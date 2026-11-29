バイエルンに次々と痛手が襲いかかっている。負傷者が相次ぐなか、ハンブルクで退場したキミッヒが何試合欠場するかも、まだ分かっていない。
元審判のパトリック・イットリヒの見立てでは、バイエルンは年内に残るブンデスリーガの試合を、中盤の要であるキミッヒ抜きで戦うことになる。
イットリヒは Sky の解説者として、「経験上、少なくとも3試合になる可能性が高い」と語った。
キミッヒはバイエルンがハンブルガーSVと敵地で対戦した試合（0-0）で、暴力行為によりレッドカードを提示された。主審はバスティアン・ダンケルトだった。キミッヒはハンブルガーSVのFWアレクサンダー・ロッシング＝レレシートと対峙した際、押されたことに反応し、相手の髪をつかんで地面に引き倒した。
ただし、キミッヒには情状酌量の余地があるかもしれない。イットリヒは「審判が報告書に何を書くかによる。挑発が記載されるか、キミッヒが相手選手に謝罪するか。そうしたことがすべて考慮される」と説明した。
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キミッヒ、ハンブルクでの行為をどう説明したか
キミッヒは退場につながった行為を振り返り、自らを厳しく省みて「まったく言い訳できない」と述べた。「チームに謝らなければならない。自分でも本当に説明できない」と、ドイツ代表の主将は続けた。「間違いなく、非常に愚かな行為だった。それでも勝ち点1を得られてよかった」
バイエルンはハンブルクで、キミッヒに加えてもう一人の主力も負傷で失った。コンラート・ライマーは足首の負傷で手術を受ける必要があり、少なくとも3カ月離脱すると伝えられている。
イスマエル・サイバリとハリー・ケインの遠位脛腓靱帯断裂、ジャマル・ムシアラの筋繊維断裂、マヌエル・ノイアーの腱の負傷に続き、ライマーもヴァンサン・コンパニ監督率いるチームの長期離脱者となった。
キミッヒが欠場する可能性のある試合は？
一方、バイエルンには復帰を見込める選手もいる。アルフォンソ・デイヴィス（筋繊維断裂）、マイケル・オリーセ（打撲）、セルジュ・ニャブリ（筋肉の負傷）は、ヘルタ・ベルリンとのカップ戦で再び起用できる可能性がある。キミッヒも、出場停止はブンデスリーガに限られる見通しのため、2部首位チームとの対戦にはほぼ確実に出場できる。大会をまたぐ出場停止処分は、極めて重大な違反にのみ科される。
月曜か火曜に処分が決まる見込みだ。イットリヒの予想が当たれば、キミッヒはSCパーダーボルン、ホッフェンハイム、ブレーメンとのリーグ戦を欠場する。一方、チャンピオンズリーグのスラヴィア・プラハ戦には出場できる。
バイエルンの2026年残りの試合
日時（中央ヨーロッパ時間）
大会
節／ラウンド
対戦カード
会場
2026年12月1日（火）20:45
DFBポカール
ベスト16
バイエルン 対 ヘルタ・ベルリン
アリアンツ・アレーナ、ミュンヘン
2026年12月4日（金）20:30
ブンデスリーガ
第12節
バイエルン 対 SCパーダーボルン07
アリアンツ・アレーナ、ミュンヘン
2026年12月8日（火）21:00
UEFAチャンピオンズリーグ
第6節
バイエルン 対 スラヴィア・プラハ
アリアンツ・アレーナ、ミュンヘン
2026年12月13日（日）17:30
ブンデスリーガ
第13節
TSG1899ホッフェンハイム 対 バイエルン
SNPアレーナ、ジンスハイム
2026年12月18日（金）20:30
ブンデスリーガ
第14節
バイエルン 対 ヴェルダー・ブレーメン
アリアンツ・アレーナ、ミュンヘン