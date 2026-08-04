ノア・アトゥボルが今の自身の日常をまったく違う形で思い描いていたことは、公然の秘密だ。チームメートたちが最近、絵のように美しいアルプスの景色の中で新シーズンに向けた準備を進める一方で、彼はただ一人、現所属先であるSCフライブルクの練習場に残っていた。契約満了の1年前に移籍希望を伝えてから数カ月が経った今も、欧州のトップクラブ――できればイングランド――にたどり着くという目標からは、ほど遠い場所にいる。

24歳の彼は、自らの条件に見合う新クラブをいまだ見つけられていない。近いうちの解決も見えていない。DFBの将来を担う希望と見なされる高い才能を持つGKは、大きく読みを誤った。「この特殊なGK市場で動きが出るのがどれだけ遅いか、もしかすると我々全員が少し見誤っていたのかもしれない」と、SCのスポーツディレクターであるクレメンス・ハルテンバッハは先日、kickerにそう総括した。

苦戦しているのはアトゥボルの移籍先探しだけではない。そのことは、ほかの著名な例を見ても明らかだ。マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのアヤックスへのレンタル移籍成立は数週間にわたって長引いており、それまで無所属だったシュテファン・オルテガは一見すると異例のオリンピアコス・ピレウス移籍を実現。さらにアレクサンダー・ニューベルもトップリーグのいずれかに落ち着くことはできず、やや驚きをもってベシクタシュ・イスタンブールと契約した。

GK市場が単純に飽和状態にある、という一見もっともな見方だけでは不十分だ。クラブレベルで高い才能を持つ守護神たちが、見かけ上はより小さな規模で妥協せざるを得ない、あるいは完全に取り残されかねない状況には、複数の要因が決定的な役割を果たしている。

停滞するGK市場：最大の問題はイングランドにある

動きが欠けている最大の原因は、何よりもまずイングランドにある。より正確に言えばプレミアリーグであり、この点はマルクス・クレシェも最近kickerで触れていた。「どのクラブもまず売却しなければならないことが分かる。イングランドの買い手市場が本格的に動き出すのはまさに今からだ。彼らが資金を市場に持ち込む。他の国々は、もはや本当に大きなお金を市場に持ち込んでいない。バイエルンは今投資したが、あれは我々の業界のトップで、前提条件が違う。他のすべてのクラブは収入を必要としているから売却を待っている。我々はすでに8000万ユーロ超の収入を得ており、それが加入面の移籍にも確実に役立った」と、フランクフルトのスポーツ担当取締役は語った。

クレシェが言及していたのは、決してGK市場だけではなく、世界全体の市場だ。絶対的なトップクラブを除けば、他のすべてのリーグはある意味でイングランド次第となっている。スペイン、フランス、イタリアの多くの中堅・下位クラブは、バルサ、レアル、インテル、PSGのような絶対的トップクラブを除けば、GKであれフィールドプレーヤーであれ、市場に変化をもたらすドミノ効果を引き起こすような選手を獲得する力がそもそもない。

興味深いのは、SPOXの情報によれば、プレミアリーグでは控えGKですら他のトップリーグの正GKより多くの給与を得ている点だ。イングランド市場が目を覚まして初めて、最も多くの資金が一種の滝のように他リーグへ流れ、さまざまな市場へ分配される。下部リーグにまでだ。もっとも、イングランドでは伝統的に反応がかなり遅く、それはこれまで比較的静かな移籍市場にも表れている。サッカーで「夏枯れ」として知られる現象は、移籍市場にも同じように当てはまる。

Getty Images

異常な不均衡：マンチェスター・シティの控えGKが4000万ユーロ超で移籍へ

その不均衡を示すもう一つの証拠が、ジェームズ・トラッフォードの移籍だ。複数のメディア報道が一致するところによれば、リーズ・ユナイテッドからマンチェスター・シティへ4000万ユーロを大きく超える金額が支払われるという。彼はジャンルイジ・ドンナルンマの第一控えであり、2025年夏に復帰して以降、ナンバー2という立場でありながら、それでも育成元クラブのゴールを17試合で守った。もっとも、その出場時間は、スカイブルーズが当時22歳だった彼をFCバーンリーから契約解除条項によって獲得する際に支払った3120万ユーロという異常な高額を正当化するものではない。それでもマンチェスター・シティは、この短いインテルメッツォを経てしっかりとした移籍益を手にすることになる。

代役としては、オリンピック・マルセイユのルジが加入する見込みで、34歳となった今、キャリアの終盤でもう一度大きく稼ぐ形になる。ただし、フライブルクに約2000万ユーロをもたらすとされるアトゥボル級の新たな正GKを、フランスで資金力を欠くこの名門クラブがマンチェスターからの比較的少額の数百万ユーロで獲得することはできない。代わりに、1段か2段下の棚から探すことになる。

ルジに当てはまることは、ある意味でニューベルにも当てはまる。直近では3年間VfBシュトゥットガルトへレンタルされていたこのW杯メンバーも、トップリーグを離れてベシクタシュ・イスタンブールへ移った、その意外性と同時に懐疑的な見方も伴った移籍において、金銭面が最重要の役割を果たした。希望していたイングランドでは市場がなかった。一方で、イングランド以外のクラブは移籍金と高額年俸を含むパッケージ全体を到底負担できなかった。

