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バイエルン・ミュンヘンに大きな痛手だ。バロンドール受賞者のハリー・ケインが足首の靱帯を断裂し、数カ月間の離脱を余儀なくされた。イングランド代表FWはホームでのFCケルン戦で重傷を負い、ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームの選手不足はさらに深刻になった。

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ケインが足首の靱帯を断裂する重傷

ケインは左足首の靱帯を断裂し、長期離脱に直面している。バイエルンのFWは、ブンデスリーガの ケルンとの引き分け に終わった試合の前半に負傷した。バロンドール受賞者のケインは、ゴール前で相手に当たって軌道が変わったマイケル・オリーズのクロスに反応しようとした際に負傷。ケルンのDFジョエル・シュミートが先にボールに触れ、そのままの勢いでケインの左脚に激しくぶつかった。

33歳のケインはすぐに痛みを訴えて脚を押さえ、20分に理学療法士2人に付き添われながら足を引きずってピッチを後にした。検査の結果、バイエルンはイングランド代表FWが今後数カ月間、試合に出られないと発表した。

負傷者続出の中、コンパニ監督は強さを要求

ケインの離脱はバイエルンにとって極めて大きな痛手だ。スポーツディレクターのマックス・エーベル氏は、得点力の高いFWが約3カ月間欠場すると見込んでいる。さらにオリーズも前足部の打撲でハーフタイムに交代し、深刻な選手不足に拍車がかかった。今季のバイエルンの得点の41％は、この攻撃陣の2人が記録している。

ヴァンサン・コンパニ監督は、これほど重要な選手を失う難しさを認めた。「彼らは世界トップクラスの選手で、代わりはいない。だが、我々には強いメンタリティがある。今こそそれを示さなければならない」と語った。

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苦境で求められる選手たちの奮起

バイエルンはすでにルイス・ディアス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィスら主力数人を欠いている。コンパニ監督は、負傷者が相次ぐ状況を乗り越えるにはチームが一丸となる必要があると理解している。

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「FCバイエルンでこのプレッシャーにまだ慣れていない選手たちにも、驚くべきパフォーマンスが必要だ」と指揮官は続けた。「全員で力を合わせ、この状況を強みに変えようとする。FCバイエルンは何度もそうしてきたし、今回もそうしたい」

ケインが退いた後、バイエルンはケルンを相手にチャンスをつくれず、ホームでのリーグ戦で枠内シュートが1本にとどまったのは2004-05シーズン以来初めてとなった。ボールを支配しながらも、マイキー・ムーアの序盤の先制点を帳消しにするには、ナサニエル・ブラウンの得点が必要だった。

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チャンピオンズリーグとイングランド代表にも大きな影響

ケインの離脱は、シーズンの重要な局面と重なる。バイエルンが残すチャンピオンズリーグのリーグフェーズ4試合を欠場することは、ほぼ確実だ。

さらにケインは、2月に始まる欧州大会の決勝トーナメントに間に合うかどうかも時間との闘いとなる。一方、イングランドは、主将が3月下旬のノルウェーとのUEFAネーションズリーグ準々決勝までに回復することを切望している。