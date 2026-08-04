ノア・アトゥボルが今の現状をまったく別の形で思い描いていたことは、公然の秘密だ。チームメートたちがこのところ絵のように美しいアルプスの景色の中で新シーズンに向けた準備を進める一方で、彼はたった一人、現所属先であるSCフライブルクの練習場に残っていた。ヨーロッパの強豪クラブ、できればイングランドで新天地を見つけるという目標には、移籍希望を伝えてから数か月が経った今も、契約満了の1年前というタイミングにもかかわらず、ほど遠いままだ。

24歳の彼は、自らの条件に見合う新クラブをいまだ見つけられていない。早期解決の気配も見えてこない。DFBの将来を担う希望と見なされるこの高い才能を備えたGKは、大きく読み違えた格好だ。「おそらく我々全員、この特殊なGK市場で動きが出るのがどれだけ遅いかを少し見誤っていたのかもしれない」と、SCのスポーツディレクター、クレメンス・ハルテンバッハは最近、kickerにそう総括している。

アトゥボルのクラブ探しだけが難航しているわけではない。他の著名な例を見てもそれは明らかだ。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックス行きレンタル移籍は、火曜日の発表に至るまで数週間を要し、それ以前は無所属だったシュテファン・オルテガは、一見すると異例にも映るオリンピアコス・ピレウスへの移籍を決断した。 さらにアレクサンダー・ニューベルもトップリーグのいずれかに落ち着くことはできず、やや驚きをもってベシクタシュ・イスタンブールと契約した。

GK市場が単純に飽和状態にある、という一見もっともな見方だけでは十分ではない。クラブレベルで将来有望な守護神たちが、見かけ上はより小さな規模の選択を強いられる、あるいは完全に取り残されかねない背景には、複数の要因が決定的な役割を果たしている。

停滞するGK市場：最大の問題はイングランドにある

動きが乏しい最大の要因は、何よりもまずイングランドにある。より正確に言えばプレミアリーグだと、マルクス・クレシェも最近 kickerで触れていた。「どのクラブも、まずは売却しなければならないということが分かる。イングランドの買い手市場が本格的に動き出すのはこれからだ。彼らが市場に資金を持ち込む。他の国々は、もはや本当の意味で市場に大きな資金を持ち込んでいない。バイエルンはすでに投資したが、あそこは異なる条件を持つ業界の筆頭格だ。他のすべてのクラブは、収入が必要だから売却を待っている。我々はすでに8000万ユーロ超の収入を得ており、それが新加入側の移籍にも確かに役立った」と、フランクフルトのスポーツ担当取締役は語った。

クレシェが言及していたのは、決してGK市場だけではなく、世界全体の市場だった。絶対的なトップクラブを除けば、他のリーグはある意味でイングランド頼みの状態にある。スペイン、フランス、イタリアの中堅・下位クラブの多くは、バルサ、レアル、インテル、PSGといった絶対的なトップクラブを除けば、GKであれフィールドプレーヤーであれ、市場を変えるドミノ効果を引き起こすような選手を獲得する力がそもそもない。

興味深いのは、SPOXの情報によると、プレミアリーグでは控えGKの方が、他のトップリーグの正GKよりも高給を得ているという点だ。イングランド市場が目を覚まして初めて、最も大きな資金が滝のように他リーグへ流れ込み、さまざまな市場へと分配される。下位リーグにまでだ。もっともイングランドでは伝統的に動き出しがかなり遅く、それは今のところ比較的静かな移籍市場にも表れている。サッカー界で「夏の空白期」として知られる現象は、移籍市場にもそのまま当てはまる。

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歪な不均衡：マンチェスター・シティの控えGKが4000万ユーロ超で移籍へ

この不均衡を示すもう一つの証拠が、ジェームズ・トラッフォードの移籍だ。複数メディアの一致した報道によれば、リーズ・ユナイテッドからマンチェスター・シティへ4000万ユーロを大きく超える金額が支払われる見通しだ。ジャンルイジ・ドンナルンマの第一控えである彼は、2025年夏の復帰以降、ナンバー2という立場ながらも、育成時代を過ごしたクラブのゴールを17試合で守っていた。 それでも、その出場時間は、当時22歳だった彼に対してスカイブルーズが契約解除条項によってバーンリーFCへ支払った3120万ユーロという途方もない金額を正当化するものではない。それにもかかわらず、マンチェスター・シティはこの短い在籍期間でしっかりとした移籍益を手にしようとしている。

その後釜には、オリンピック・マルセイユのルジが加入する見込みで、34歳となった今、キャリアの終盤でさらに報酬を上積みする形となりそうだ。フライブルクに約2000万ユーロをもたらすとみられるアトゥボル級の新たな正GKは、フランスでの資金力不足もあり、この伝統あるクラブにはマンチェスターから得る比較的少額の数百万ユーロでは手が届かない。そのため、1〜2段階下の棚から探すことになる。

ルジに当てはまることは、ある意味でニューベルにも言える。直近ではVfBシュトゥットガルトに3年間レンタルされていたこのW杯メンバーについても、トップリーグを離れてベシクタシュ・イスタンブールへ向かった、驚きと同時に批判的にも見られた移籍の背景には、金銭面が最重要の要素としてあった。本人の希望先だったイングランドでは市場がなかった。一方で、島国以外のクラブには、移籍金と高額年俸を合わせた総額を到底負担できなかった。

