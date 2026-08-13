ニコ・コヴァチとマクシミリアン・バイアーが頻繁に話し合っていることは、このドイツ代表選手がかなり前に明かしていた。そしてその際、ボルシア・ドルトムントの指揮官によって自分は「より良い選手になった」とも語っていた。

バイアーはここまで、このクロアチア人指揮官の下で63試合に出場。23歳の彼にとって、これほど多くの公式戦に起用された指揮官はキャリアでほかにいない。この期間の成績は16得点14アシストと、力強い数字が並ぶ。

そして最近では、『Ruhr Nachrichten』によると、バイアーとコヴァチの間で再び話し合いがあったという。その結果は、この夏のプレシーズンでのFC東京（1-0）およびFCアーセナル（3-2）とのここまで2試合のテストマッチでも見て取れた。コヴァチは、守備時には5バックを埋める左または右のウイングバックとしてバイアーを起用する構想を立てている。

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コヴァチ、BVBではマクシミリアン・バイアーをウイングバックとして構想

この役割は、当時は左サイド限定だったものの、バイアーはすでに昨季ブンデスリーガ終盤6試合のうち4試合で担っていた。バイアーはこのポジションで堅実なパフォーマンスを見せ、大きく良くも悪くも振れることはなかった。その4試合で2アシスト1得点を記録している。

これが今後も続くとすれば、コヴァチの判断は注目に値すると同時に疑問も残る選択だ。バイアー自身がそれを特別歓迎しているとは言い難い。それは間違いない。「物心ついた時からずっと前のポジションでプレーしてきたし、そこで一番心地いい」と、バイアーはBVBのアジアツアー中に話していた。ただ、その発言の前置きとして彼は義務感のある言葉も口にしている。「左や右の後ろでもプレーするのはすごく好きです。まだそんなに多くはないですけど、そこでもプレーできます」

コヴァチの考えによれば、どうやらバイアーはその「できるかもしれない」という仮定法を捨てることになりそうだ。ウイングバックという役割と付き合っていくしかないだろう。54歳の指揮官は、バイアーの勤勉さと柔軟性を高く評価している。「彼は我々のチームの主力だ。複数のポジションをこなせる選手でもある。マキシは自分自身を前面に出さない選手だ。チームを助けたいと思っているし、前線でも外側でも本当にうまくプレーできることを証明してきた。どこでプレーしようと、マキシがすべてを出し切ることは分かっている」

マクシミリアン・バイアーの強みとは？

指揮官にとっても、そしてバイアーの「運命」にとっても、決定的なポイントはここだろう。両方向におけるバイアーの圧倒的な強度だ。ただし、この強みは、今後その特性に本来ふさわしいポジション――攻撃の中央――ではなく別の場所で起用される理由になるなら、元ホッフェンハイムの彼にとって不利にもなり得る。

「僕のところには一つの数字しかなかった。10番です」と、バイアーは何カ月も前に語っていた。これは、コヴァチが就任後に選手たちへ配ったメモのことを指している。そこには自分の好きなポジションを書くよう求められていた。2トップの一角、あるいは中央やそのハーフスペースでストライカー役セルー・ギラシの後ろに入るセカンドトップとして――そこがバイアーの自認する持ち場だ。

コヴァチが彼をサイドに送ることで、バイアーのランニングコースはあまりにも低い初期位置から始まることになる。その結果、本来の強みは削がれてしまう。なぜなら、そこでは相手ゴールから遠すぎるからだ。背後へのダイナミックな飛び出し、ペナルティーエリア内のスペースを突く動き、そして得点力は、そうしていては最適な形で生かされない。

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マクシミリアン・バイアーがウイングバックではない理由

こうした能力はすぐに明らかになる。一方で、バイアーのもう一つの大きな長所はやや目立ちにくい。それが高いゲーム理解度だ。バイアーは賢い動きを数多く見せ、とりわけプレス時の追い方は秀逸。スペース感覚に優れ、ポジショニングも良く、常に非常に献身的にチームのために振る舞う。

その一方で、ウイングバックに求められる条件には、バイアーはほとんど合致していない。後方へ戻る局面では、すでに戦術面と守備面での課題も見せていたが、彼のようにアタッカーとして育成されてきた選手であれば、それは驚くことではない。優れた守備のカバー、ラインの中でのポジショニング、そして低い位置からのクロス精度の高さといったポジション特有の要素は、バイアーの持ち味には含まれていない。

バイアーが試合に幅を与えられるタイプでもなければ、1対1のドリブラーでもないことは、ウイングバックとしての彼自身のプレーを見れば明らかだった。というのも、彼はその位置では常に中へ絞り、中央へ入る道を探そうとするからだ。彼が向かいたい場所も、向かうべき場所もそこだ。いわばそこが彼の自然な生息域だからである。中央の方が良いプレーを成功させられる見込みが大きいことを、本人も分かっている。

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コヴァチのマクシミリアン・バイアーの扱いはトーマス・ミュラーを思い起こさせる

かつてのバイエルンでのトーマス・ミュラーと同じように、バイアーは「ラウムドイター」だ。状況を素早く読み、間のスペースへのパスが可能か、あるいはいつプレーを加速できるかを見極める。そうした動きとランニングによって、自らパスを受けられる状態を作り出したり、相手を引きつけて味方のためのスペースを生み出したりする。コヴァチがバイアーをインバートするウイングバックとして使うと、そのすべてが多様性ごと抑え込まれてしまう。

ちなみに、当時ミュンヘンでミュラーはコヴァチの下で60試合に出場している。そのうち19試合では、このFCBの象徴的存在を4-3-3の右ウイングで起用した。ミュラーがその前後に圧倒的な解釈を見せていたセカンドトップや自由な10番のポジションは、コヴァチによって廃されていた。サイドではスピードとドリブル力を欠いていたため、最終的にミュラーの強みは消えていった。その結果、ドイツ王者ではコヴァチの下でミュラーがベンチに座る機会はますます増え、あの有名な「応急処置」の発言や、指揮官と選手の明白な亀裂へと発展した。

人間関係の側面を除けば、バイアーの状況もまったく似ていないわけではない。コヴァチは自身のシステムへの忠実さのために、彼の個人的な本能を犠牲にし、そのことで自らの守備志向を満たしている。チームへの献身性に対する“報酬”として、本職外の特別任務を与えているのだ。バイアーがこれを不平ひとつ言わず受け入れているのは、その人間性の表れとして称賛に値する。ただ、戦術的に見ればコヴァチのこの工夫は見当違いの道と言わざるを得ない。