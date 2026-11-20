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バイエルンに衝撃！世界最優秀選手ハリー・ケインとスター選手ミカエル・オリーズが1.FCケルン戦で負傷し、プレーを続けられなかった。

開始15分余り、まずイングランド代表主将のケインがジョエル・シュミートとの競り合いで倒れ込んだ。ケルンのシュミートは自陣ペナルティーエリア内で背後からケインの足首に接触したが、同時にボールにも触れていた。

ケインはその後も数分間、足を引きずりながらプレーを続けようとしたものの、最終的にピッチを後にした。代わってトム・ビショフが投入された。

前半にはオリーズも、ケルンDFトム・クラウスとボールを蹴り合った際に負傷した。フランス代表のオリーズは前半を最後までプレーしたものの、ハーフタイム後はロッカールームにとどまった。代わって若手選手のティム・ビンダーが出場した。

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ケインとオリーズが負傷！正確な診断結果は？

これによりケインとオリーズは、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、アルフォンソ・デイヴィスに続き、負傷によってバイエルンが起用できない攻撃陣の選手となった。正確な診断結果は当初明らかになっていなかったが、オリーズは試合中に松葉杖をついてスタジアムを後にした。

ジャマル・ムシアラは負傷から復帰してメンバーに入っているものの、ヴィンセント・コンパニ監督がキックオフ前に認めたように、23歳の同選手が出場できるのは20分間の短時間に限られる。