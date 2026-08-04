ノア・アトゥボルが今の自身の日常をまったく別の形で思い描いていたことは、公然の秘密だ。チームメートたちがこのところ、絵のように美しいアルプスの景色の中で新シーズンに向けた準備を進める一方で、彼はひとりだけ、現所属先であるSCフライブルクの練習場に残った。ヨーロッパの強豪クラブ、できればイングランドで居場所を見つけるという目標からは、移籍希望を伝えてから数カ月が経った今も、契約満了の1年前という状況でなお遠く離れている。

24歳の彼は、自らの要求に見合う新クラブを今日まで見つけられていない。早期解決の見通しも立っていない。DFBの将来の希望とみなされるこの高い才能を持つGKは、大きく読み違えた形だ。「この特殊なGK市場で動きが出るのが、どれほど遅いのかを、もしかすると我々全員が少し見誤っていたのかもしれない」と、SCのスポーツディレクター、クレメンス・ハルテンバッハは先ごろ、kickerにそう総括した。

アトゥボルのクラブ探しだけが難航しているわけではない。そのことは、ほかの著名な例を見ても分かる。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックス移籍のレンタル成立はここ数週間にわたって長引いており、それまで無所属だったシュテファン・オルテガは、一見すると異例なオリンピアコス・ピレウスへの移籍を完了させた。アレクサンダー・ニューベルもまたトップリーグのいずれかに落ち着くことはできず、やや意外にもベシクタシュ・イスタンブールと契約した。

GK市場が単純に飽和状態にあるという、一見もっともな見立てだけでは不十分だ。高い才能を持つ守護神たちがクラブレベルで一見より小さな規模に甘んじなければならない、あるいは完全に取り残されかねない背景には、複数の要因が決定的な役割を果たしている。

停滞するGK市場：最大の問題はイングランドにある

動きが乏しい最大の原因は、何よりもイングランドにある。より正確に言えばプレミアリーグだ。最近ではマルクス・クレーシェもkickerでその点に触れていた。「どのクラブもまずは売却しなければならないことが分かる。イングランドの買い手市場は、ようやく今になって本格的に始まる。彼らが市場に資金を持ち込む。他のすべての国は、もはや本当の意味ではそれほど多くの資金を市場に持ち込まない。バイエルンは今投資したが、あれは我々の業界のトップで、前提条件も異なる。他のすべてのクラブは、収入を必要としているから売却を待っている。我々はすでに8000万ユーロ超の収入を得たが、それは加入面での我々の移籍にとっても確かに助けになった」と、アイントラハト・フランクフルトのスポーツ担当取締役は語った。

クレーシェが言及していたのは、決してGK市場だけではなく、世界全体の市場だった。絶対的なトップクラブを除けば、他のすべてのリーグはある意味でイングランドに依存している。スペイン、フランス、イタリアの中堅・下位クラブの多くは、バルサ、レアル、インテル、PSGといった絶対的トップクラブを除けば、市場を変えるようなドミノ効果を引き起こすGKやフィールドプレーヤーを獲得するだけの力がそもそもない。

興味深いのは、SPOXの情報によれば、プレミアリーグでは控えGKの方が、他のトップリーグの正GKよりも高給を得ていることさえあるという点だ。イングランド市場が目を覚ましたときに初めて、最も多くの資金がいわば滝のように他リーグへ流れ、さまざまな市場へと分配されていく。下位リーグにまでだ。ただ、イングランドでは伝統的に反応がかなり遅く、それはここまで比較的静かな移籍市場にも表れている。サッカーで「夏枯れ」として知られる現象は、移籍市場にも同様に当てはめられる。

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不均衡の異様さ：マンチェスター・シティの控えGKが4000万ユーロ超で移籍へ

この不均衡を示すさらなる証拠が、ジェームズ・トラッフォードの移籍成立間近の案件だ。複数の報道が一致するところによれば、リーズ・ユナイテッドはジャンルイジ・ドンナルンマの第1控えにあたる選手に対し、マンチェスター・シティへ4000万ユーロを大きく超える金額を支払うという。彼は2025年夏の復帰以降、ナンバー2という立場でありながらも、育成時代を過ごしたクラブのゴールを17試合で守っていた。それでも、その出場時間は、当時22歳だった彼に対してスカイブルーズが契約解除条項によってバーンリーFCへ支払った3120万ユーロという異様に高額な金額を正当化するものではない。それでもなお、マンチェスター・シティはこの短い在籍期間でかなりの移籍利益を手にして去ることになる。

代役にはオリンピック・マルセイユのルジが来るとみられており、34歳にしてキャリア終盤をさらに金銭的に潤す形となる。ただし、フライブルクに約2000万ユーロをもたらすとされるアトゥボルのようなカテゴリーの新たな正GKを、フランスでの財力不足ゆえに、この伝統あるクラブはマンチェスターからの比較的少額のミリオン単位資金では賄えない。その代わりに、1段階から2段階下の棚を探すことになる。

ルジに当てはまることは、ある意味でニューベルにも当てはまる。直近3年間、VfBシュトゥットガルトへレンタルされていたこのW杯参加メンバーの、トップリーグを離れてベシクタシュ・イスタンブールへ移った驚きと同時に批判的な目でも見られた移籍でも、やはり金銭面が最重要の役割を果たしていた。希望先だったイングランドでは、彼に市場がなかった。一方で、イングランド以外のクラブは、移籍金と高額年俸を合わせたパッケージ全体を到底負担できなかった。

