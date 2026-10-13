始まりは、いら立ちだった。8月19日、バルセロナはジョアン・カンセロを再び新加入選手としてお披露目するつもりだった。背番号「2」のユニフォームを含む一式を身にまとったポルトガル代表選手は、ジョアン・ガンペール杯を前にカンプ・ノウを歩き、直前に加入したワールドカップ王者のワールドカップ王者ロドリとともにファンの前に姿を見せようと、今か今かと待ち構えていた。

しかし、アル・アハリに2-1で勝利したその夜、実現はしなかった。カンセロがピッチに出ようとする直前、呼び戻されたのだ。映像には、憤慨した守備選手がスタジアム内部の通路で激しく身ぶりを交え、両腕を宙に突き上げた末にロッカールームへ足早に戻る姿が映っていた。その後、私服姿でスタンドに座った。

背景には、バルセロナの幹部がカンセロの移籍を間に合うよう成立させようと、最後まで努めていたことがある。しかし、書類の手続きは終わっておらず、事務上の障害もいくつか残っていた。守備選手はもう少し待たねばならず、翌日になってようやくスペイン王者の新加入選手として正式に発表された。

書類手続き、バルセロナ、そしてカンセロ移籍の難航した最終段階。どこかで聞いた話ではないか。1月中旬にも、バルサが当時の所属先だったサウジアラビアのアル・ヒラルから再び半年間の期限付きで獲得しようとした際、問題が起きていた。ブラウグラナはSNSの公式アカウントで移籍を発表したが、ほどなくして移籍成立の投稿を取り下げた。クラブはアス紙に対し、「移籍の重要な詳細をすべて詰めないまま」、カンセロの獲得を早まって正式発表したと、控えめに認めた。

夏と同じく、1月もほどなくしてハッピーエンドを迎え、カンセロは正式にハンジ・フリック監督のチームの一員となった。ちなみに、これで通算3度目だ。2023-24シーズンにもバルサはカンセロを期限付き移籍でカタルーニャへ迎えており、当時の所属元はマンチェスター・シティだった。ただ、今回は長期的な所属になる見込みだ。

ジョアン・カンセロのバルセロナとの契約はいつまで？

カンセロと有力代理人のジョルジュ・メンデスはアル・ヒラルに強硬に迫り、サウジ・プロリーグの強豪クラブとの契約解除を押し切ったという。カンセロはトレーニングキャンプを欠席するなどし、バルサのスポーツディレクター、デコには「バルセロナに行くか、1年間プレーしないかのどちらかだ。私はずっとこのクラブに親近感を抱いてきた」と伝えたという。移籍金なしでの加入が実現し、2029年までの契約にサインした。

ようやく自身の将来を長期的にはっきりさせるまで、カンセロを支えたのは、最も大切にする二つの信条、信念と立ち直る力だった。本人にとって譲れないものであり、首の後ろには英語で「Faith」「Resilience」の文字と十字架をタトゥーとして刻んでいる。

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バルセロナでの経験がある新加入選手に、適応の時間は事実上必要なかった。王者がラ・リーガの新シーズンにロケットスタートを切り、バルサでは誰もがラミン・ヤマルの才能、ラフィーニャの驚異的な決定力、新加入のカリム・アデイェミとアンソニー・ゴードンのスピード、あるいは中盤でのロドリのボール扱いの確かさを称賛している。だが、ブラウグラナの並外れたパフォーマンスに対するカンセロの貢献も、どれほど高く評価してもしすぎることはない。

32歳のカンセロは公式戦8試合中7試合に出場し、直近4試合のうち3試合で先発した。得点に絡むプレーも3つ記録している。特筆すべきは、今に始まったことではないものの、その多才さだ。フリック監督は今季、カンセロを本職の右サイドバックに加え、左サイドバック、右ウイングでも起用している。ボールタッチ、視野、賢い動き出しを備え、円滑に機能するチームに完璧にフィットしている。指揮官は、カンセロがバルサのプレーにもたらす「素晴らしい技術」と「強い情熱」を称賛する。

ジョアン・カンセロ、スーパーゴールを連発

カンセロは先ごろの長期にわたる代表戦期間にも絶好調ぶりを示し、ポルトガル代表としてデンマーク戦（4-2）、ノルウェー戦（2-1）の両方で得点した。これで今季の公式戦での得点は3つとなり、そのすべてが文句なしのスーパーゴールだ。最初は9月中旬、バルサがラシン・サンタンデールに7-2で大勝した試合で、遠距離からクロスバーの下へ突き刺した強烈なシュートだった。シュート速度は時速128.5キロを記録し、ラ・リーガの月間ベストゴールに選ばれた。

