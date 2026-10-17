エンクンクは、チェルシーFCとACミランでの期待外れの3年間を経て、今夏ザクセン州のクラブにレンタルで復帰した選手だが、ドイツ最多優勝クラブの本拠地で、ブンデスリーガの試合において多くのゴールを挙げてきた選手の一人でもある。

フランス人のエンクンクは、2019年から2023年までの最初のライプツィヒ在籍期間中、アリアンツ・アレーナで3得点を記録した。最後にゴールを決めたのは、移籍金6000万ユーロでチェルシーFCへ移る直前の2022-23シーズン第33節、ミュンヘンで1-3と敗れた試合だった。2020年末の3-3の試合と、2022年2月に3-2で勝利した試合でも得点している。一方、ライプツィヒではバイエルン相手に一度もゴールを決めていない。

もっとも、3得点のエンクンクがアリアンツ・アレーナでのブンデスリーガ得点ランキングのトップに立っているわけではない。ドディ・ルケバキオ（フォルトゥナ・デュッセルドルフでのハットトリックを含む）とマルクス・ローゼンベリ（全得点をブレーメンで記録）がそれぞれ4得点で、エンクンクを上回っている。

クリストファー・エンクンクが絶好調に復帰。間もなくバイエルン最大の天敵に？

土曜日には、エンクンクがフレットマニングでの得点数を伸ばす可能性がある。アリアンツ・アレーナでバイエルンを最も苦しめた選手になるには、あと2得点が必要だ。現在の調子を考えれば、少なくとも荒唐無稽な話ではない。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 12:30 RBL 視聴する

エンクンクは先週末、フランクフルトに6-0で大勝した試合でハットトリックを達成。HSVに5-0で勝利した試合でも得点した。さらに、ブンデスリーガとチャンピオンズリーグでそれぞれ1アシストを記録している。

ただし、今季開幕から間もないライプツィヒのアウェー成績は厳しい。ブンデスリーガではブレーメンに1-3、レヴァークーゼンに0-2で敗れ、チャンピオンズリーグでもコモ1907に1-4で敗戦。ザクセン州のクラブは敵地での試合をすべて落としている。マルティン・デミチェリス監督率いるチームがリーグ戦で獲得した勝ち点9は、すべてホームで手にしたものだ。チャンピオンズリーグでも、RBはホームでPSVアイントホーフェンに1-0で勝利している。

Getty Images

クリストファー・エンクンクにはバイエルン移籍の話もあった

エンクンクのライプツィヒへのレンタル期間は、ひとまず今季終了まで。報道によれば、RBにはその後、2800万ユーロでACミランから完全移籍で獲得できるオプションがある。28歳のエンクンクはその前年に移籍金3800万ユーロでチェルシーからACミランへ移ったばかりだったが、イングランドでのプレーに続き、イタリアでも期待に応えられなかった。

ここ数年、バイエルンがエンクンクに関心を寄せているとの噂も繰り返し浮上していた。とりわけ、ライプツィヒでともに過ごした経験があるバイエルンのスポーツ担当役員マックス・エーベルは、2022-23シーズンの得点王を高く評価しているとされる。だが、周知の通り移籍は実現しなかった。