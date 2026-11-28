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バイエルン・ミュンヘンでは先日、本人の意に反して渦中の人物となったジャマル・ムシアラを巡り、クラブ内で意見が割れていた。しかし今日、ディレクターのマックス・エーベル氏はクラブ内の各方面に結束を呼びかけ、治癒が不可能な神経疾患を抱える23歳を可能な限り支えるよう求めた。この疾患は薬物療法で症状をコントロールできる。

「彼が穏やかに過ごせることを願っている。これは今まさに起きている人間的な悲劇だ」と、エーベル氏はハンブルク戦を前に『Sky Sport De』の取材で語った。「彼にはいったん離れて休み、より強くなって戻ってくるための時間を与えている」

ムシアラはこのところ、右太ももの大腿二頭筋の筋損傷もあって戦列を離れている。「これは後退だが、私たち全員で乗り越える。目標は皆同じだ。何よりもまず、私たちはジャマル・ムシアラを一人の人間として見ている。もう十分に語られた。バイエルンは常に結束することで強さを発揮してきた。こういう時にはなおさらだ。私たちは皆、この難しい状況を一緒に解決したいと思っている」

この発言には、クラブの他の関係者から最近相次いだ発言を受け、この問題に少なくともメディア上では区切りをつける狙いがあった。

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例えば、名誉会長のウリ・ヘーネス氏は、この問題について次のように語っていた。「ジャマルについてはジレンマに直面している。彼は簡単には治らない病気を抱えているが、薬によってある程度コントロールできる。しかし、かつてのパフォーマンスの水準に戻れるかどうかは、まだ分からない……。今のところ、彼は報酬を受け取り続けている。だが、バイエルンが彼の契約を問題視したらどうなるか、想像してみてほしい」

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バイエルンの監査役会メンバー、カール＝ハインツ・ルンメニゲ氏も同じ見解を示した。「彼に健康上の問題があることは知られている。契約に非常に高額な金額が盛り込まれていることも同様だ。完全に回復できなければ、家族、選手本人、そして何より代理人と話し合わなければならない。その時点で、その金額はもはや正当化できないからだ」

こうした発言を受け、主将のヨシュア・キミッヒはすぐに反論し、チームメイトを擁護した。

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「私に理解できないのは、この件が公の場で語られていることだ。このような問題を選手に負担を負わせる形で扱うべきでは決してない。クラブが最優先であり、私たち選手よりも大きな存在だ。だが、一人の人間より大きな存在ではない。まったく受け入れられないし、バイエルンらしくない」

エーベル氏にとって、この問題は決着した。バイエルンは今後もムシアラに最大限の支援を続ける。