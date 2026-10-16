「彼らは何度も同じミスを繰り返している。このレベルでは異例だ」と元GKのレーマンは、Skyの番組「Triple - der Hagedorn-Fussballtalk」で語った。

ドイツ最多優勝を誇るバイエルンは、アウクスブルク戦（2-2）とバイキング・スタバンゲル戦（3-3）の引き分けで、いずれもとりわけ早い時間帯の失点に苦しんだ。その失点の一部は、信じ難いミスから生まれたものだった。レーマンはそこに共通する傾向を見ている。「昨季のチャンピオンズリーグでも、重要な場面で彼らは同じようなミスを犯した。勝ちたいなら、してはいけないミスだ」と56歳のレーマンは説明し、「守備をしっかりすれば勝てる」と続けた。

レーマンはまた、ミスの原因として「コミュニケーションの問題」を挙げ、コンパニもそれに関わっているとの見方を示した。「選手たちが互いに話していないのだから、監督である私が率先して手本を示さなければならない」

バイエルンのヴァンサン・コンパニ、評価は揺るがず

この批判は意外でもある。まず、コンパニが2024年夏に就任して以来、指摘されたミスはわずかしかない。また、ベルギー人指揮官は、チームに対する明確さと共感を備えたコミュニケーションで、まさに高く評価されている。ミュンヘンの選手やクラブ幹部も、これまでに幾度となくそれを認めてきた。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 12:30 RBL 視聴する

ドイツ王座を危なげなく2度獲得し、DFBポカールで1度優勝。チャンピオンズリーグでも準々決勝、準決勝に進出した2シーズンの成績は申し分ない。バイエルンは2025年秋、40歳のコンパニとの契約を2年前倒しで延長し、契約期間を2029年までとした。

バイエルンは土曜日のライプツィヒ戦で勝利を取り戻し、その後にチャンピオンズリーグで前回ファイナリストのアーセナルと対戦する。ブンデスリーガでは現在、首位のSCフライブルクとBVBに2ポイント差をつけられている。一方、チャンピオンズリーグでは、決勝トーナメント1回戦への直接進出に向けて、なお十分なチャンスがある。