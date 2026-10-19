サッカーでは状況がいかに急変し得るか。今、そのことをバラ・サポコ・エンディアイ以上によく語れる者はいないだろう。18歳の彼は、ほぼ無名の存在からバイエルン・ミュンヘンに加入し、クラブ首脳陣を納得させて正式契約を手にした。しかし現在、その成長は停滞している。自分の実力を示す機会がなくなったからだ。

現在の状況を象徴するのが、構想外とされていたサシャ・ボエが週末のRBライプツィヒ戦で6-1の大勝を収めた際、77分に今季初出場を果たして13分間プレーした一方で、セネガル人のエンディアイは試合登録メンバーにすら入らなかったことだ。

今年1月3日、バイエルンは公式発表で、ガンビアのガンビノス・スターズ・アフリカから若手選手のエンディアイを期限付きで獲得したと明かし、周囲を驚かせた。当初、このMFに多くは期待されていなかった。規定により、ヴィンセント・コンパニ監督率いるトップチームでしかプレーできず、ユースチームやレギオナルリーガに所属するバイエルンのセカンドチームで経験を積むことはできなかったからだ。

報道によると、バイエルンのグラスホッパーとのテストマッチでエンディアイを高く評価し、獲得を強く推したのもコンパニだった。ベルギー人指揮官は驚くことに、早くも4月にこの若手をブンデスリーガでデビューさせ、シーズン終了までに4試合の出場機会を与えた。

「最高レベルでプレーし、いつかセネガル代表としても試合に出たい」。エンディアイは5月初め、母国の代表としてプレーすることについて、バイエルンのクラブ誌でそう語った。そして、またしても事態は急速に進んだ。わずか4週間後、アメリカとのテストマッチで代表デビューを果たしたのだ。その後、これもまた予想外だったW杯メンバーへの選出に加え、北米で行われた大会の決勝トーナメント、ベルギー戦でも出場機会を得たことは、驚くべき展開だった。

バイエルンがバラ・サポコ・エンディアイに与えた契約

「バラ・エンディアイの歩みは本当に並外れている。彼の状況がこれほど速く進展したことは、私たち全員にとって驚きであり、感銘を受けている」。バイエルンの育成部門ディレクター、ヨッヘン・ザウアーは10月、SPOXでそう語った。バイエルンは夏の中断期間にエンディアイと2031年までの契約を結び、獲得に際して300万～400万ユーロとされる移籍金を支払った。

しかしエンディアイは今、物事が急にうまく進まなくなることも実感している。今季ここまでの厳しい現実は、4-1と勝負が決したオスナブリュックとのカップ戦でプレーした3分間だけだ。すでに2度、コンパニ監督の試合登録メンバーから外れている。この逸材が現在、起用の序列でこれほど後れを取っているのはなぜか。コンパニはまだ答えを示していない。

しかも、11月初めまでにアーセナル、フライブルク、ドルトムント、アトレティコ・マドリーとの対戦を控えるバイエルンの日程を考えれば、指揮官が今後数週間で突然エンディアイを起用する可能性は低そうだ。アウクスブルク、バイキング・スタヴァンゲルとの引き分けで小さな危機の兆しが見え、RBライプツィヒ戦では大勝した。コンパニは今、チャンピオンズリーグのアーセナル戦でも結果で強い印象を残す必要がある。主力を休ませる余裕はない。

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この10代の選手が、急成長という美談だけでなく、すでに戦力としてバイエルンに貢献できるかどうかも、まだ結論は出ていない。昨季終盤に2度先発した際には、バイエルンはマインツ戦で前半を終えて0-3とリードを許し、最下位ハイデンハイムとのホーム戦でもハーフタイム時点で1-2と追いかける展開だった。

「若手選手にとって、考え得る限り最も厳しいテストだった」。コンパニはマインツ戦後、エンディアイについてそう語った。指揮官は彼がそのテストに合格しなかったとは言わなかったが、今季の出場時間の推移はそれを明確に示している。

バラ・サポコ・エンディアイの今後は？

だが、エンディアイの成長には高いレベルでの出場時間が必要であり、現在のバイエルンではそれを得られていない。したがって、冬の期限付き移籍はクラブ首脳陣が検討できる、そして検討すべき選択肢だ。

問題は、ほかのブンデスリーガのクラブが獲得に動くのか、それとも長期的に前進するために、エンディアイが成長の過程で一歩後退しなければならないのか、ということだ。18歳の彼にとって、「最高レベルでプレーする」という夢だけが、まだかなっていない。