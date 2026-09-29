欧州連盟の公式発表によると、RBライプツィヒは現在進行中の長期の代表ウィーク期間中、招集された計16選手に対する補償として、換算で35万3000ユーロを受け取る。

これにより、ザクセン州の同クラブは欧州の全クラブの中で最も高額の支払いを受けたクラブとなった。総額3150万ユーロが、611の異なるクラブに分配された。ネーションズリーグの2024/25シーズンと2026/27シーズンの2大会分については、総額1億400万ユーロが計上されている。

バイエルン・ミュンヘンやボルシア・ドルトムントなど、他のドイツ勢が何位だったのかについて、UEFAは声明の中で明らかにしなかった。UEFAクラブ利益還元プログラムの枠組みでは、クラブは出場した選手1人につき1試合あたり3845ユーロを受け取る。

一方、2028年欧州選手権（予選を含む）については、選手1人あたり1日ごとを基準とした補償が支払われる。UEFAによると、この点に関してクラブが受け取ることのできる総額は1億4000万ユーロだという。つまり、欧州連盟はネーションズリーグの2024/25シーズンと2026/27シーズン、そしてEURO2028に向けて、総額2億4400万ユーロを分配することになる。

「クラブ利益還元プログラムは、代表チームの成功に対してクラブが果たしている重要な貢献を評価するものだ。このプログラムの枠組みの中で、我々はUEFA EUROとUEFAネーションズリーグの収益の一部を、欧州全土のクラブへ分配している。プロクラブだけでなく、アマチュアクラブも対象だ」と、UEFAのアレクサンデル・チェフェリン会長は述べた。

European Football Clubs（EFC）会長のナセル・アル・ケライフィ氏は、「クラブ利益還元プログラムは、UEFAとEFCの戦略的パートナーシップにおいて非常に重要な要素だ。その規模と効果は明白で、今回の最初の支払いによって600を超えるあらゆる規模のクラブが恩恵を受けている。これにより、クラブが国際サッカーに対して果たしている重要な貢献が評価される」と語った。