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ブンデスリーガ首位のバイエルン・ミュンヘンに、またしても大きな負傷者が出た。クラブは日曜日、ドイツ北部での激しい一戦で負傷したMFコンラート・ライマーが、長期離脱する見込みだと発表した。

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右足首の腱の脱臼を発表

バイエルン・ミュンヘンは、ライマーが フォルクスパルクシュタディオンでの試合中に 右足首の腱を脱臼したと正式に発表した。29歳のライマーは後半52分に途中出場したが、終了の笛が鳴るわずか3分前に交代を余儀なくされた。クラブのメディカルスタッフは日曜日の朝に診断結果を確認。国内大会と欧州大会の日程が過密になる中、ヴァンサン・コンパニ監督のチームにとって選手層を揺るがす痛手となった。

クラブの公式声明によると、オーストリア代表のライマーは速やかに手術を受ける準備を進めており、当面は離脱する。クラブは公式チャンネルで状況を簡潔に伝え、「コンラート・ライマーはハンブルガーSVとのブンデスリーガの試合で右足首の腱を脱臼し、手術を受けなければならない。オーストリア代表選手は当面離脱する」と発表した。

長期離脱の見込み

『スカイ・ドイツ』によると、クラブは復帰時期を公式には明らかにしていないものの、手術の内容から長期離脱が見込まれる。回復過程をすぐに始めるため、ライマーの手術は早ければ日曜日にも行われる予定だという。リハビリにできるだけ早く着手するための対応だが、完全復帰までには数週間ではなく数カ月かかるとみられている。

手術とその後の理学療法に対する体の反応にもよるが、MFは約3カ月の離脱を強いられる可能性がある。ヨシュア・キミッヒの代役を務め、必要に応じて右サイドバックにも入れるライマーを失うことは、コンパニ監督にとって戦術面で大きな痛手だ。

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負傷者が相次ぐバイエルン

ライマーの負傷は、バイエルンにとって最悪に近いタイミングで起きた。 すでにトップチームの選手数人が負傷で離脱している 。クラブは最近、ジャマル・ムシアラが筋肉を負傷したと発表。セルジュ・ニャブリやアルフォンソ・デイヴィスといった主力も、ようやくチームの全体練習に復帰したばかりだ。ブンデスリーガの首位争いを繰り広げながら、DFBポカールとチャンピオンズリーグも戦うチームにとって、今回の負傷はさらなる負担となる。

ハンブルクでのスコアレスドローは、首位の座を固める好機を逃したと受け止められていた。さらにライマーを失ったことで、週末の落胆は深まった。

次はDFBポカールのヘルタ・ベルリン戦

バイエルンには、ライマーの離脱を嘆いている時間はない。DFBポカールのラウンド16で、重要なヘルタ・ベルリン戦が迫っている。ハンブルクで無得点に終わったチームは得点力を取り戻す必要があり、コーチ陣は中盤でライマーの穴を誰が埋められるか、速やかに見極めなければならない。選手の入れ替えが鍵となるが、ライマーを起用できないことで、次のノックアウト方式の一戦に向けて疲労のたまった先発選手を休ませる選択肢は大幅に限られる。