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バイエルンはOSCリールに敗れ、今季初黒星を喫した。復帰組は希望をもたらすが、現在最大の問題は彼らにも解決できない。それでも、今季の大きな目標を深刻に心配するのはまだ早い。

2026年11月のバイエルンを一つのプレーで表すなら、OSCリール戦でのアレクサンダル・パブロヴィッチのオウンゴールだろう。エタン・エンバペのシュートがポストに当たり、パブロヴィッチの足元へ跳ね返った。完全に意表を突かれた彼は、 コントロールできずにボールを自陣のゴールへ押し込んでしまった 。決勝点となったこの失点でスコアは1-2に。この場面は、バイエルンの苦境を見事に象徴している。

バイエルンは何週間もの間、あらゆる逆境に抗ってきた。ジャマル・ムシアラの病気、ヨシュア・キミッヒの父親の死、ヴァンサン・コンパニの倒れ込みとそれに続く離脱、そして相次ぐ負傷者。そんな苦境のさなか、ちょうど3週間前にはアトレティコ・マドリーとのアウェー戦で見事な2-0の勝利を収めた。今となっては遠い昔の出来事のようだ。

その後、バイエルンは主将マヌエル・ノイアーに加え、攻撃陣の中心であるハリー・ケインとミカエル・オリーズも失った。これらは自分たちではどうにもできない出来事だった。一方、クラブの有力幹部たちはムシアラに対する公然の攻撃によって、自ら不要な火種を生んだ。すべてが重なり、限界を超えたようだ。

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金曜日には、ブンデスリーガで残留争いをする1.FCケルンをホームに迎えながら、冴えない引き分けに終わった。続くリール戦では選択肢が足りず、コンパニはバイエルンでの指揮期間中、おそらく最も奇妙な先発メンバーを送り出した。パブロヴィッチがトップ下、コンラート・ライマーがセンターフォワードで先発したのだ。前半はまずまずの内容でリードも奪ったが、主力を欠くチームは後半、コンパニ体制でめったに見られなかったほど、あるいは一度もなかったほどの低調なプレーを見せ、 今季初黒星を喫した 。バイエルンはここからどう立て直すのか。

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PSGの例はバイエルンの安心材料になる

まず待っているのは、今のバイエルンにとって最も避けたい過密日程だ。週2試合をこなす週が、さらに2週連続で続く。ただ、本当に重要なのは来週火曜日、ホームで2部首位のヘルタ・ベルリンと対戦するDFBポカールのラウンド16だけだ。この時期のブンデスリーガやチャンピオンズリーグでの取りこぼしは痛いが、それ以上のことではない。これほど厳しい時期を迎えるなら、春よりも今のほうがいい。苦しい状況にあっても、今季の大きな目標が現時点で深刻な危機に陥っているわけではない。

ブンデスリーガでは首位ボルシア・ドルトムントとの勝ち点差は2。ウィンターブレイクまでには、比較的戦いやすい相手との試合が控える。チャンピオンズリーグでも、ラウンド16への直接進出圏である8位との差は勝ち点2だ。クリスマス前に残るのは、下から2番目の順位にいるスラヴィア・プラハとのホーム戦だけ。その後はマンチェスター・ユナイテッドとのアウェー戦、ベティス・セビージャとのホーム戦が待つ。3連勝すればバイエルンの勝ち点は17となる。リーグフェーズ導入以降、これまでは勝ち点16で常に8位以内に入れている。

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もちろん、プレーオフを回避できるに越したことはない。ただ、過去2シーズンが示すように、プレーオフを戦うことが最終的な結果を左右するとは限らない。パリ・サンジェルマンは両シーズンとも追加のラウンドを戦い、いずれも最後にはタイトルを獲得した。

IMAGO

バイエルンでケインの代役を務められるのは誰か？

選手層には近く明るい材料が加わりそうだ。ジャマル・ムシアラはリール戦で復帰後2度目の途中出場を果たし、同じ試合でルイス・ディアスも復帰した。土曜日のハンブルガーSV戦では、ミカエル・オリーズもメンバーに戻る可能性がある。火曜日のヘルタ戦には、3人とも先発候補となるだろう。

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しかし、この実力者3人がそろっても現在最大の問題は解決しない。センターフォワードの不在だ。ハリー・ケインは脛腓靱帯結合の断裂で、3月まで離脱する見込み。チーム内で代役の最有力候補となるセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリも、なお数週間は戻れない。急きょストライカーを務めたライマーはリール戦で精力的にプレスをかけたものの、ゴール前では脅威になれなかった。ケルン戦でセンターフォワードを務めたトム・ビショフとレナート・カールも、目立った働きはできなかった。コンパニが近いうちにオリーズかディアスをこの位置で試す可能性もある。

有望株のバスティアン・アソモにチャンスを与えるのも自然な選択だろう。16歳のアソモは今、量産体制に入っている。ドイツU-17代表では3試合で8得点、レギオナルリーガで戦うバイエルンのリザーブチームでは2試合連続で2得点を記録。 水曜日には、リールに勝利したUEFAユースリーグのU-19チームの試合で1得点1アシストを挙げた。 トップチームで通用することは、すでに夏のプレシーズンで証明している。4試合に出場し、2得点を挙げた。身長1メートル90のアソモなら、現在起用可能なほかの候補とは違い、ペナルティーエリア内でフィジカル面の存在感も発揮できる。

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スポーツ部門の首脳陣は、選手層の薄さについて、自前の若手選手がより早くチャンスを得られるからだと常に説明している。1年前には、その道を通って当時17歳のレナート・カールがブレイクした。ならば今、高い才能を持つアソモを試してみてはどうか。

バイエルン：コンパニは「戦いを楽しみたい」

ただ、今季の目標を危険にさらさないためにも、バイエルンは冬にケインの代役を務められる実績ある選手の獲得を必ず目指すべきだ。その後には、はるかに難しい試合が待っている。33歳のケインが予定する3月の復帰直後からフル稼働でき、以前のパフォーマンスを取り戻せる保証はない。 ニャブリとサイバリもそのポジションでプレーはできるが、本職として最も力を発揮できる場所ではない。

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こうした問題にもかかわらず、コンパニはリール戦の敗北後、分析を語る際に努めて冷静だった。明確な批判をしたり、さらにプレッシャーをかけたりする代わりに、逆境だからこそやってやろうという前向きな姿勢を生み出そうとした。DAZNのインタビューでは、今は「戦いを楽しむ」ことが大切だと、ほぼ同じ言葉で3度繰り返した。

短期的な結果を出すうえでは、戦いを楽しむだけでなく、ムシアラを巡る議論が終わることも間違いなくプラスになる。 水曜日朝の声明は、その第一歩だった 。しかし、副主将のヨシュア・キミッヒはリールでチームメイトを擁護し、クラブ首脳陣を批判したことで、再びこの火種を大きくした。擁護するのは当然のことだが、 キミッヒは首脳陣のムシアラへの対応を「絶対にあってはならないことで、バイエルンらしくない」と評した 。有力幹部たちがこれに何も言わずにいるかは疑わしい。