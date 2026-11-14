共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンとバイエル・レバークーゼンが、RBライプツィヒへの期限付き移籍で好印象を残しているブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンのアタッカー、ブラヤン・グルダを注視している。22歳のグルダは今季、ドイツでの公式戦で2ゴール5アシストを記録し、欧州の複数の強豪クラブから注目を集めている。

広告

ドイツの強豪、期限付き移籍中の司令塔を追う

『TEAMtalk』によると、ブンデスリーガの2クラブは、イングランド南海岸のクラブから期限付き移籍で母国に戻り、活躍するグルダを注視している。この司令塔は2024年夏、マインツから移籍金2500万ポンドでアメックス・スタジアムにやってきたが、定期的な先発出場の機会をつかめなかった。その後、ファビアン・ヒュルツェラー監督は十分な出場時間を保証できないと認め、期限付き移籍を認めた。

戦術的な柔軟性が欧州の強豪を引きつける

ドイツのトップリーグに戻って以降、マインツ出身の若手はキャリアを再び軌道に乗せ、国内のライバルや欧州各地の複数の強豪クラブから注目を集めている。同報道によると、アリアンツ・アレーナとバイアレーナの補強担当者は、とりわけ攻撃の最終局面における適応力を高く評価している。

22歳のグルダは、攻撃的MFとしても偽9番としても効果的にプレーでき、獲得を狙うクラブに戦術面で大きな柔軟性をもたらす。ペナルティーエリア周辺でのチャンス創出に加え、スカウト陣はボールを持たない場面での献身的な働きや、積極的なハイプレスを先導する能力も評価している。

買い取り条項が今後の完全移籍を複雑に

現在の期限付き移籍先はグルダの貢献を大いに喜んでおり、一定の出場回数に達した場合、約2500万ポンドで完全移籍させる条件付きの買い取り義務を負っている。ただし、関係者によると、契約上のその条件を満たすことは確実ではなく、今後の移籍市場を前にドイツのライバルクラブも動向を注視している。

広告 広告

ブライトンは1月の移籍市場でも主力選手の引き留めを望んでいるが、契約に買い取り条項を盛り込んだことで、グルダの将来に関する主導権を事実上手放した。出場回数の条件が正式に満たされるかどうかにかかわらず、ザクセン州のクラブ幹部は完全移籍での買い取りオプションを行使すると広く見込まれている。

夏の売却益を戦力再編の資金に

ライプツィヒが何らかの理由で買い取りをためらえば、バイエルンとレヴァークーゼンが獲得に動く構えだ。グルダが保有元クラブでプレーする時間は、ほぼ確実に終わりを迎えたとみられる。ブライトンにとって、このアタッカーの売却益は2027年夏の大規模な戦力再編の資金となる。チャンピオンズリーグ出場権を逃せば、同クラブは主力選手とヒュルツェラー監督を引き留めるために厳しい戦いを強いられる。今や不透明なのは、グルダが最終的にドイツのどのクラブへ移るかだけだ。