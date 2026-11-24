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リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督が、1月に突然生じた空席を機にバイエルンでアシスタントコーチに就任し、フィリップ・ラーム、シャビ・アロンソ、チアゴ・アルカンタラらと仕事をした経験を振り返った。水曜日のチャンピオンズリーグでの対戦を前に、負傷者を多く抱えていてもバイエルンの明確なチームとしての特徴は脅威だと警戒している。

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アンチェロッティ、指導者としての礎を築いたバイエルン時代を回想

リールのダヴィデ・アンチェロッティ監督にとって、水曜日のチャンピオンズリーグ第5節はなじみ深い相手との対戦となる。バイエルンがデカトロン・アレーナ＝スタッド・ピエール・モーロワに乗り込む。2016年にUEFAのAライセンスを取得した後、ミュンヘンで父カルロ・アンチェロッティのアシスタントを務めた37歳の指揮官は、指導者としての学びを形作ってくれたのはブンデスリーガの強豪だと語った。

アンチェロッティ監督は「非常に高いレベルの環境に身を置き、並外れた経験と質を持つ選手たちのそばにいられた。トップレベルの競争とは何か、その要求や組織を目の当たりにした。同時に、クラブに明確に根付いている人間的な価値観も大切にしていた」と話した。「技術面や戦術面では、フィリップ・ラーム、シャビ・アロンソ、チアゴ・アルカンタラのような選手たちと意見を交わす機会があり、それが自分の大きな成長につながった。経験という点では、今も存在し、これからも存在し続ける世界のサッカー界の歴史あるクラブの一員になれたことだ」

予期せぬ退団が抜擢のきっかけに

アンチェロッティ監督によると、バイエルンでアシスタントコーチに就任したのは、長年の準備と突然訪れた機会が重なった結果だった。パリ・サンジェルマンとレアル・マドリーでフィットネス部門の仕事からキャリアを始め、シーズン途中の予期せぬ退団によってミュンヘンで道が開けた。

「そうだし、一夜にして実現したわけではない。そこに至る道のりがあった。私は指導者になるための勉強をしていた。当時は少し予想外だった。1月にアシスタントコーチがプレミアリーグへ行くために退団したからだ。いわば、そのポストが空いた」とアンチェロッティ監督は説明した。「だから私がアシスタントコーチに就任した。非常に若い年齢で大きな責任を担ったのは確かだ。しかし、それが成長につながる。寄せられた信頼は本当に大きな強みだった。おかげで早く成長できた」

Getty Images

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バイエルンのチームとしての特徴を警戒、ウパメカノも称賛

ヴァンサン・コンパニ監督率いるバイエルンは、ハリー・ケイン、マイケル・オリーズ、アルフォンソ・デイヴィス、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、イスマエル・サイバリを欠いてフランス北部に向かう。それでもアンチェロッティ監督は、対戦には絶好のタイミングだという見方を退けた。また、バイエルンのDFダヨ・ウパメカノを、世界屈指の現代的なセンターバックの一人として挙げた。

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アンチェロッティ監督は「そういう言い方をするのは危険だ。出場する選手もバイエルンの選手であり、バイエルンのユニフォームを着てピッチに立つ。チームとしての特徴は非常に明確で、誰が出場しようと変わらない」と述べた。ウパメカノについては「最高の選手でないとしても、間違いなく最高の選手の一人だ。現代的なセンターバックだ……。そしてボールを持ったときには、後方から効果的に組み立てられなければならない」と付け加えた。

リール、バイエルン戦も決勝のつもりで臨む

ボタフォゴでの指導を経て2026年6月にリールの監督に就任したアンチェロッティ監督は、土曜日のリーグ・アンでリヨンに0-1で敗れ、ボデ／グリムトとはスコアレスドローに終わったチームにとって、水曜日の一戦が欧州の舞台に生き残るための重要な試合だと捉えている。

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「これまでのチャンピオンズリーグのどの試合とも同じように、この試合に臨む。ここまで戦ってきた試合と同様に、私たちにとって決勝戦と呼べる試合だ」とアンチェロッティ監督は締めくくった。