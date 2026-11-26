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バイエルン・ミュンヘンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOが、ヨシュア・キミッヒの痛烈な批判を受け、クラブ内の緊張を和らげようとしている。キミッヒは欧州の舞台で敗れた後、ジャマル・ムシアラに対するクラブ首脳陣の対応を公然と非難した。

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アリアンツ・アレーナで生じた内部の摩擦

バイエルン・ミュンヘンでは、クラブ首脳陣と主力選手たちの意見の相違が相次いで表面化し、雰囲気が悪化している。ドレーゼンCEOは、 ムシアラを巡る状況への幹部の対応をキミッヒが痛烈に批判した ことを受け、広がる不満への対処に乗り出した。外部からの圧力が強まる中、バイエルンは安定を保とうとしており、今回の緊張は難しい時期に生じている。

ドレーゼンCEOは『アーベントツァイトゥング』紙の取材に対し、この問題を公の場で議論し続けることは避けたいと明言した。とりわけ話題が繊細なものであることから、クラブ内の問題は内部で扱いたい考えだ。「ほかの場で話したこと以上は述べない。私たちは話すだけでなく、問題への対処に集中する必要がある。内部で解決したい」と同紙に語り、公の場での発言を控えたい意向を示した。

チームメイトを擁護したキミッヒ

バイエルンのウリ・ヘーネス氏とカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏による最近の発言が物議を醸している。両氏は、神経疾患を抱えるムシアラが以前のレベルに戻れるか疑問を呈し、ドイツ代表選手の給与についても疑問を投げかけた。23歳のムシアラには各方面から支持が寄せられている。その一人であるチームメイトのキミッヒは、水曜日にバイエルンがチャンピオンズリーグでLOSCリールに1-2で敗れた後、感情を込めてムシアラを擁護した。

キミッヒはミックスゾーンで「一般論として、状況をさまざまな視点から見る必要がある。クラブにとっても簡単な状況ではないことは十分に理解している」と語った。

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意思疎通の行き違い

キミッヒの不満の核心にあるのは、選手個人が十分に守られていないという認識だ。23歳のMFムシアラは難しい2026-27シーズンを送っている。8月のプレシーズンマッチで2度倒れた後、短時間の「欠神発作」を引き起こす、治療可能な神経疾患と診断されたことを明かした。医師はこの疾患がキャリアに長期的なリスクをもたらすものではないと確認している。それでもキミッヒは、歴史的に見てバイエルンというクラブがいかなる個人よりも大きな存在であっても、選手がこのように傷つきやすい時期に公の批判にさらされてよい理由にはならないと主張した。

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キミッヒは報道陣に対し、強い口調でこう続けた。「理解できないのは、この件を公の場でどう伝えているかだ。選手にそのしわ寄せを負わせることは決してあってはならない。もちろんクラブが常に第一で、選手である私たちより大きな存在だ。だが、一人の人間より大きいわけではない。それは絶対に許されない。バイエルンらしいやり方でもない。特に、私がこのクラブの特別さを何度も強調してきた、この時期にはなおさらだ」

一体感の回復を求める

キミッヒは、最近の出来事をなぜこれほど違和感のあるものと感じるのか、自身のクラブでの経験を振り返って説明した。バイエルンは現在、ブンデスリーガで首位ボルシア・ドルトムントと勝ち点2差の2位につけている。チャンピオンズリーグでは15位で、ラウンド16への最後の自動進出枠となる8位とは勝ち点2差だ。

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「私自身のときも、 このクラブは信じられないほど特別だった 。一体感が実際に息づいていることを、はっきり感じられた。今回起きたことは、こんな形では絶対に起きてはならない。まったく理解できない」とキミッヒは締めくくった。