FCバイエルンは土曜午後、ノイアーが負傷のため出場できないと発表した。足の腱の炎症が続いており、40歳の守護神は再び休養を余儀なくされる。





足の問題により、ノイアーは先週末にホームでRBライプツィヒを6-1で下した試合と、その前に行われたチャンピオンズリーグのバイキング・スタバンゲル戦を欠場していた。週半ばにはアーセナルとのチャンピオンズリーグの大一番でFCバイエルンのゴールマウスに戻り、試合は2-2に終わったが、再び欠場することになった。





ライプツィヒ戦、スタバンゲル戦と同様、代役を務めるのはヨナス・ウルビヒだ。FCバイエルンでノイアーの後継者として育成されている23歳は、今季ここまで公式戦で4試合に出場。さらにドイツ代表でも2試合に出場している。そのため、バイエルンはGKの試合勘が不足している可能性を心配する必要はない。

FCバイエルンではマヌエル・ノイアーのほかに誰が欠場するのか？

王者はノイアーに加え、好スタートを切ったリーグ3位フライブルクとのアウェー戦で、ほかにも複数の主力選手を欠く。中盤の要であるヨシュア・キミッヒは、アーセナル戦に続き家族の不幸により欠場。さらに、攻撃陣のルイス・ディアス（筋束の小さな断裂）、司令塔ジャマル・ムシアラ（太ももの筋肉の負傷）、センターバックのキム・ミンジェ（筋肉の張り）も負傷のため出場できない。

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欠場するのは一部の主力選手だけではない。ブライスガウ地方で行われる試合には、監督も帯同しない。ヴァンサン・コンパニは金曜日、セカンドチームの練習を見学中に練習場で倒れた。ベルギー人指揮官はその後、ミュンヘンの病院に搬送され、以来検査を受けている。

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スポーツ担当役員のマックス・エーベルルは土曜午前の記者会見で、コンパニの容体は安定していると認めた。ただ、最近重いウイルス感染症に苦しんでいた40歳の指揮官がいつ復帰できるかは分かっていない。エーベルルは「ヴィニーには必要なだけ時間を与える。復帰までの期間を区切るつもりはない。何が起きたのか、どのような状態なのかを突き止めなければならない。ただ、数週間単位の話になる。そのことは全員が理解しておく必要がある」と説明した。

フライブルク戦では、アシスタントコーチのアーロン・ダンクスがコンパニの代役を務める。43歳のイングランド人は2024年、コンパニとともにゼーベナー通りにやって来た。