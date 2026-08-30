ドイツ代表の同選手は、RBライプツィヒ戦と1.FCハイデンハイム戦の2試合のテストマッチで、それぞれピッチ上で倒れ込み、交代を余儀なくされていた。最終的に本人は、「アプサンス」と呼ばれる神経学的機能障害を抱えていることを公表した。それ以降、バイエルンでは出場していない。その後、バイエルンはこの病気について、以前から把握していたと発表。倒れたのは、変更された投薬が原因だったとしている。





この件についてマテウスは『Sky90』で、「私がバイエルン・ミュンヘンで経験した中で、最も偉大だったのはジャマル・ムシアラという名前だ」と語った。さらに、「クラブは6、7、8カ月前から知っていた。だが、知っていたのは会長と医師だけではない。チーム全体が知っていた。それでも何も外に漏れなかった。そこに結束力が見える。ピッチ上だけでなく、ピッチ外でもだ」と説明した。

マテウスは、このセンシティブな問題に対するミュンヘンの対応を称賛した。ムシアラは現在、バイエルンで再びトレーニングを行っているが、水曜日に予定されているVfLオスナブリュックとのカップ戦で、バンサン・コンパニ監督のメンバーに再び入るかどうかは、まだ不透明だ。「こうした問題に対して、ここまで結束して正しく対処することには最大級の敬意を表したい。FCバイエルンにはただただ脱帽だ」とマテウスは称えた。

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ムシアラは昨季の大部分を腓骨骨折のために欠場していた。1月に復帰を果たしたが、再び調子を上げるまでには少し時間を要した。それでもこの夏のワールドカップでは、代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによってメンバーに選出された。しかし大会では、他の多くのドイツ代表選手たちと同様、強い印象を残すことはできなかった。