このイングランド人は、自分なりの道を歩むことができる。そのことを、ボルシア・ドルトムントとのドイツサッカー界の伝統の一戦（土曜18時30分／Sky）を前に、動物の世界に話を広げた一風変わった例えで説明した。

「ヴィンスは、アシスタントコーチが『ミニ・ヴィニー』になり、全員がいつもまったく同じことをするのは望まないと、私たちにはっきり伝えた」とダンクスは語り、こう続けた。「だから私たちはそれぞれ違うが、互いに補い合っている。私がコーチングスタッフについて使う例えは、シマウマとダチョウだ」

どういうことか。ダンクスは説明する。「シマウマとダチョウはサバンナで共に暮らし、互いに助け合う関係にある。シマウマは聴覚と嗅覚がとても優れているが、視力はそれほど良くない。だから何かのにおいや音を感じると走り出し、ダチョウがそれについていく」。逆もまた成り立つという。「ダチョウは目がとても大きく、視力が驚くほど優れている。だから何かを見て走り出すと、シマウマがついていく」

これをサッカーに置き換えると、こういう意味になる。「私たちはシマウマとダチョウでなければならない。全員が同じ意見を持つことも、物事を同じ視点から見ることもできない。物事をある程度、異なる視点から見る必要がある」。それをコーチ陣とともに実践しようとしているという。「毎回の練習では、誰かが攻撃に取り組み、別の誰かが守備を担当する。中盤の選手を指導する者もいれば、ストライカーを指導する者もいる。その時々に必要なことをやる。そうすることで、私たちは異なる視点を持てる」

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そうした視点が最後には一つになり、共通の解決策につながると、ダンクスは動物を使った例えを締めくくった。「ヴィンスも自身のリーダーシップのスタイルと元プロ選手としての経験をもって、その全体の一部となり、私たちに貴重な視点を与えてくれる」。だが結局、ダチョウはシマウマなしではやっていけず、シマウマもダチョウなしではやっていけない。