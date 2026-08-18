バイエルン・ミュンヘンのクラブ内には、若きスター選手ジャマル・ムシアラの健康状態をめぐって不安と緊張が漂っている。ハイデンハイムとの親善試合中に新たな体調不良に見舞われ、ピッチ上で倒れ込んだためだ。これはわずか3日前に彼を襲った事態を繰り返すものとなった。

「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると、バイエルンは本日親善試合を戦っており、2-2の同点だった66分、ムシアラが突如としてピッチ上に倒れ込み、チームメイトが彼を取り囲んだ。この光景は、先週末に起きた不安を呼んだ出来事の詳細を人々の記憶によみがえらせた。

幸いにも、最初の時と同様に、ドイツ代表のこの選手は速やかに意識を取り戻すことができ、安全を確保するため直ちに交代させられた後、自らの足でロッカールームへと歩いてピッチを後にした。

今回の事態は、バイエルン・ミュンヘンがライプツィヒに3-1で勝利した親善試合から3日後に起きたものだ。その試合では、ムシアラが得点を挙げた後に突然倒れ込み、終盤に固唾をのむ瞬間が訪れたが、その後クラブ首脳陣が安心できる医療報告を発表していた。

クラブのスポーツ部門担当役員であるマックス・エーベルは、最初の出来事の後、選手は良好な状態にあり、初期検査では深刻な健康上の問題は何も見つからなかったと明言していた。そして、倒れた原因は熱ストレスと脱水による失神によるものであり、試合が33度に達する高温下で行われたことが背景にあると説明していた。