トップ選手には、自分だけのゴールパフォーマンスが必要だ。ニコラス・ジャクソンは無表情で立ち、テレビカメラに向けて親指を水平に突き出す。まずゆっくりと上に向け、次の瞬間、勢いよく下に向ける。締めくくりは「首切りのジェスチャー」だ。他のリーグでは、モナコのパリス・ブルンナーの例に見られるように、長期出場停止につながることもある。

だが、ジャクソンが今季再びプレーするプレミアリーグでは、そうではない。2025年夏、チェルシーFCはエンツォ・マレスカ監督を通じて、このアタッカーとの協力関係を続ける基盤はもはやないと判断。ジャクソンは最終的に、ハリー・ケインの控えとしてバイエルン・ミュンヘンへ期限付き移籍した。

バイエルンでは公式戦34試合で11ゴール4アシストと、まずまずの結果を残した。しかし、バイエルンから見れば、契約で定められた6500万ユーロで完全移籍させるには十分な活躍ではなかった。それも無理はない。現在も絶対的な存在であるケインの長期的な後継者として、ジャクソンは自らの価値を示せなかったのだ。

こうしてチェルシーFCに戻ったが、クラブはスタンフォード・ブリッジでジャクソンに将来の見通しを示さない一方で、希望額を引き下げなかった。8月末、ついに獲得に動いたのがアストン・ヴィラだ。移籍したオリー・ワトキンスに代わるセンターフォワードを切実に必要としていたバーミンガムのクラブは、ジャクソンの移籍金として5500万ユーロを支払った。成果に応じたボーナスを含めれば、総額は7500万ユーロに達する可能性がある。

アストン・ヴィラとニコラス・ジャクソンのシーズン序盤はどうだったのか？

ヴィラはプレミアリーグで下から5番目と、少なくともリーグ戦ではまったく振るわない。それでも、ジャクソン個人は結果を出している。新天地での公式戦8試合で5ゴールを記録し、そのうち2ゴールは今週のチャンピオンズリーグ、フェネルバフチェに6-0で快勝した試合で挙げた。その活躍に今回も独特のゴールパフォーマンスが添えられた。本人がこれまで説明していないため、インターネット上ではさまざまな憶測を呼んでいる。最も考えやすい答えは、これが「グラディエーター」のジェスチャーだというもの。親指を下げて喉を切るしぐさで、敗れた闘士の死を求めているというわけだ。好ましいものにはならないが、より異彩を放つものではある。

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ヴィラのファンにとって、ジャクソンがどう祝うかは重要ではないだろう。大切なのは、期待を集める選手の一人である彼がゴールを決め続けることだ。もう一人の期待の星であるレオン・ゴレツカは、バイエルン・ミュンヘンから移籍後、長期の負傷離脱を経てフェネルバフチェ戦で今季初出場を果たした。ジャクソンが得点を続けるための条件は整っている。昨季のヨーロッパリーグ王者で、再びお気に入りの監督と一緒になったからだ。ウナイ・エメリとは数年前にもビジャレアルでともに働き、その下でヨーロッパリーグを制した。「この監督の下でプレーすることは、とても重要だ」と、ジャクソンはエメリについて語った。

エメリは攻撃陣で一貫してジャクソンを起用している。ただ、それは夏の大幅な陣容刷新を経て、チームに質の高い代役が欠けているからでもある。なお残る懐疑派を、25歳のセネガル人選手はまだ納得させなければならない。「そんなに良い選手なら、なぜチェルシーでは定位置をつかめなかったのか？」。今週、元ヴィラのスカウト、ブライアン・キングはFootball Insiderでこう問いかけた。

ジャクソンがゴールを決め、独特のパフォーマンスを披露し続ける限り、ヴィラのファンはその問いへの答えを聞きたいとは思わないだろう。たとえ、その祝い方があまり品の良いものではなくても。