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エリック・マキシム・シュポ＝モティングは、バイエルンへの復帰に前向きだという。これは『ビルト』のポッドキャスト『バイエルン・インサイダー』最新回で伝えられた。

それによると、37歳のストライカーはドイツ最多優勝クラブのユニフォームをもう半年間着ることを十分に考えられるという。 最近は復帰の噂が広まっていた 。バイエルンが現在、攻撃陣に深刻な人員不足を抱えているためだ。

ハリー・ケイン、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、マイケル・オリーズ、ジャマル・ムシアラと、バイエルンの攻撃陣の大半が現在負傷で離脱している。特にセンターフォワードには代役が急ぎ必要な状況だ。

まずサイバリが10月末のドルトムント戦で脛腓靱帯を断裂し、 今後も数カ月間離脱する見込みとなった 。さらに、代えの利かない存在である ケインも金曜夜の1.FCケルン戦で同じ負傷を負った 。ニャブリもドルトムント戦以来、筋肉の負傷で年末まで離脱する。 オリーズ（打撲） と ムシアラ（再度の筋繊維断裂） が新たに負傷者リストに加わった。

Getty Images

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シュポ＝モティングの獲得についてマックス・エベルは何と語った？

こうした状況で、シュポ＝モティングは代役候補の一人とみられている。バイエルンにとって獲得のリスクが比較的小さいことも理由だ。ドイツとカメルーンにルーツを持つ同選手とニューヨーク・レッドブルズとの契約は年末に満了するため、移籍金なしで獲得できる。カメルーン代表として76試合に出場した同選手は、2024年夏にバイエルンとの契約が満了した後、半年近く無所属の期間を経てMLSに移った。

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2020年から2024年までバイエルンに在籍したシュポ＝モティングは、ファンやチームメートに愛される存在となった。少なくとも2023年の契約延長までは、 ロベルト・レヴァンドフスキの代役としてプレーでも十分に力を示した 。

人員不足が深刻な一方、バイエルンの首脳陣は冬の補強について、これまで慎重な姿勢を崩していない。スポーツ担当取締役のマックス・エベルはリールとのチャンピオンズリーグ（CL）の試合前、 シュポ＝モティング獲得の可能性を直接問われた際 、こう語った。「何か手を打つ必要があるのか、非常に慎重に考える。ただ、現時点では本当に検討していない。今いる選手たちが今後7試合で力になってくれるし、彼らを100％信頼しているからだ」

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シュポ＝モティングのバイエルン復帰は得策か？

元クラブ会長のオリバー・カーンも、バイエルンの冬の補強には懐疑的な見方を示した。「今こそ若手を起用すべきだ！ 彼らには自分たちの目標に見合う力があることを示してもらわなければならない。このレベルでやっていく術を、今学ばなければならない」と、Skyの番組『トリプル：ハーゲドルンのサッカートーク』で語った。

バイエルンは今、「決して拙速に動いてはならない」とも述べた。「冬に誰かを獲得しなければならないという声をよく聞く。だが、クラブの担当者たちは、誰がいつ戻るのか、それが本当に必要なのかを正確に把握している。市場にどんな選手がいるかも常に問題だ。バイエルンを強くできる選手はいるのか。それとも、冬に戦力を補える選手を見つけるのは、そもそも簡単ではないのか？」とカーンは語った。