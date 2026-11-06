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バイエルンのチーフスカウト、ニルス・シュマトケが1月末に予定より早くクラブを離れる。後任探しが進む一方、マックス・エーベルとクリストフ・フロイントの間には意見の相違があるようだ。

『ミュンヒナー・メルクーア』によると、スポーツディレクターのフロイントが、この重要なポストを担うシュマトケの後任探しを任され、クリストファー・ヴィヴェルを最有力候補に選んだという。

カールスルーエ出身の39歳は現在、あまり成果の上がっていないマンチェスター・ユナイテッドのスカウティングを統括している。過去にはRBザルツブルクのチーフスカウト、RBライプツィヒのチーム編成担当、チェルシーのテクニカルディレクターを務めた。フロイントとヴィヴェルは、ザルツブルクでともに働いた間柄だ。

しかし、tz／ミュンヒナー・メルクーアによると、ヴィヴェルの招聘に向けた動きは現在、下火になっているという。背景には、フロイントと名目上の上司であるスポーツ担当取締役エーベルとの意見の相違があるとされる。エーベルは、バイエルンの重要なポストに再びRB系列の出身者を起用することに納得していないという。

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バイエルンでのエーベルとフロイントの関係は？

エーベル自身にもRBでの経歴があることは、よく知られている。健康上の理由でボルシア・メンヒェングラートバッハのスポーツディレクターを退いてから約1年後、RBライプツィヒのスポーツ部門マネージングディレクターに就任。これに対し、本来はエーベルに好意的だったグラートバッハのファンから、とりわけ多くの批判が寄せられた。

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しかし、エーベルはわずか1年半でライプツィヒを離れた。その際にも、いくつかの騒動があった。バイエルンでは2023年5月にハサン・サリハミジッチが退任して以来、スポーツ担当取締役のポストが空席だったため、エーベルはたびたびミュンヘンへの移籍が取り沙汰されていた。最終的に2023年9月末、エーベルとRBライプツィヒは袂を分かち、その後クラブはエーベルに「コミットメントが欠けていた」と述べた。

そして2024年3月、エーベルはバイエルンのスポーツ担当取締役に就任した。それまでは、2023年夏にRBザルツブルクからミュンヘンにやって来たフロイントが、主にチーム編成を担っていた。

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最近、メディアでは両者の関係が「緊張している」とも評されていた。特にキッカーはこの点を大きく取り上げ、2026年4月には「望まぬ結婚」と表現し、両者の間にいくつかの意見の相違があると報じた。しかし、フロイントはこれを強く否定していた。

昨夏の記者会見では、内部対立の可能性を伝える報道について「私も驚いた」と語り、「一緒に仕事をするのは楽しい。重要なのは内部でどう機能しているかということで、そこは非常に、非常にうまくいっている」と強調した。

Getty Images

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シュマトケ退任でエーベルはバイエルンにおける最大の敗者となるのか？

実際に協力関係はうまく機能しており、エーベル、フロイント、そしてヴァンサン・コンパニ監督の連携が競技面で十分な成果を上げている。そのため数カ月前、フロイントに加え、クラブ内部で批判的な目も向けられていたエーベルの契約も延長された。

シュマトケの退任により、特にエーベルは信頼する人物を失う。バイエルンのスポーツ担当取締役は、友人であるヨルク・シュマトケの息子を内部で常に後押しし、2027年夏までの契約延長を実現させたとされる。そもそも2024年10月にシュマトケをミュンヘンへ招いたのもエーベルだった。

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しかし、バイエルン内部では数カ月前からシュマトケに対して極めて厳しい見方が示されており、2027年1月末での早期の契約終了に至った。シュマトケがクラブの内部情報をメディアに漏らしたとの噂まで浮上した。ただ、この疑惑について37歳のシュマトケは木曜夜、LinkedInへの投稿で強く否定した。

「私は機密情報をメディアに渡したことは一度もありません。ミュンヘンでも、ほかのどこでもありません。私が責任を負う立場にあった人たちをおとしめたこともありません」とシュマトケは明言し、こう続けた。「私は要求水準が高く、質に関わることでは扱いにくい面もあります。しかし、敬意を欠くことはありません。そして、報じられたことはどれ一つとして、私がバイエルンを離れる理由とは少しも関係がありません。内部の出来事について公の場で話すことはしません。これまで在籍したどのクラブでもそうしてきましたし、今後も変わりません」