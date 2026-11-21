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金曜日のブンデスリーガで重度の足首負傷を負ったハリー・ケインが、手術の成功を受けてファンに前向きな近況を伝えた。バイエルンのストライカーは長期のリハビリを余儀なくされ、クラブのタイトル獲得への望みには大きな痛手となる。

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ケイン、病院から復帰への決意を投稿

負傷は金曜日夜のケルンとのホームゲームで、1-1の引き分けに終わった試合中に起きた 。ケインはヨエル・シュミートとの接触により、開始わずか20分でピッチを去ることになった。ペナルティーエリア内でシュートを試みた際、スライディングで挑んだ相手DFの足が左足に当たった。主審の笛は鳴らず、VARの介入もなかったが、プレー続行を試みたケインは、負傷の深刻さが明らかになると、間もなく交代を余儀なくされた。

33歳のストライカーは土曜日の朝、手術後の状態をSNSで報告した。病院のベッドで左脚に装具を着け、両手の親指を立てた写真を投稿し、大きな挫折にも屈しない姿勢を見せた。「人生には良い時も悪い時もある！」とケインはインスタグラムに記した。「今回のけがはもちろんとても残念だ。でも、いつものように、2027年に向けて粘り強さを示し、成長する機会でもある。シーズンの勝負どころには万全の状態で戻り、プレーする準備を整える！」

バイエルン会長が公に支援を表明

土曜日に開かれたクラブの年次総会で、バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長はケインの状況に直接言及し、その回復に全面的な信頼を示した。選手とクラブの相互の敬意にも触れ、ケインはミュンヘンでプレーすることを光栄に思っているが、世界年間最優秀選手を擁するクラブの側こそ光栄に思っていると語った。

トッテナム・ホットスパーから加入して以来、攻撃の中心となってきたケインを、クラブ首脳陣は支えている。「君はさらに強くなって戻ってくると確信している」とハイナー会長は語った。スカイ・ドイツが伝えている。「ハリー・ケインは世界年間最優秀選手に選ばれた際、FCバイエルンでプレーできることは光栄だと言った。光栄に思うべきなのはハリーではない。FCバイエルンの方だ」

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難局に直面するバイエルン首脳陣

ケインを数カ月間欠くことは、バイエルンのタイトル獲得への望みにとって大きな痛手となる。スポーツディレクターのマックス・エベルは金曜日の試合終了後、苛立ちを隠さず、チームにとって特につらい夜だったと語った。さらに、同じ試合でマイケル・オリーセも足を打撲したことが分かり、負傷者をめぐる状況は悪化した。ただし、フランス人ウインガーは、イングランド人のチームメイトのように長期離脱するのではなく、今後数日間で治療を受ける見込みだ。

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エベルは、極めて厳しい状況ではあるものの、不運を嘆き続ける余裕はなく、チームは得点源を欠いたまま戦う方法を見つけなければならないと強調した。「現状は簡単ではない。非常に厳しい。今夜は散々で、我々にとって本当につらいが、いつまでも嘆いているわけにはいかない」と認めた。

ケイン不在をどう乗り切るか

ケインはこれからリハビリに入り、今季の相当な期間を欠場することになる。負傷したのは左足首の脛腓靱帯で、医療チームは実戦復帰前に足首の安定性を確保するため、慎重に対応する方針だ。バイエルンは、イングランド代表の歴代最多得点者が残す穴を埋めるため、チーム内で解決策を探さなければならない。国内と欧州で試合が続く中、ケインが再び最前線を担えるよう「万全の状態で準備を整えて」戻るまで、タイトル獲得への望みをつなぐことが焦点となる。