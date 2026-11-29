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バイエルンに次々と痛手が襲いかかっている。負傷者が相次ぐなか、ハンブルクで退場したキミッヒが何試合欠場するかも、まだ分かっていない。

元審判のパトリック・イットリヒの見立てでは、バイエルンは年内に残るブンデスリーガの試合を、中盤の要であるキミッヒ抜きで戦うことになる。

イットリヒは Sky の解説者として、「経験上、少なくとも3試合になる可能性が高い」と語った。

キミッヒはバイエルンがハンブルガーSVと敵地で対戦した試合（0-0）で、 暴力行為によりレッドカードを提示された 。主審はバスティアン・ダンケルトだった。キミッヒはハンブルガーSVのFWアレクサンダー・ロッシング＝レレシートと対峙した際、押されたことに反応し、相手の髪をつかんで地面に引き倒した。

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ただし、キミッヒには情状酌量の余地があるかもしれない。イットリヒは「審判が報告書に何を書くかによる。挑発が記載されるか、キミッヒが相手選手に謝罪するか。そうしたことがすべて考慮される」と説明した。

Getty Images

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キミッヒ、ハンブルクでの行為をどう説明したか

キミッヒは退場につながった行為を振り返り、 自らを厳しく省みて「まったく言い訳できない」と述べた。「チームに謝らなければならない 。自分でも本当に説明できない」と、ドイツ代表の主将は続けた。「間違いなく、非常に愚かな行為だった。それでも勝ち点1を得られてよかった」

バイエルンはハンブルクで、キミッヒに加えてもう一人の主力も負傷で失った。 コンラート・ライマーは足首の負傷で手術を受ける必要があり 、少なくとも3カ月離脱すると伝えられている。

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イスマエル・サイバリとハリー・ケインの遠位脛腓靱帯断裂、 ジャマル・ムシアラの筋繊維断裂 、マヌエル・ノイアーの腱の負傷に続き、ライマーもヴァンサン・コンパニ監督率いるチームの長期離脱者となった。

キミッヒが欠場する可能性のある試合は？

一方、バイエルンには復帰を見込める選手もいる。アルフォンソ・デイヴィス（筋繊維断裂）、マイケル・オリーセ（打撲）、セルジュ・ニャブリ（筋肉の負傷）は、ヘルタ・ベルリンとのカップ戦で再び起用できる可能性がある。キミッヒも、出場停止はブンデスリーガに限られる見通しのため、2部首位チームとの対戦にはほぼ確実に出場できる。大会をまたぐ出場停止処分は、極めて重大な違反にのみ科される。

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月曜か火曜に処分が決まる見込みだ。イットリヒの予想が当たれば、キミッヒはSCパーダーボルン、ホッフェンハイム、ブレーメンとのリーグ戦を欠場する。一方、チャンピオンズリーグのスラヴィア・プラハ戦には出場できる。

バイエルンの2026年残りの試合