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すでに負傷者を多く抱えるバイエルンに、さらに離脱者が出たようだ。

アルフォンソ・デイヴィスは、カナダとグアテマラが対戦したCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第1戦（3-2）で、詳細がまだ明らかになっていない負傷を負い、わずか5分で交代を余儀なくされた。

デイヴィスは中米勢の攻撃を受け、自陣ペナルティーエリア内で後退する際に不運にも足を滑らせた。その後、一度は立ち上がって相手のシュートを防いだものの、ピッチに座り込み、プレーを続けられないことを示した。交代してベンチへ向かう際には、明らかに落胆した様子で首を振っていた。

カナダのマウロ・ビエロ・アシスタントコーチは試合後、デイヴィスについて「下半身の負傷」と説明した。詳しい検査によって、より正確な診断が下される見込みだ。チームメイトで、この試合で得点したタニ・オルワセイは「僕たちは皆、フォンジーにまた会えることを本当に楽しみにしていた。あんなに早く離脱してしまって、本当に大きなショックを受けた」と語った。

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バイエルンでは、再び警戒感が強まっているはずだ。ドイツ最多優勝を誇る同クラブでは現在、特に攻撃陣でイスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ジャマル・ムシアラ、ルイス・ディアスら多くの選手が離脱している。サイバリ（シンデスモーシス靱帯断裂）とニャブリ（筋肉の負傷）は、今年中に再び試合に出場することはまずできない見通し。一方、ムシアラとディアスはすでに部分的にチーム練習へ参加しており、代表戦による中断期間後に復帰する予定だ。

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ただ、デイヴィス本人にとって特につらいのは、26歳の左サイドバックが再び長期離脱となる場合だろう。2025年3月に代表チームで十字靱帯を断裂して以来、続発する筋肉の負傷に繰り返し悩まされており、特に昨季はその影響を受けた。

アルフォンソ・デイヴィスはバイエルンですでに負傷を抱えていた？

チャンピオンズリーグ準決勝第2戦のPSG戦で再び筋肉を痛めたことで、デイヴィスは自国開催のワールドカップのほぼ全試合を欠場。カナダ代表の主将が出場したのは、ラウンド32での短い時間にとどまった。痛めた太ももの状態がなお思わしくなかったため、デイヴィスはバイエルンで迎える翌シーズンも見据え、さらなる出場と、それに伴う一層重い負傷のリスクを避けた。

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今季のデイヴィスは、バイエルン首脳陣を安心させる好調ぶりを見せ、状態も安定していた。左サイドバックのポジションを巡るナサニエル・ブラウンとの競争でも一時は優位に立ち、その後は負傷したディアスに代わって左ウイングを務め、説得力のあるプレーを見せていた。

しかし、直近ですでにコンディションに問題を抱えていたことを、マインツ05とのアウェー戦を前に、ヴァンサン・コンパニの代役を務めたダンクスが示唆していた。「休ませることを検討している選手が何人かいる」と1週間前に説明し、デイヴィスの名前を明確に挙げた。デイヴィスは2試合続けてほぼフル出場できる段階にはまだないという。

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そのため、バイエルンがラインヘッセン勢を2-1で下した試合で、デイヴィスがピッチに立ったのは70分近くが経過してからだった。それでも今回、カナダ代表に合流中に再び痛手に見舞われた。

デイヴィスがグアテマラ戦で先発したのは、2025年に十字靱帯と半月板を断裂して以来初めてだった。その重傷を巡っては、デイヴィスがミュンヘンに戻ってから負傷の程度が判明したため、カナダ協会に対してミュンヘンから厳しい非難の声が上がっていた。

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「僕たちは皆、フォンジーにまた会えることを本当に楽しみにしていた。あんなに早く離脱してしまって、本当に大きなショックを受けた」と、チームメイトで得点者のタニ・オルワセイは語った。