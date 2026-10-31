最初に負傷したのはサイバリだった。24分には、それまでの試合で最大の決定機を迎えていた。コンラート・ライマーの見事なスルーパスを受けたモロッコ人選手は、ドルトムントのGKグレゴール・コベルと1対1になったものの、ボールをやや大きく前に出してしまう。コベルは間に合い、いったんボールをクリアした。続くボールの奪い合いでは、スイス人GKの頭がサイバリの膝にぶつかり、さらにサイバリの足首も挟まれた。

コベルはその場をしのいだ一方、サイバリは苦痛に顔をゆがめてピッチに倒れ、治療を受けた。「重傷のように見える」と、Skyの解説者ローター・マテウスは懸念を示した。その後まもなく、サイバリは実際にプレー続行が不可能となり、代わってナサニエル・ブラウンがピッチに入った。

わずか数分後、バイエルンにさらなるアクシデントが起きた。セルジュ・ニャブリも突然、左足に異変を感じた。どうして負傷したのかは、当初分からなかった。治療を受けた後もプレーを続けられず、31分に交代。代わってヨシプ・スタニシッチが入った。『Sky』の実況を務めるヴォルフ・フスは後半開始時、伝えられた情報として、サイバリについては「足首の問題」、ニャブリについては「右太もも裏の負傷」と述べた。

負傷者が3人になるところでもあった。BVBの先制点と思われた場面で、カーニー・チュクウェメカの膝がバイエルンのGKヨナス・ウルビヒの顔に当たった。23歳のウルビヒは治療を受けたものの、チームメート2人とは異なり、プレーを続けることができた。ジョーブ・ベリンガムの得点は、VARによる確認の結果、チュクウェメカのオフサイドを理由にトビアス・シュティーラー主審によって取り消された。

一方、バイエルンは38分に歓喜の瞬間を迎えた。コンラート・ライマーが最多優勝を誇るバイエルンに先制点をもたらした。フェリックス・ヌメチャのパスミスから、バイエルンは素早く攻撃に転じる。ミカエル・オリーズがボールを前に運び、スピードに乗ってドルトムントのゴールへ向かうライマーにパス。最初のシュートはコベルが防いだが、こぼれ球からのシュートにはスイス人GKもなすすべがなかった。バイエルンは1-0のリードでハーフタイムを迎えた。