給与面での不足を埋めるため、彼はFCBからの補填金にまでこだわったとも伝えられている。一方、近年やや低迷していたこのトルコのトップクラブの資金源は、最大4億ユーロの売上をもたらす見込みの不動産建設プロジェクトだという。SPOXの情報では、トルコの大都市への移籍は、潤沢な資金と欧州カップ戦出場候補でのレギュラー確保という両面から最終的に合意に至った判断だった。オルテガの場合と似ている。

資金の蛇口が閉まる：サウジアラビアはもはやイングランドの代替ではない

つまり、使える資金が少ない者に残された選択肢は一つしかない。すばやく主導権を握ることだ。ドイツではこのパターンが何年も前からはっきり見て取れる。資金面で群を抜くFCバイエルンでさえ、加入面ではナサニエル・ブラウンとイスマエル・サイバリの獲得によって早々に移籍活動を終えており、予想に反して大物スターの誰かが退団しない限り、これを変えることはないだろう。

移籍市場の停滞をさらに長引かせた要因として、W杯もあった。焦点はアメリカに向いていた。選手も代理人もまず休暇を取っており、今になって徐々に日常業務へ戻ってきているからだ。加えて、サウジアラビア市場も目に見えて変化した。資金力のあるシェイクたちは資金の蛇口を閉めたようで、それによってイングランドに代わる市場が消えた。そのことを裏づけるのが、クリスティアーノ・ロナウドのクラブであるアル・ナスルをめぐる最近のうわさだ。それによれば、砂漠の国の政府系投資ファンド（PIF）が、巨額の負債を理由に同クラブへ移籍禁止処分を科したという。債務は1億8700万ユーロをわずかに超える規模だとされる。

経験則上、移籍市場が本当に再び動き出すのは8月中旬になってからだ。各リーグで選手たちがプレーを見せ、アピールできるようになってからである。放出側のクラブに残される後釜探しの時間はその分少なくなり、それがまた価格上昇を招く。ここ数年繰り返されてきたシナリオであり、もちろん今回もまた、様子見を続けるイングランドのクラブに有利に働く。

だからこそ、SCフライブルクがアトゥボルがまだ去っていない段階で、早々にミオ・バックハウス（SVヴェルダー・ブレーメンから1200万ユーロ）を後継者候補として確保したことも不思議ではなかった。そうでなければ、ブライスガウのクラブは9月1日の移籍市場終了直前に退団が起きた場合、代役不在に陥る危険を抱えていたはずだ。とりわけ、アトゥボル売却による高額収入が見込まれるとなれば、SCフライブルクに対する移籍金要求も間違いなく上昇していたはずだからだ。

Getty Images

FCバイエルンにとっても無名ではない：ノア・アトゥボルの代理人は読み違えた

だからこそ、アトゥボルが自ら、あるいはそう仕向けられて入り込んだこの状況はなおさら驚きだ。彼、そしてとりわけ代理人たちが完全に読みを誤り、市場を見誤ったのではないかという疑念は、極めて自然なものだ。GK市場が、各チームで与えられるポジションの少なさゆえに一般的にやや難しいことは、誰の目にも明らかだったはずだ。しかし、ここまで示されてきた問題をこれほどまでに見誤った理由を説明するのは難しい。

しかも、アトゥボルの代理人事務所は無名ではない。2026年1月から――移籍希望が明らかになる数カ月前から――彼はスター代理人アリ・バラトを擁するEpic Sportsに所属しており、バラトはFCバイエルンにとっても知られた存在だ。昨夏には、このイラン人代理人がニコラス・ジャクソンのチェルシーへの高額レンタル移籍をまとめ上げ、その後「アリ・バラトがゲームを再定義した」という、あまりにも奇妙な見出しのプレスリリースで何よりもまず自らを称賛した。この文書は移籍の正式発表からわずか13分後に出され、業界では通常そこまで詳細に公表されることのない数字まで含まれていた。

現在バラトのもとには名の通った選手たちが数多く集まっており、それだけにアトゥボルのケースでの見誤りはなおさら不可解に映る。さらに、2025年末にはイタリアのスポーツ紙『トゥットスポルト』から年間最優秀代理人賞まで授与されていた。2023年に続いて2度目であり、これによって同じく2度の受賞歴を持ち、長年CR7の代理人を務めたジョルジュ・メンデス（Gestifute）と肩を並べた。

しかし、プレミアリーグの「子どもの頃からの大ファン」だという顧客に、そのイングランド行きの夢を今のところかなえることはできていない。ハルテンバッハによれば、アトゥボルはすでに移行段階にあり、「自らクラブと個人的な会談も行っている」という。だが、期待されたドミノ効果は依然として起きておらず、この重要なポジションでは今後も起きない可能性がある。加えて、彼はそれでもなお新天地に一定の条件を求めている。報道によれば、ハル・シティとコヴェントリー・シティは少なくとも彼にとって一段格が下だった。アトゥボルは両昇格クラブに断りを入れたとされている。

いずれにせよ、最善の解決策を探す作業にこれ以上長く時間をかけることはできない。そうでなければ、アトゥボルにはフライブルクのスタンドで失われた1年が待っている。ドイツ代表ゴールの空席となっているナンバー1の座に向けて、新代表監督ユルゲン・クロップに自らをアピールする機会もないままに。それまでは、憧れの地との関係ステータスは「複雑なまま」だ。そして皮肉にも、その原因はプレミアリーグそのものにある。



