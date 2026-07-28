イングランドの強豪クラブは火曜正午、グバルディオルの新契約が2031年までとなったことを発表した。これによりシティは、ここ数カ月にわたって他のビッグクラブとの関連が取り沙汰されていた主力選手を、長期的に引き留めることに成功した。

「シティが僕との契約延長を望んでいると知った瞬間、これこそ自分が望んでいることだとすぐに感じた」と、グバルディオルは今回のサインに際して強調。「若くて大きな可能性を秘めたワールドクラスのチームがある。今後数年で僕たちは非常に大きな成功を収めると確信している」と、24歳は非常に前向きに将来を見据えた。

報道によると、シティは大幅な昇給を提示することでグバルディオルに契約延長を受け入れやすくしたようだ。この案件には非常に名の知れたライバルもいたとされ、5月にはバイエルン・ミュンヘンの関心を巡る憶測が一時加速していた。しかし6月にはSkyが、バイエルンがグバルディオル獲得レースから撤退したと報道。獲得には非常に大きな資金が必要だったとみられている。

レアル・マドリーもヨシュコ・グバルディオルを注視していたとされる

最終的にシティ自身が2023年、グバルディオルをRBライプツィヒからイングランドへ引き抜くために、移籍金9000万ユーロという巨額を支払っていた。クロアチア代表DFにつけられた高額な値札は、グバルディオルを同じく注視していたとみられるレアル・マドリーを最終的にはひるませたようだ。新たにマドリーを率いるジョゼ・モウリーニョは、センターバックに加えて左サイドバックでもプレーできるこのレフティーの大ファンだとされる。グバルディオルの代わりに、イブラヒマ・コナテがフリーでスペインの首都へ加入した。





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そしてグバルディオル自身の去就にも、これで明確な答えが出た。クロアチア代表の同選手は、シーズン終了後に退任した前指揮官ペップ・グアルディオラの下、この3年間は常に主力としてプレーしてきた。ただ、昨季後半は1月に負った脛骨骨折のため、数カ月にわたって離脱していた。

マンチェスター・シティ：ヨシュコ・グバルディオルはシーズン開幕までに完全復活を目指す

シーズン終盤には2試合に出場することができた。しかし、W杯に向けて完全な状態まで戻すには間に合わなかった。イングランド戦（2-4）、パナマ戦（1-0）のグループステージ初戦と第2戦では先発していたものの、すでに退任しているクロアチア前代表監督ズラトコ・ダリッチは、決勝トーナメント進出を懸けたガーナ戦（2-1）、そしてポルトガルに1-2で敗れた痛恨のラウンド16敗退でも、グバルディオルの起用をほぼ見送った。「彼自身も、簡単に、そしてすぐにトップフォームを取り戻せるわけではないと理解している。［...］100パーセントの状態でない限り、彼に大きなリスクを負わせることはしない」と、ダリッチはポルトガル戦を前にシティのスターについて語っていた。グバルディオルはガーナ戦、ポルトガル戦のいずれも終盤のみの途中出場だった。

グバルディオルは遅くとも、8月23日のボーンマス戦で開幕する新シーズンのプレミアリーグまでには万全の状態に戻したい考えだ。グアルディオラの後任である新指揮官エンツォ・マレスカとの仕事にも大きな期待を寄せており、「一緒に大きなことを成し遂げられると思う」と強調した。