給与面での不足を埋めるため、彼はFCBからの補填支払いにまでこだわったとも伝えられている。一方、近年低迷していたこのトルコの強豪クラブの資金源は、最大4億ユーロの売上をもたらす見込みの不動産建設プロジェクトだ。SPOXの情報によれば、トルコの大都市への移籍は、潤沢な資金と欧州カップ戦出場の可能性があるクラブでのレギュラー確保という、双方の合意による決断だった。オルテガのケースと似ている。

資金の蛇口は閉まった：サウジアラビアはもはやイングランドの代替先ではない

つまり、使える資金が少ないクラブに残された選択肢は一つしかない。素早く主導権を握ることだ。ドイツでは、このパターンはここ数年はっきり見て取れる。資金力で抜きん出たFCバイエルンでさえ、ナサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの獲得によって新戦力補強を早い段階で終えており、大物スターの誰かが予想外に退団しない限り、これ以上動くことはないだろう。

移籍市場の停滞をさらに長引かせたのがW杯だった。アメリカに注目が集まっていたため、選手も代理人もまずは休暇を取り、今になってようやく少しずつ日常業務へ戻ってきている。加えて、サウジアラビア市場も目に見えて変化した。潤沢な資金を持つシェイクたちが蛇口を閉めたようで、イングランドに代わる市場が消えてしまった形だ。そのことは、クリスティアーノ・ロナウドのクラブであるアル・ナスルを巡る最近のうわさによっても裏付けられている。 それによれば、砂漠の国の政府系投資ファンド（PIF）が、巨額の負債を理由に同クラブへ補強禁止処分を科したという。債務は1億8700万ユーロをわずかに超えるとされている。

経験則から言えば、移籍市場が本格的に動き出すのは8月中旬になってからだ。各リーグで選手たちが実際にプレーし、アピールできるようになってからである。そうなると売却するクラブに残される代役探しの時間はさらに少なくなり、それがまた価格上昇を招く。近年繰り返されてきた構図であり、当然ながら今回も、待ちの姿勢を取るイングランドのクラブに有利に働く。

だからこそ、SCフライブルクがアトゥボルの後継者としてミオ・バックハウス（SVヴェルダー・ブレーメンから1200万ユーロ）を早い段階で確保したことは不思議ではなかった。アトゥボルはまだ去っていないにもかかわらず、だ。そうでなければ、ブライスガウのクラブは9月1日の移籍市場終了間際に退団が決まった場合、代役なしという事態に陥る危険があった。まして、アトゥボル売却で高額収入が見込まれるとなれば、SCFに対する要求移籍金も間違いなく上昇していたはずだ。

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FCバイエルンにも無縁ではない人物：ノア・アトゥボルの代理人は読みを誤った

だからこそ、アトゥボルが、あるいはそう仕向けられてしまったこの状況はなおさら驚きだ。彼、そしてとりわけ代理人が完全に読み違え、市場を過小評価していたのではないかという疑いは極めて濃厚である。各チームで与えられるポジションが少ないぶん、GK市場がもともと難しいということ自体は、誰にでも分かっていたはずだ。だが、ここまでの問題を見誤ったことは簡単には説明できない。

しかもアトゥボルの代理人事務所は、決して無名ではない。2026年1月、つまり移籍希望が明るみに出る数か月前から、彼はスター代理人アリ・バラト擁するEpic Sportsのサポートを受けている。この人物はFCバイエルンにとっても無名の存在ではない。 昨夏には、イラン人のバラトがニコラス・ジャクソンのチェルシーFCへの高額レンタル移籍を取りまとめたうえ、その後「アリ・バラトがゲームを再定義した」という見出しの、あまりに奇妙なプレスリリースで、何よりもまず自らを称賛した。この文書は移籍の公式発表からわずか13分後に出され、業界では通常そこまで詳細に公表されることのない数字まで盛り込まれていた。

今やバラトのもとには名の通った選手たちがずらりと集まっており、それだけにアトゥボルの件での見誤りは一層不可解に映る。加えて、2025年末にはイタリアのスポーツ紙『トゥットスポルト』から年間最優秀代理人賞まで授与されていた。2023年に続いて2度目であり、これにより同じく2度の受賞歴を持ち、長年CR7の代理人を務めたジョルジュ・メンデス（Gestifute）と肩を並べた。

それでも、プレミアリーグの「子どもの頃からの大ファン」であるクライアントに対し、島国行きの夢はまだ実現させられていない。ハルテンバッハによれば、アトゥボルはすでに移行段階にあり、「自らクラブと個人的な話し合いを進めている」という。だが期待されたドミノ効果は依然として起きておらず、彼の重要なポジションではこのまま起こらない可能性すらある。加えて、彼はそれでもなお新天地に一定の条件を求めている。報道によれば、ハル・シティとコヴェントリー・シティでは少なくとも一段格が下だったようだ。アトゥボルは両昇格組に断りを入れたとされる。

いずれにしても、最善の解決策を探す時間はもう長くは残されていない。そうでなければ、アトゥボルにはフライブルクのスタンドで失われた1年を過ごす危険がある。ドイツ代表のゴールにおける空席のナンバー1の座を目指し、新指揮官ユルゲン・クロップにアピールする機会すらないままに。そこまでは、彼と憧れの地との関係ステータスは「複雑な関係」のままだ。そしてその原因が、よりによってプレミアリーグそのものにある。



