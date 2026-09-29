バイエルンとドイツ代表では、もはや計画通りには進んでいない。急成長を遂げた選手が初めて期待を裏切っている

ナサニエル・ブラウンはギリシャ戦で、まだ代表通算10試合目を戦ったにすぎなかった。だが、23歳のFCバイエルン所属の左サイドバックは、それでもドイツ代表の先発メンバーではすでに経験豊富な部類に入っていた。ブラウンを明確に上回る出場数を誇るのはジョナタン・ターとヨシュア・キミッヒだけで、カリム・アデイェミとフェリックス・ヌメチャもランキングではわずかにブラウンの上にいる。

ユルゲン・クロップ代表監督は、自身初の招集を前に多くのポジションで頭を悩ませたはずだ。しかし左の守備的なサイドは、ブラウンのおかげで短期的にも長期的にも有望な陣容が整っているように見えた。予想通り、クロップは就任後最初の2試合となったオランダでの一戦とギリシャ戦で、ブラウンを先発に起用した。問題は、ブラウンが全体として期待外れの出来に終わったことだ。直近のFCバイエルンでの姿とまったく同じで、そこではアルフォンソ・デイヴィスとのポジション争いで後れを取っている。

ブラウンは2試合とも前への推進力で一定のアクセントは加えた。ベストプレーでは、オランダと1-1で引き分けた試合でカリム・アデイェミの豪快に外れた決定機を演出した。しかし全体としては、ブラウンには打開力が欠けていた。たとえば、失望を誘うギリシャ戦の0-1敗戦では、8本のクロスのうち味方に通ったのは1本だけだった。

だが、とりわけ懸念されたのは守備対応の不十分さだった。ブラウンは機敏な相手のクリセンシオ・サマーフィルとコンスタンティノス・カレツァスに大きく苦しみ、背後にスペースを空ける場面も繰り返し見られた。 さらにオランダ戦の終盤の同点弾の場面では、得点者コーディ・ガクポとの直接対決にも敗れている。

ドイツ代表、今度はラウムとミッテルシュテットにチャンス

最初のメンバーに入っていた大半の選手と同様に、ブラウンも月曜日に代表チームを離れた。これで定位置を不安視しなければならないのだろうか。木曜日のセルビア戦、そして日曜日のギリシャでの一戦では、ダビド・ラウムとマクシミリアン・ミッテルシュテットにアピールの機会が与えられる。

この2人はここ数年、左サイドバックの座をめぐって継続的に争ってきたが、2025年10月にブラウンがデビューし、春にはレギュラーとして定着した。W杯ではブラウンが定位置をつかみ、低調だったドイツ代表の中で数少ない明るい材料の一人へと成長した。その見返りが、5000万ユーロを投じたアイントラハト・フランクフルトからFCバイエルンへの移籍だった。そして夏には、そこで非常に有望な立場にすぐに身を置くことになった。

一方でライバルのアルフォンソ・デイヴィスは、当時難しい数か月を過ごしていた。前十字靭帯断裂から復帰したばかりだった25歳は、前季終盤に筋束断裂を負っていた。待望の自国開催W杯では、デイヴィスは最終的にカナダのために16分間しかプレーしなかった。再びコンディションに不安を抱えたままミュンヘンに戻ると、当初は個別調整にとどまり、すべてのテストマッチを合計しても出場時間は66分だけだった。

その一方で新加入のブラウンは好パフォーマンスで注目を集め、その中で多様性も証明した。攻撃陣の人手不足により、ブラウンはボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでトップ下として先発し、2-1の勝利につながる先制点を決めた。 この慣れない起用法には、ブラウン本人ですら驚きを見せていた。「特に最初の数試合では、自分は左サイドバックで起用されるものだと思っていた」

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FCバイエルン、アルフォンソ・デイヴィスは開幕序盤の勝ち組

だが、このヴァンサン・コンパニ監督の判断に驚かされたのはブラウンだけではなく、クロップも同じだった。クロップはVfBシュトゥットガルト戦に関連して、Sat1で「せっかく左サイドバックがいるのに、彼らはその選手をトップ下で使うんだ」とこぼした。もちろん冗談交じりではあったが、少なくともほんの少しは本気だったはずだ。最終的に攻撃的MFの陣容が落ち着くと、ブラウンは本職のポジションに戻り、そこで今は復活したデイヴィスと出場時間を争っている。

ブラウンはDFBポカールのVfLオスナブリュック戦とブンデスリーガのSVエルフェアスベルク戦で先発したが、いずれもやや期待外れの出来に終わり、早い時間帯にデイヴィスとの交代を命じられた。エルフェアスベルク戦では、最終的にデイヴィスの関与もあって逆転に成功した。チャンピオンズリーグ初戦のFKボデ／グリムト戦では、ブラウンはフルタイムを通じてベンチに座ったままだった。ウニオン・ベルリン戦では終了間際に途中出場しただけだったが、その前にデイヴィスが2アシストで輝いていた。

今季ここまでで、このカナダ代表にはすでに4つのスコアポイントが記録されている。デイヴィスは長らく見られなかったほど身体的に好調に映り、かつてのトップフォームに近づいており、シーズン序盤の勝ち組と見なされている。

なお、ブラウンが代表でもつまずいた一方で、デイヴィスは遅れてのハネムーンを楽しんでいる。夏の結婚式の直後には日程的に旅行がかなわなかったため、カナダ代表監督ジェシー・マーシュと相談のうえ、この代表ウィークでのカナダの親善試合を見送っていた。月曜日には、デイヴィスがヤシの木の下のビーチでビーチバレーをしている動画をインスタグラムで共有した。