その給与面での不足分を埋めるため、彼は伝えられるところによれば、FCBに補填金の支払いまで求めたという。なお、近年低迷していたトルコの強豪クラブの資金源は、不動産建設プロジェクトにあるとされ、最大4億ユーロの売上を生み出す可能性があるという。イスタンブールへの移籍は、SPOXの情報では、潤沢な資金と、欧州カップ戦出場の可能性があるクラブでの確保された定位置という、双方の合意による決断だった。オルテガの場合と似ている。

資金の蛇口が閉まる：サウジアラビアはもはやイングランドの代替ではない

資金に乏しいクラブに残された選択肢は、つまり1つしかない。素早く主導権を握ることだ。ドイツでは、このパターンは何年も前から明確に見て取れる。資金面で抜きん出ているFCバイエルンですら、補強面ではナタニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの獲得によって早い段階で移籍活動を終えており、予想に反して大物スターの誰かが去ることでもない限り、これ以上動くことはないだろう。

移籍市場の停滞をさらに長引かせたのがW杯だ。選手も代理人もまず休暇を取っており、いまようやく日常業務へ少しずつ戻ってきているため、焦点はアメリカに向いていた。さらに、サウジアラビア市場も目に見えて変化した。潤沢な資金を持つシェイクたちは蛇口を閉めたようで、その結果、イングランドに代わる市場が消えた。そのことを裏付けているのが、クリスティアーノ・ロナウドのクラブであるアル・ナスルを巡る最近のうわさだ。それによれば、砂漠の国の政府系投資ファンド（PIF）が、膨れ上がった負債を理由に同クラブへ移籍禁止処分を科したという。負債額は1億8700万ユーロをわずかに上回るとされている。

経験上、本格的に移籍市場が動き出すのは8月中旬になってからで、各リーグで選手たちが実際にプレーを見せ、アピールできるようになってからだ。放出するクラブに残される後釜探しの時間はそれだけ少なくなり、それがまた価格上昇を招く。近年繰り返されてきたシナリオであり、当然ながら今回も、様子見を続けるイングランドのクラブに有利に働く。

だからこそ、SCフライブルクがアトゥボルの後継者としてミオ・バッカウス（SVヴェルダー・ブレーメンから1200万ユーロ）を早々に確保していたことも不思議ではなかった。アトゥボルはまだ去っていないにもかかわらず、だ。そうでなければ、ブライスガウのクラブは、9月1日の移籍市場終了直前に退団となった場合、代役不在のままになる危険を冒していたはずだ。とりわけ、アトゥボル売却で見込まれる高額収入があれば、SCFに対する移籍金要求も間違いなく上がっていたはずだからだ。

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FCバイエルンにとっても無関係ではない：ノア・アトゥボルの代理人は読みを誤った

それだけに、アトゥボルが、あるいは周囲によってそうさせられたこの状況に陥っていることには、なおさら驚かされる。彼、そしてとりわけ代理人たちが完全に読み違え、市場を見誤っていたのではないかという疑いは明白だ。GK市場が、各チーム内で与えられるポジション数の少なさゆえに、一般的にやや難しいものであることは誰の目にも明らかだったはずだ。しかし、ここまで示されてきた問題をこれほど誤認していたことは、なかなか説明がつかない。

しかも、アトゥボルの代理人会社は無名ではない。2026年1月から、つまり移籍希望が明るみに出る数カ月前から、彼はスター代理人アリ・バラト率いるEpic Sportsのサポートを受けており、バラトはFCバイエルンにとっても無縁の存在ではない。昨年夏には、イラン人の彼がニコラス・ジャクソンのチェルシーFCへの高額レンタル契約を取りまとめた。その後、「アリ・バラトがゲームを再定義した」という見出しの、あまりにも奇妙なプレスリリースで、まず何より自らを称賛した。その文書は移籍の正式発表からわずか13分後に出され、業界では通常そこまで詳細に公表されない数字まで含まれていた。

バラトの庇護下には今や名のある選手たちが雑多に集まっており、それだけにアトゥボルのケースでの見誤りはいっそう不可解に映る。さらに、2025年末にはイタリアのスポーツ紙『トゥットスポルト』から年間最優秀代理人賞まで授与されていたという事実もそうだ。2023年に続いて2度目であり、これによって同じく2度の受賞歴を持ち、長年CR7の代理人を務めたジョルジュ・メンデス（Gestifute）と肩を並べることになった。

しかし、プレミアリーグの「幼い頃からの大ファン」であるクライアントの夢を、彼はいまだかなえていない。ハルテンバッハによれば、アトゥボルはすでに移行段階にあり、「自らクラブと個人的な話し合いを行っている」という。ただ、期待されたドミノ効果は依然として訪れておらず、彼のこの重要なポジションでは起こらない可能性すらある。加えて、彼はそれでもなお新天地に一定の条件を求めている。報道によれば、ハル・シティとコヴェントリー・シティは彼にとって少なくとも1段格下だった。アトゥボルは両昇格クラブに断りを入れたとされる。

いずれにせよ、最善の解決策を探す時間はもう長くは残されていない。そうでなければ、アトゥボルにはフライブルクのスタンドで失われた1年が待っている。ドイツ代表のゴールにおける空位のナンバー1の座をめぐり、新指揮官ユルゲン・クロップに自らをアピールする機会もないままに。それまでは、彼と憧れの地との関係ステータスは複雑なままだ。そして皮肉にも、その原因はプレミアリーグそのものにある。



