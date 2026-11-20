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セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリ、ルイス・ディアス。バイエルン・ミュンヘンの攻撃陣には負傷者が相次いでいる。そのため、ケルン戦では新顔のノア・コジョ＝エヴォラがベンチ入りする。

19歳のFWにとって、公式戦でトップチームのメンバーに選ばれるのは初めて。普段は伝説的DFダンテが指揮するバイエルンのアマチュアチームでゴールを挙げている身長194cmの選手だ。

コジョ＝エヴォラはレギオナルリーガで14試合に出場し、4得点1アシストを記録。ユースリーグではバイエルンのチームで4試合に出場し、1得点を挙げた。

2週間前に2030年まで契約を延長した後、今回その成果が報われ、ブンデスリーガの試合で初めてメンバー入りを果たした。

IMAGO

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バイエルンはノア・コジョ＝エヴォラをどう評価している？

「ノアは加入後の最初の2年間、負傷に苦しみました。しかし今は安定したパフォーマンスを見せ、アマチュアチームとユースリーグのチームで欠かせない存在になっています」と、育成部門責任者のミヒャエル・ヴィージンガーは契約締結に際して称賛した。

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「彼にはまだ大きな成長の余地があると確信しています。男子サッカーでの次のステップを、私たちとともに歩んでくれることを大変うれしく思います」

フランス国籍に加えてポルトガル国籍も持つコジョ＝エヴォラは、2024年夏にFCアヌシーからミュンヘンへ移籍した。しかし、ミュンヘンでの最初の2年間は負傷により、出場は31試合にとどまった。