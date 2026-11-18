共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

レヴァークーゼンが、ブンデスリーガのライバルであるボルシアMGのMFワエル・モヒヤの獲得に動いている。『スポルト・ビルト』が報じた。

同誌によると、レヴァークーゼンは17歳の逸材の獲得に「本腰を入れて」おり、モヒヤが所属する代理人事務所CAA Stellarの担当者、ティース・ブリーマイスターにすでに関心を伝えたという。クラブは同代理人と良好な関係にある。次には得点が予定されており、そこで話が「具体的」になるという。その後、レヴァークーゼン側はモヒヤの家族とボルシアMGの関係者に接触する予定だ。

攻撃的な選手であるモヒヤと、ライン川流域の隣接クラブであるボルシアMGとの契約は2028年まで。ボルシアMGはこの逸材との契約延長を望んでいるものの、2部ブンデスリーガへの降格が迫るなど先行きの見えないチーム状況を踏まえると、実現は難しそうだ。こうした背景から、契約満了の1年前に移籍する可能性も十分にある。

モヒヤの移籍金は2000万ユーロと見積もられているが、ボルシアMGは「さらに多くを得よう」としているという。その後押しとなりそうなのが、ほかの有名クラブからの関心だ。RBライプツィヒ、ドルトムント、バイエルン・ミュンヘンの関係者も、すでにモヒヤについて「問い合わせた」とされる。 バイエルンについては、代表戦による中断期間に入る直前、スポーツ担当役員のマックス・エベール（53歳）が 「バイエルンはドイツの若い才能を全員チェックしている。彼のことを詳しく見ている。ただ、本人とも、代理人事務所とも、ボルシアMGとも、まったく話をしていない」と語っていた。

広告 広告

一方、『スポルト・ビルト』によれば、ミュンヘンからの関心は、ほかの多くの選手の場合とは異なり、激しいポジション争いがあってもモヒヤにとって「敬遠する理由」にはならないという。バイエルンはルイス・ディアス（29歳）の代役を探しており、モヒヤもディアスと同じ左ウイングを主戦場としている。

Related Topics

一方のレヴァークーゼンは、この10代の選手の獲得に自信を持っている。2023-24シーズンに2冠を達成した同クラブは、モヒヤの高額な移籍金を支払う用意がある。また近年、ほかのビッグクラブが関心を寄せる有望選手を、レヴァークーゼンは何度も獲得してきた。若くしてベルリンから加入したイブラヒム・マザ（20歳）とケネット・アイヒホルン（17歳）がその例だ。

モヒヤにとっての好例、フロリアン・ヴィルツ

ボルシアMGの本拠地メンヒェングラートバッハとレヴァークーゼンは距離が近く、モヒヤが今の生活環境を離れずに済むこともレヴァークーゼンに有利に働く。さらに同クラブは、現在プレミアリーグで活躍するフロリアン・ヴィルツ（23歳、リヴァプール）やカイ・ハヴァーツ（27歳、アーセナル）らの例で、トップクラブへ移籍するための理想的な足掛かりとなり得ることを示している。

広告

加えて、レヴァークーゼンの攻撃陣には中期的な編成上、流動的な部分がある。 マザは契約延長に近づいているとされる一方 、契約満了が迫るヨナス・ホフマン（34歳）は退団を認められる見通しだ。かつて大型補強の目玉だったマリク・ティルマン（24歳、契約は2030年まで）も、適切なオファーがあれば冬にも放出される可能性がある。マルタン・テリエ（29歳、契約は2029年まで）とエリエス・ベン・セギル（21歳、契約は2030年まで）の今後も不透明だ。

Getty Images

ボルシアMGがモヒヤへの適切なオファーに対して交渉に応じる可能性は、スポーツディレクターのルーヴェン・シュレーダーが先ごろSport1の『ドッペルパス』で示唆した。「一つはっきりしている。彼が一生ボルシアMGでプレーするわけではない。移籍で収益を上げなければならないという流れは止められない」と、攻撃の逸材の将来について語っている。

広告

今季ここまで極めて期待外れの結果が続き、負傷者にも悩まされているボルシアMGにあって、モヒヤは数少ない希望の一人だ。ブンデスリーガ最下位のチームで、17歳のモヒヤはリーグ戦9試合に出場して2得点1アシストを記録。特にシュトゥットガルトに3-2で勝利した試合では輝きを放った。

ユルゲン・クロップがワエル・モヒヤを絶賛

年代別代表のモヒヤは先ごろ、ユルゲン・クロップ監督率いるA代表のメンバーにも入った 。事前の取り決め通り、Serien戦（3-1）とオランダ戦（5-0）の代表戦には出場しなかったが、クロップ監督に強い印象を残す機会を生かした。

広告

オランダ戦勝利後、ドイツ代表監督は 、ARDの司会者エスター・ゼドラチェクにチームについて「今回の代表活動では、ここにいる全員を試合に出した。出場に値する選手たちだ。ワエルを除いてね」と語った。クロップ監督は笑みを浮かべ、「それも楽しみだ！」と続けた。何が「楽しみ」なのかとゼドラチェクに尋ねられると、「彼は素晴らしいサッカー選手だからだ。思っていた以上にいい選手だよ」と説明した。