を呼ぶ事態につながったとみられる。

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バイエルン指揮官は長期離脱の見込み

バイエルンは、2024年の就任以来ドイツリーグを2度制した監督を長期間欠く事態に備えなければならない。チームは日曜日、フライブルクとのアウェー戦でブンデスリーガの戦いに戻る。コンパニが回復に専念する間、コーチングスタッフがトップチームの指揮を執る必要がある。