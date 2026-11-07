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バイエルン・ミュンヘンが7000万ユーロ（5800万ポンド）での獲得に動く準備を進めているとの新たな報道を受け、リヴァプールは10代のウイング、リオ・ングモハの将来について最終的な判断を下した。ブンデスリーガ王者は、ルイス・ディアスの控えとして2027年に移籍する件で18歳のングモハの兄弟と話し合っているが、アンフィールドの首脳陣は売却を拒んでいる。

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リヴァプール、巨額の移籍益を得る機会を拒否

『TEAMtalk』によると、リヴァプールは当初支払った基本移籍金280万ポンドを大幅に上回る額で売却できるとしても、いかなる状況でもングモハの放出を検討しないという。今季、アンドニ・イラオラ監督の下でチーム内での役割を拡大した18歳のアタッカーは、すでに公式戦15試合中13試合に出場している。バイエルンは昨夏、この若手の獲得に失敗し、その後、代わりに複数のポジションをこなせるFWイスマエル・サイバリと契約した。

ドイツ王者、ウインガーの獲得を引き続き模索

昨夏の獲得失敗後もバイエルンが選手の関係者と連絡を取り続けていることについて、ドイツ人ジャーナリストのクリスティアン・ファルクはこう記した。「周知の通り、バイエルンは左ウイングの候補を懸命に探してきた。昨夏に接触していたブラッドリー・バルコラについても話したが、リヴァプールの若き才能であるングモハにも接触していた。

交渉はあった。彼の兄弟がバイエルンと話をしたが、バイエルンにとっては難しい状況だった。リヴァプールが彼を売るかどうか、はっきりしなかった。移籍金は極端に高額にはならなかっただろう。つまり、クラブの意思決定者たちは彼がバイエルンにとって素晴らしい選択肢になると考えており、だからこそングモハは今もバイエルンの獲得候補リストに残っている。最終的にはイスマエル・サイバリを選ばざるを得なかった。

リオの獲得は複雑だっただろうから、2人のうち比較的実現しやすい方の移籍をまとめようとした。ただ、バイエルンは今もングモハ側と話し合っており、今夏の選択肢になり得る」

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リヴァプール首脳陣、現時点では放出を断固拒否

過去48時間には、ドイツ王者が高額のオファーでリヴァプールの姿勢を試す構えだとの憶測が浮上している。しかし、リヴァプールのクラブ幹部は、この18歳を売却しないとの立場を変えていない。

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金曜日の早い段階でプレミアリーグのクラブの断固たる姿勢を説明した『TEAMtalk』の事情通フレイザー・フレッチャーは、こう述べた。「バイエルン・ミュンヘンとの関連が報じられ、欧州の他のビッグクラブも動向を注視しているが、リヴァプールの情報筋は、クラブが高く評価する18歳のリオ・ングモハを売却する意向はないと明言している。

クラブに近い情報筋によれば、この18歳はリヴァプール内部で極めて高く評価されており、リヴァプールの主力、そして欧州屈指の選手へと成長し得る並外れた才能と見なされている」

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好条件の新契約、早期締結へ

リヴァプールは国外クラブからのオファーを検討するのではなく、イラオラ監督の下で高まる評価を反映した好条件の新契約でングモハを引き留める計画を進めている。クラブ幹部とウインガーの代理人の話し合いでは、すでに前向きな進展があった。情報筋によると、アンフィールドでの長期的な将来を確保するための全面合意は、早ければ来る11月の代表活動期間中にもまとまる可能性がある。