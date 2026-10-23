Xでドイツ最多優勝クラブのバイエルンは、指揮官が「医療スタッフの管理下にある」と投稿した。さらに、次のように説明している。「ヴァンサン・コンパニは金曜日、バイエルンのセカンドチームの練習中に倒れ、医師の治療を受けなければならなくなりました。トップチームの監督は、セカンドチームの練習を見学していました。コンパニは病院で詳しい検査を受け、引き続き医療スタッフの管理下に置かれます。当面の間、コーチングスタッフが練習と試合を取り仕切ります」

バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは「ヴァンサン・コンパニの健康が、我々にとって最優先です。彼が早く回復できるよう、バイエルンとしてできることはすべて行います」と語った。コンパニには「必要な医療とサポートをすべて提供し、必要な時間も十分に与える。全面的に信頼しているコーチングスタッフが彼の職務を引き継ぐ。バイエルンの全員がヴィニーの早期回復を願っている」とも述べた。

これに先立ち、午後にはビルトとスカイが、コンパニは救急医とともにミュンヘンの病院へ搬送されたと報じていた。また、ゼーベナー通りにあるバイエルンの練習場にはヘリコプターも着陸したが、使用されなかったという。

コンパニはここ数日、ウイルス感染症を抱えていた。そのため、アーセナルとのチャンピオンズリーグの試合（2-2）を前にした最終練習や記者会見などを欠席していた。

コンパニ、アーセナル戦前の数日間は体調不良

アーセナル戦前の記者会見には、コンパニに代わってアシスタントコーチのアーロン・ダンクスが出席した。ダンクスは火曜日、コンパニについて「彼が休むことは非常に重要だ」と話し、「脚に痛みを感じていた」ことなどを明かした。

しかし、試合ではベルギー人指揮官はアリアンツ・アレーナのベンチに戻っていた。コンパニは自身の体調不良について、こう説明した。「監督としては、いつでもあらゆることをやりたいものだ。先週、かなり強いウイルスに感染したが、当然ながら自分の体の声に耳を傾けなかった。すると、体がついに『もうやめろ』と言ってきたんだ」

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コンパニが倒れたことを受け、今週末に予定されていたバイエルンのセカンドチームとDJKフィルツィングによるレギオナルリーガの試合は中止された。クラブが金曜日の夜遅くに発表した。

バイエルンはバイエルン州サッカー協会と協議のうえ、対戦相手と試合の延期で合意した。試合は当初、土曜日の14時にグリュンドヴァルダー通りのスタジアムで行われる予定だった。理由は明らかにされていないが、ビルトによると、コンパニが倒れたことが原因だという。また、当該練習に居合わせた人の多くは、その後「ショックを受けていた」とされる。