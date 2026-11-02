これほど容赦のない日程はないだろう。FCバイエルンはボルシア・ドルトムントとのブンデスリーガ上位対決を2-2で引き分け、複数の選手が負傷した。そして、火曜日に待つ次の相手は誰か。欧州屈指の手ごわいチームとして知られるアトレティコ・マドリーだ。ヴァイキング・スタヴァンゲル、アーセナルとの2試合を引き分けたバイエルンは、チャンピオンズリーグのラウンド16に直接進出するため、どうしても勝利が必要となる。

試合を前に、選手の起用状況は特に攻撃陣で深刻だ。主力7人のうち4人の欠場が確実で、1人の出場が不透明となっている。ルイス・ディアス（筋束断裂）の復帰は11月末になる見込みで、ジャマル・ムシアラ（筋繊維断裂）は次の土曜日のマインツ05戦で復帰するとみられる。ドルトムント戦ではイスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリが前半のうちに交代を余儀なくされ、FCバイエルンは日曜日に両選手の診断結果を発表した。

サイバリは右足首の脛腓靱帯を断裂し、すでに手術を受けた。約3カ月の離脱となる見込みだ。ニャブリは左太もも裏の筋肉を負傷し、離脱期間は1～2カ月になるとみられる。ドルトムント戦ではマイケル・オリーセも膝の問題で負傷交代している。FCバイエルンはオリーセの状態について発表していないが、本人は月曜日、膝にサポーターを着けて練習に復帰した。アトレティコ戦には出場できる可能性がありそうだ。

このフランス人選手を除いて残るのは、センターフォワードのハリー・ケインとレナート・カールだけだ。ケインはドルトムント戦で全体的に不運なパフォーマンスに終わり、PKも失敗した。一方のカールは現在、自身をめぐる激しい議論にさらされており、ドルトムント戦ではアディショナルタイムに決勝点のチャンスを逃すなど、調子をつかめずにいる。

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FCバイエルン、アーロン・ダンクスに残された攻撃陣の選択肢は？

バイエルンの4-2-3-1では、攻撃陣に2つの空きが生じることになる。暫定監督のアーロン・ダンクスは、そこに本来は守備的なポジションの選手を起用する可能性が高い。左ウイングではアルフォンソ・デイヴィス、トップ下ではナサニエル・ブラウンかトム・ビショフが先発するかもしれない。

こうした選手層が厳しい状況だからこそ、多くの選手を複数のポジションで起用できることがFCバイエルンにはプラスとなる。マックス・エーベルら強化部門は移籍戦略が実を結んだと感じられるだろうし、コーチ陣も選手を日頃から異なるポジションで試してきた成果を感じられるだろう。デイヴィス、ブラウン、ビショフにとって、想定される役割は未知のものではない。柔軟性の好例がコンラート・ライマーだ。最近はヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチの不在時に中央の中盤でプレーし、ドルトムント戦では右サイドバックで輝いた。左サイドでもプレーできる。

したがって、アトレティコ戦の先発メンバーは最終的に、どうにか形にはできそうだ。問題は、その後にダンクスが対応できる余地がほとんどないことだ。新たな負傷者が出た場合も、試合展開が変わった場合も同様だ。ベンチに残る実績ある選択肢は、先発の人選次第でビショフかブラウン、そしてDFの伊藤洋輝、サシャ・ブイ、ヨナタン・ター、キム・ミンジェとなる。さらに、最近は定期的にメンバー入りしている若手のデイビッド・サントス・ダイバーとティム・ビンダーもいる。

ダンクスはプレシーズンに評価を高めた若手を思い出し、バスティアン・アッソモを加えるかもしれない。まだ16歳のセンターフォワードは、当時、驚くほど成熟し、それでいて新鮮さも感じさせるプレーで注目を集め、2ゴールも決めた。土曜日には、バイエルンのリザーブチームがTSVランツベルクと5-5で引き分けた激しい一戦で2得点を記録した。今季はまだトップチームのメンバーに一度も選ばれていないが、少なくとも興味深い途中出場の選択肢にはなる。ただし、火曜日のアトレティコ戦に関しては、トップチームでの最初のチャンスを引き続き待たなければならない。月曜日にマドリードへ向かったドイツ最多優勝クラブの遠征メンバーに、アッソモの名前はなかった。

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FCバイエルンは冬の移籍市場で補強が必要か？

なお、GKヨナス・ウルビヒもドルトムント戦で負傷した。カーニー・チュクウェメカと衝突した後のウルビヒは、エーベルによれば「結婚式に行くような顔にはとても見えなかった」という。一方、正守護神マヌエル・ノイアーはアトレティコ戦での復帰に望みをかけている。スタジアムを後にする際、「そう願っている」と話した。

相次ぐ離脱者を受け、ドルトムント戦後には少人数の選手層をめぐり、冬の移籍で選手を加えて厚くすべきではないかという議論が当然のように持ち上がった。最高経営責任者のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、その問いを投げかけるには「早すぎる」とする。エーベルも「今、5人が半年間離脱するというわけではない」と付け加えた。ただ、縁起の悪いことは言いたくなかったのか、念のためすぐにこぶしで自分の額をたたいた。そもそもクラブは、下部組織の若手に大きく飛躍するチャンスを与えるため、意図的に少人数の陣容を選んでいた。昨季はカール。そして今季は、ビンダー、ダイバー・サントス、あるいはアッソモかもしれない。

一方、ケインはこの深刻な状況にも前向きな面を見いだしている。「3月や4月に起きるよりは、今起きた方がいい。もちろん、けが人が出ないことを願っている。でも、サッカーの歴史を見れば、けがは繰り返し起こるものだと分かる」。現在これほど不運に見舞われているFCバイエルンには、シーズンの重要な局面に向けて、かなりの幸運が蓄えられているのかもしれない。バイエルンの足を止めているのは負傷者だけではない。ヴァンサン・コンパニ監督の髄膜の刺激症状や、キミッヒの父親の死といった深刻な出来事も重なっている。