両選手は月曜昼、ゼーベナー通りで行われたバイエルンのチーム練習に参加。午後には公式メンバーの一員としてマドリードへ向かった。

ノイアーは足の負傷でここ数試合を欠場していた。練習中に右膝にサポーターを巻いていたオリーズは、土曜のボルシア・ドルトムント戦（2-2）終盤に負傷交代し、その後は足を引きずりながらスタジアムを後にしていた。

暫定監督のアーロン・ダンクスは同日夜、マドリードでアトレティコ戦に向けて両選手は「起用可能」と語った。「先発できる状態か、それともベンチからの出場になるかを見極める必要がある」。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルはこれに先立ち、特にオリーズについて「彼が帯同できたのはポジティブだ。傑出した選手で、いつもチームにとってプラスになる」と強調。一方で「けがが長引くリスクも避けるつもりだ」と述べていた。

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バイエルン、アトレティコ・マドリー戦を欠場する選手は？

マドリードでの一戦では、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリ、イスマエル・サイバリの欠場が確実だ。モロッコ代表のサイバリは右足首の脛腓靱帯断裂により日曜に手術を受け、復帰は新年以降となる。ニャブリもドルトムント戦で左太ももの筋肉を負傷した。

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少なくとも代表戦による中断期間明けから年末までの試合に向けては、選手の起用状況が改善する見通しだ。

ディアスは10月22日のチャンピオンズリーグ、アーセナル戦（2-2）で負った左太ももの筋束断裂からの回復を進め、月曜に初めてボールを使った個別練習を行った。9月末に代表チームで筋繊維を断裂したジャマル・ムシアラも、同様にボールを使った個別練習を行った。