続くデンマーク戦では、ポルトガル代表のユニフォームを着て、ペナルティーエリア内で受けた巧みなパスを、飛び出してきたGKマッズ・ヘルマンセンの頭上を越す、技術を要するループシュートで仕留めた。その数日後のノルウェー戦では、17メートルの距離から弾んだボールを右足の甲に滑らせるように当て、ゴールの隅へたたき込んだ。さらに、ポルトのエスタディオ・ド・ドラゴンでは、かつてベンフィカでプレーしたカンセロに観客がスタンディングオベーションを送った。いずれも、今のカンセロが自信に満ちあふれていることを示す出来事だ。

かつてのバイエルン・ミュンヘンでは、このような傑出した状態のカンセロを目にする機会はごくわずかだった。2023年1月末、バイエルンはマンチェスター・シティからカンセロを期限付き移籍で獲得し、かなりの驚きを呼んだ。当初は一般に移籍市場での大手柄と受け止められたが、最終的にはまずまずの期限付き移籍に落ち着いた。それ以上でも、それ以下でもない。ユリアン・ナーゲルスマン監督と後任のトーマス・トゥヘル監督の下、波乱に満ちたシーズン後半戦で見せたバイエルンでのパフォーマンスは、最高級とは言えなかった。それでも、24試合で1ゴール、7アシストという数字は十分に見せられるものだ。

そして少なくとも、最終節にはボルシア・ドルトムントとの優勝争いを劇的に制し、ハッピーエンドを迎えた。ただ、バイエルンが7000万ユーロの買い取りオプションを行使しないことは、比較的早い段階で明らかになった。確かに高額だったが、バイエルン首脳陣は値下げ交渉も試みなかった。クラブ内の全員がカンセロを評価していたわけではないとされ、ビルト紙によれば、時に予測のつかない行動として表れる気性の激しさにも懐疑的だったという（ジョゼップ・グアルディオラもおそらく同意するだろう）。こうしてカンセロは一時マンチェスターに戻り、ドイツの最多優勝クラブからはXへの2文の投稿で、比較的そっけなく送り出された。

バイエルンはなぜジョアン・カンセロを完全移籍で獲得しなかったのか？

トゥヘル監督はその夏、カンセロの退団に「サッカー面での理由はなかった」と説明した。「彼は素晴らしいサッカー選手だからだ」。しかしバイエルンは、ラファエル・ゲレイロを移籍金なしで獲得したことでサイドバックの陣容は整ったと考えていた。加えて、アルフォンソ・デイヴィスも長期離脱から復帰し、才能ある下部組織出身のヨシプ・スタニシッチも控えていた。「つまり、ポジションと財政の問題だった」とトゥヘル監督は語った。

カンセロ自身は後に、ドイツでの経験は「思っていたより厳しかった」と語っている。「ブンデスリーガは実際より簡単で、バイエルンはもっと圧倒的に支配すると思っていた。特に10年連続で優勝していたからだ」。一方で、バイエルンには良い思い出があるという。「私が在籍した6カ月間に多くを与えてくれたクラブだ。素晴らしい選手たちと関わることができたし、クラブも見事だった」

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こうしてミュンヘンでの日々は、出来事の多いカンセロのキャリアの短い一章にとどまった。高いレベルで世界を渡り歩き、前述のクラブに加えてバレンシア、ユヴェントス、インテルでもプレーした。欧州5大リーグのうち4リーグで優勝を果たした初のプロ選手にもなった。

それでも、今ほど好調だった時期はめったにない。今のカンセロにいら立ちとは無縁だ。もっとも、ポルトガル代表での4試合の（長い）出場を経て、フリック監督は直近の週末、ヘタフェに3-0で勝利した試合で休息を与えた。バルセロナには、これから非常に厳しい日程が待つ。カンセロとチームメートは火曜夜のチャンピオンズリーグ、ガラタサライとのアウェー戦後、4週間弱の間にレアル・ベティス、PSG、レアル・マドリー、アラベス、アストン・ヴィラ、アトレティコ・マドリーと対戦する。

ジョアン・カンセロの成績：