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アルフォンソ・デイヴィスの負傷をめぐり、カナダ代表のジェシー・マーシュ監督がバイエルン・ミュンヘンに向けた厳しい言葉に、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルル氏が反応した。

エーベルル氏は金曜夜の1.FCケルン戦（1-1）後、「発言は把握しているが、我々は反応しない」と語り、「反応しないことが、我々の反応だ」と強調した。

マーシュ監督はその少し前、ドイツの最多優勝クラブを批判していた。「バイエルンがカナダ代表のことを少しでも気にかけているとは思えない。私はあそこに知り合いが何人かいるし、ドイツ人が代表チーム、とりわけドイツ代表以外の代表チームにどう接するかも知っているがね」と、OneSoccerに語った。

かつてRBライプツィヒを率いたマーシュ監督は、さらにこう明言した。「私はバイエルンが好きだ。だが、彼らには分かってほしい。カナダから来たからといって、我々が自分たちのしていることを理解していないわけでも、愚か者の集まりというわけでもない」。カナダ代表は「アルフォンソにとって、バイエルン・ミュンヘンにとって、そして両者の関係にとって最善のこと」を望んでいるという。

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カナダ協会との関係を問われたエーベルル氏は、「時には沈黙した方がいい」と意味深に答えた。両者には、デイヴィスが再び中心人物となった緊張をはらむ過去の経緯がある。

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バイエルンがカナダ協会に提訴をちらつかせた理由

昨年3月に左サイドバックのデイヴィスが負った前十字靱帯損傷をめぐり、バイエルンとカナダサッカー協会の間には大きな摩擦が生じた。ミュンヘン側からは、重要性の低いCONCACAFネーションズリーグのアメリカ代表との3位決定戦にデイヴィスを出場させたことへの非難が上がった一方、カナダ側は当初、心配はないとの見解を示していた。

負傷の深刻さが判明したのは、デイヴィスがバイエルン州の州都に戻ってからだった。 これを受け、バイエルンの幹部ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏は法的措置にまで言及した 。しかし数カ月後、話し合いを経てバイエルンは提訴を見送った。

Getty Images

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先発復帰からわずか数分、デイヴィスが再び負傷

今、その対立が再燃したようだ。 直近の代表戦期間中、デイヴィスは600日以上ぶりに先発復帰したものの、わずか数分後に左太もも裏の筋線維を断裂。年内の残りの試合を欠場する可能性がある 。協会による当初の診断では、やや曖昧に「下半身の負傷」と説明され、その後「軽度の筋肉の張り」と診断された。

さらにデイヴィスは、試合前から「膝の方、つまり太もも裏の筋肉の下端に少し痛み」を感じていたと明かした。医療スタッフはこれを決して軽視せず、MRI検査まで実施したが、異常は見つからなかったという。

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バイエルンにとってさらに痛手なのは、 ケルン戦でハリー・ケインとマイケル・オリーズも負傷したことだ 。前者は数カ月にわたって離脱する見込み。イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリも引き続き出場できない一方、ルイス・ディアスは復帰が近づいている。