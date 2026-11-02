これ以上、容赦のない日程はないだろう。バイエルンはブンデスリーガの上位対決でドルトムントと2-2で引き分け、複数の選手を負傷で失った。そして火曜日に待ち受ける次の相手は、欧州屈指の手ごわいチームとして知られるアトレティコ・マドリーだ。ヴィキング・スタヴァンゲル、アーセナルと2試合続けて引き分けたバイエルンは、チャンピオンズリーグのラウンド16への直接進出を懸けた戦いで、どうしても勝利が必要となる。

とりわけ攻撃陣の人員状況は深刻だ。主力7人のうち4人が欠場確実で、さらに1人の出場が疑わしい。ルイス・ディアス（筋束断裂）は11月末まで復帰できない見込みで、ジャマル・ムシアラ（筋繊維断裂）は今週土曜日のマインツ05戦で復帰する可能性がある。ドルトムント戦では、イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリがともに前半のうちに交代を余儀なくされ、バイエルンは日曜日に両選手の診断結果を発表した。

サイバリは右足首の脛腓靱帯を断裂。すでに手術を受け、約3カ月の離脱が見込まれる。ニャブリは左太もも裏の筋肉を負傷し、離脱期間は1～2カ月になる見通しだ。ドルトムント戦ではマイケル・オリーズも膝に問題を抱えて交代した。バイエルンは同選手について発表しておらず、アトレティコ戦への出場は不透明だ。

オリーズも欠場する場合、残るのはセンターフォワードのハリー・ケインと、ドルトムント戦で全体的に不運なプレーに終始し、PKも失敗したケインに加え、レナート・カールだけとなる。カールは現在、自身を巡る激しい議論にさらされており、ドルトムント戦ではアディショナルタイムに決勝点のチャンスを逃すなど、調子を模索している。

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バイエルンの攻撃陣に、アーロン・ダンクスが残された選択肢は？

バイエルンの4-2-3-1では、これで攻撃陣の2枠が空くことになる。暫定監督のアーロン・ダンクスは、そこに本来は守備的なポジションの選手を起用するとみられる。左ウイングにはアルフォンソ・デイヴィス、トップ下にはナサニエル・ブラウンかトム・ビショフが先発する可能性がある。

こうした人員不足のときこそ、多くの選手を複数のポジションで起用できることがバイエルンの強みとなる。マックス・エーベルら強化部門は、移籍市場での方針が正しかったと感じていいだろう。選手を日頃から異なるポジションで試してきたコーチ陣も同様だ。デイヴィス、ブラウン、ビショフにとって、想定される役割は未知のものではない。柔軟性の好例がコンラート・ライマーだ。ジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロビッチの不在時には最近、セントラルミッドフィルダーでプレーし、ドルトムント戦では右サイドバックで輝いた。左サイドでもプレーできる。

したがって、アトレティコ戦の先発メンバーは、最終的にはある程度そろえられそうだ。問題は、そうなるとダンクスに対応の余地がほとんど残らないことだ。新たな負傷にも、試合展開の変化にも対応しにくい。ベンチに置ける実績ある選択肢は、先発メンバー次第でビショフかブラウン、DFの伊藤洋輝、サシャ・ボエ、ヨナタン・ター、あるいはキム・ミンジェとなる。加えて、最近は継続してメンバー入りしている若手のダビド・サントス・ダイバーとティム・ビンダーがいる。

ダンクスはプレシーズンに評価を高めた選手を思い出し、バスティアン・アソモを招集するかもしれない。まだ16歳のセンターフォワードは当時、驚くほど成熟し、それでいて新鮮なプレーで注目を集め、2得点も挙げた。土曜日にはバイエルンのリザーブチームがTSVランツベルクと5-5で引き分けた激戦で、アソモが2得点を記録。今季はまだトップチームのメンバーに選ばれていないが、少なくとも興味深いジョーカーの選択肢にはなる。

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バイエルンは冬の移籍市場で補強すべきか？

なお、GKヨナス・ウルビヒもドルトムント戦で負傷した。カーニー・チュクエメカとの衝突後のウルビヒは、エーベルによると「とても結婚式に行くような様子には見えなかった」という。一方、正守護神のマヌエル・ノイアーは、アトレティコ戦での復帰に望みを懸けている。スタジアムを後にする際には「そう願っている」と語った。

負傷者が相次ぐなか、ドルトムント戦後には、選手層の薄さと冬の追加補強で陣容を厚くすべきではないかという議論が当然のように起きた。ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは、その問いを投げかけるには「早すぎる」と考えている。エーベルも「今、5人が半年間離脱するわけではない」と付け加えた。ただ、不吉なことを口にしてしまうのは避けたかったのか、念のためすぐに拳で自分の額をたたいた。そもそもバイエルンは、クラブの若手に大きく飛躍するチャンスを与えるため、意図的に少数精鋭の陣容を選んでいた。昨季はカール。今度はビンダー、ダイバー・サントス、あるいはアソモかもしれない。

一方、ケインはこの深刻な状況にも前向きな面を見いだしている。「3月や4月に起きるよりは、今起きる方がいい。もちろん、起きないことを願う。でも、サッカーの歴史を見れば、けがは繰り返し起きるものだと分かる」。現在のバイエルンがこれほど不運なら、シーズンの重要な局面に向けて、かなりの幸運が蓄えられているのかもしれない。バイエルンの足を引っ張っているのは負傷だけではない。ヴァンサン・コンパニ監督の髄膜への刺激症状やキミッヒの父親の死といった、深刻な出来事も重なっている。